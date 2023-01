Ausflugstipp: Diese Cafés in der Schweiz sind einen Besuch wert

REisen Eine Tasse voll Glück: Diese Schweizer Cafés sind einen Ausflug wert Die Kaffeekultur in der Schweiz blüht, und entsprechend gross ist die Auswahl an Kaffeehäusern. Vom Retro-Stübli bis hin zum hippen Bijou mit Pariser Flair findet sich alles. Eine Auswahl an Lokalen, die man mal besucht haben sollte. Rahel Empl Jetzt kommentieren 21.01.2023, 05.00 Uhr

Das Café Mardi Gras in Luzern. Zvg

Wenn der Wind um die Ohren zischt und der Schneeregen ins Gesicht peitscht, wenn das Wetter nicht schmuddeliger sein könnte und die Hektik einen zu übermannen droht, ist es höchste Zeit, eine Pause vom Alltag einzulegen. In einem gemütlichen Café eine Schale, einen Espresso oder einen Tee zu bestellen und sogleich in die mitsamt bezogene Sitzecke zu versinken. Dem neuesten Klatsch zu lauschen, Zeitung zu lesen und den Duft frisch gemahlener Bohnen einzuatmen, während das Leben draussen vorbeizieht.

Die Zeit einfach mal Zeit sein zu lassen.

Kaffeetrinken ist Teil unserer Genusskultur: Mit drei Tassen am Tag sind die Schweizerinnen und Schweizer fast Weltmeister. Praktisch an jeder Ecke findet sich deshalb wohl ein Café, vom traditionellen Kaffeehaus mit barockem Touch bis hin zum hippen Bijou. Die Auswahl ist riesig, und gerade für jemanden, der sich in einer Stadt nicht auskennt, sind gute Tipps Gold wert. Wir servieren, zusammengetragen aus Empfehlungen von Kennerinnen sowie Kennern und nach eingehender Recherche eine Auswahl an Lokalen, die man besuchen sollte. Sei es, um sich von der Shoppingtour zu erholen, sei es, um sich aufzuwärmen – oder einfach, um zu geniessen.

Mardi Gras, Luzern

Dieses Café ist einfach Zucker. Egal, ob man das Getränk nun süss mag oder nicht: Im «Mardi Gras» wähnt man sich nicht im Zentrum Luzerns, sondern in einem niedlichen Pariser Bistro. Da steckt viel Passion in diesem Bijou mit seinen milchschaumfarbenen Lederbänken und marokkanischen Fliesen. Die Kunst an den Wänden stimuliert das Auge, während hausgemachtes Hummus und bunte Panini den Gaumen tanzen lassen. Im «Petit Mardi Gras» nebenan servieren sie Croque Monsieur und Champagner, falls es mal genug sein sollte mit dem Kaffee. Und im Sommer lässt es sich auf einem der Bistrostühle prima über das Leben sinnieren, während es vor einem weiterläuft. Quel bonheur!

Burgerstrasse 5, Luzern www.mardigrasluzern.ch

Stadtrösterei, Solothurn

Nah am Kaffee dran: die Stadtrösterei in Solothurn. Andreas Kaufmann

Es gibt viele gute Gründe, einen Abstecher in die Barockstadt zu machen. Einer davon ist die Stadtrösterei, auf der Achse Hauptbahnhof–Altstadt gelegen. In einem Ambiente, das an die Wiener Kaffeehauskultur erinnert, lässt es sich mit Kaffeespezialitäten und -raritäten aus dem Hause Oetterli prima in auserlesene Aromenwelten eintauchen. Dazu etwas Knuspriges von der Bäckerei Laube, und die Welt ist voll in Ordnung. Vor rund sieben Jahren haben der Röster und der Bäcker zusammengespannt – damals ein mutiger, rückblickend ein wirklich guter Entscheid.

Hauptbahnhofstrasse 7, Solothurn www.stadtroesterei.ch

Caféhaus Hanselmann, St. Moritz

Das Caféhaus Hanselmann wurