Geheimnisse des Orients entdecken im Oman: Das muss man wissen

Reisen Geheimnisse des Orients entdecken im Oman: Dieses Land voller Gegensätze wartet darauf, entdeckt zu werden Zwischen mächtigen Gebirgszügen und den Weiten des Meeres liegt das Sultanat Oman. Es entpuppt sich als verborgenes Juwel mit einer bewegten Geschichte, feinsandigen Stränden und blühenden Oasen. Ciril Kammermann Jetzt kommentieren 04.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Maskat liegt inmitten der Wildnis Arabiens. Wolkenkratzer sind von Gesetzes wegen verboten. Muttrah Corniche/Pixabay

Als Feriendestination steht er oft im Schatten seines berühmten Nachbarn Dubai: der Wüstenstaat Oman. Zu Unrecht, finden wir. Das Sultanat im Südosten der Arabischen Halbinsel bietet ein aufregendes Programm voller Kontraste. Schroffe Gebirgsketten mit unterirdischen Felshöhlen, über 3000 Kilometer Küste, Wüsten, Oasengärten, Fjorde und Häfen, die von 5000-jähriger Seehandelstradition zeugen, prägen das Landschaftsbild. In mystischen Dörfern und Städten schlendert man durch bunte Souks, erlebt überwältigende Gastfreundschaft und ein Wechselspiel zwischen Traditionen und modernem Flair. Ja, hier trifft Kamel auf Rolls-Royce.

Mutrah-Souk im historischen Zentrum: Eine wahre Schatzkiste

Maskat, unsere erste Station, ist Hauptstadt und Wirtschaftszentrum des Landes. Der Name bedeutet übersetzt «Ort des Fallens» – in Anlehnung an das steil ins Meer abfallende Hadschar-Gebirge, welches die Stadt umschliesst. Wolkenkratzer und Glitzerwelten sucht man hier vergebens. Und doch spriessen überall neue Quartiere aus dem Boden. Das pulsierende Leben Maskats findet vor allem auf den Märkten statt. Flaniert man entlang der malerischen Corniche, ist der Mutrah-Souk nicht weit.

Der Basar im historischen Zentrum ist eine wahre Schatzkiste: Fein zise­lierte Goldarbeiten, Holzschnitzereien, edle Lederwaren und kunstvoll gewebte Stoffe wollen ebenso an den Mann oder die Frau gebracht werden wie Elektrogeräte, Parfumöle und Gewürze. Sehenswert ist auch der Fisch-, Obst- und Gemüsemarkt wenige Gehminuten weiter. Mit dem fangfrischen Fisch bereiten die Omaner vorzügliche Speisen zu.

Omaner in traditioneller Tracht. Ckm

Die Küche Omans ist – gespickt mit Einflüssen aus Ostafrika, Persien und Asien – ein Fest für die Sinne. Neben Fisch sind Reisgerichte und Lamm landestypisch, verfeinert mit Gewürzen wie Safran oder Muskatnuss und Joghurtmarinade. Natürlich darf auch das traditionelle Brot nicht fehlen. Und aus Nüssen, Datteln und Pistazien zaubern omanische Konditoren herrliche Desserts. Besonders beliebt ist «Halwa», eine Süssspeise, die aus Butterschmalz, Zucker, Mandeln, Honig und Stärke zubereitet wird; dazu wird Kamelmilchtee oder «Qahwa» – klarer, mit Rosenwasser aromatisierter Kaffee – gereicht.

4263 m2 grosser Perserteppich– Kronleuchter mit 1122 Glühbirnen

Eines der schönsten Fotomotive in Maskat ist die 2001 eröffnete Sultan-Qaboos-Zentralmoschee. Das über 91 Meter hohe Hauptminarett und vier weitere kleinere Türme symbolisieren die fünf Säulen des Islam: Bekenntnis, Gebet, Almosen, Fasten und Pilger­reise. Prunkstück des Sakralbaus ist, neben prächtigen Mosaiken, ein von 600 Knüpferinnen gefertigter Perserteppich – 4263 m2 gross, mit 1,7 Milliarden Knoten –, dessen Wert auf etwa 5,5 Millionen Franken geschätzt wird. Über der imposanten Gebetshalle, die 6600 Gläubigen Platz bietet, thront ein 14 Meter hoher Kronleuchter, der mit seinen 1122 Glühbirnen und rund einer Million Swarovski-Kristallen ganze acht Tonnen wiegt.

Konzertliebhabern empfiehlt sich ein Besuch des königlichen Opernhauses – 2011 eingeweiht und damit das erste auf der Arabischen Halbinsel. Plácido Domingo und andere Stars von Weltformat haben der Institution zu internationaler Anerkennung verholfen. Eine architektonische Augenweide ist auch der Sultanspalast, «Quasr al-Alam» mit seiner blau-weiss-goldenen Fassade.

Sultanspalast «Quasr al-Alam» in voller Pracht Adobe

Naturfreunde kommen in Maskat und im Umland ebenso auf ihre Kosten: Das Hadschar-Hochgebirge mit dem majestätischen «Jebel Shams» (dt.: «Sonnenberg») liegt nur einen Steinwurf entfernt. Eine bestens ausgebaute Serpentinenstrasse führt zur spektakulären Aussichtsplattform unterhalb des höchsten omanischen Gipfels (3028 m ü. M.). Ein atemberaubender Blick auf die Wadi-Nakhar-Schlucht – auch «Grand Canyon Arabiens» genannt – mit ihren bis zu 600 Millionen Jahren alten Gesteinsschichten wartet als Belohnung. Über ein System von schmalen Wasserkanälen versorgen die Bergbewohner seit Jahrhunderten ihre Terrassenfelder und Gärten, bauen Granatäpfel, Aprikosen und Gemüse an.

Am Südrand des Hadschar-Gebirges liegt Nizwa, Zentrum des omanischen Kernlandes, und unsere zweite Station. Die pittoreske Oasenstadt wird von einer gigantischen Festungsanlage überragt, von deren Rundturm aus man eine prächtige Panoramasicht geniesst. Im Innern des Gebäudes beleuchtet eine Ausstellung die Bedeutung des Oman als Handelsmacht in früheren Jahrhunderten. Jeweils freitags findet neben der Stadtmauer auf einem palmenumsäumten Platz eine Viehauktion statt, wo Rinder, Schafe, Ziegen – und natürlich auch Kamele – lautstark angepriesen werden.

Wüste, grüne Wadis als Farbtupfer und karibisch anmutende Strände

Mit ihren Nutztieren und Hütten aus Palmzweigen ziehen in Oman auch heute noch Nachfahren der Beduinen durch die Sandwüste. Ganz im Gegensatz zu anderen arabischen Wüsten ist die «Wahiba», knapp 200 Kilometer südlich von Maskat, statisch; ihre Dünen wandern nicht. Touristen haben die Qual der Wahl, ob sie mit Kamel oder Jeep in die goldenen Kuppen eintauchen. Wer möchte, kann nach einem «Sundowner» die sternenklare Nacht stilecht in einem Nomadencamp verbringen, in komfortablen Zelten mit Betten – oder einem luxuriösen Studio.

Ebenfalls nur zwei, drei Fahrstunden von Maskat entfernt liegen zwei der bekanntesten Wadis – blühende Flussbettoasen mit üppigen Palmenhainen. In den smaragdgrünen Naturbecken des «Wadi Bani Khalid» oder «Wadi Shab» lässt es sich herrlich abkühlen. Wer ausgiebiger baden möchte, der sollte einen Blick auf den Südwesten der omanischen Landkarte werfen. Die Gegend rund um Salalah, ehemals Hauptstadt des Oman (1932–1970) und dritte Station, ist für ihre unberührten Bilderbuchstrände, Bananenplantagen und Wasserfälle bekannt.

Strand mit Kokospalmen in Salalah. Pixabay/Ckn

Taucher finden hier eine farbenreiche Unterwasserwelt vor. Wegen des subtropischen Klimas trägt Salalah auch den Namen «Karibik des Orients». Besonders während der Monsunzeit im Sommer strömen die Einheimischen in Scharen in die Provinz Dhofar, um den zarten Nieselregen und die sattgrünen Landschaften zu bestaunen.

Weihrauch: Von der Wiege in Südoman bis ins alte Rom

Glanz und Reichtum erlangte die Region vor allem durch den Weihrauch, dessen Anbau hier bis ins 4./5. Jahrhundert zurückreicht. Über die sagenumwobene Weihrauchstrasse transportierten Karawanen das aromatische Harz bis nach Gaza. Ägyptische Könige verbrannten an ihren Höfen Weihrauch aus Oman ebenso wie indische Maharadschas. Die «Göttertränen» wurden bis ins antike Griechenland und ins ­Römische Reich verschifft, wo sie die Kaiser gegen Gold aufwogen.

Das Geschäft floriert bis heute. 7000 Tonnen Weihrauch werden jährlich in der Provinz Dhofar gesammelt und in alle Welt verkauft. Zwischen März und April beginnt die Ernte, welche sich über mehrere Monate hinzieht. Dabei werden die Rinden der Bäume mit Erntemessern angeritzt; weisser, milchiger Harz quillt aus dem Stamm. Erst nach der dritten Einkerbung – Wochen später – «blutet» er das wertvolle Olibanum, helles Weihrauchharz, aus.

Räuchermittel und Kaugummi: Die Verwendung ist vielseitig

Welch wichtige Rolle das «weisse Gold» im Alltag der Omaner heute noch spielt, lässt sich im «Souk Haffa», dem weltweit einzigen Basar für Weihrauch, in Salalah beobachten. Der Verkauf der Weihrauchpäckchen ist auch in Frauenhand, und so bietet sich feilschenden Touristen eine der seltenen Gelegenheiten, mit den verschleierten Beduinenfrauen ins Gespräch zu kommen. In den Regalen der kleinen Läden stapeln sich bunt bemalte Weihrauchbrenner aus Ton. Umso heller und grünlicher das Harz, lehrt uns eine Verkäuferin, desto reiner und wertvoller sei der Weihrauch. Je nach Qualitätsstufe findet dieser Einsatz in der Medizin – als natürliches Kortison –, in Kosmetika oder als Räuchermittel. In vielen Familien wird Weihrauch auch zum Aromatisieren von Trinkwasser verwendet, und sogar als Kaugummi für die Zahnreinigung.

Fazit: Ob Kultur, Wüstensafari, Bergtour oder Erholung am Strand – der Oman ist ein Land voller Gegensätze, das nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Die Traditionen, die hier gelebt werden, lassen Besuchende unverfälscht in die Geschichte und Geheimnisse des Orients eintauchen.

Unser Journalist reiste auf Einladung von Edelweiss Air und des Tourismus- ministeriums «Experience Oman».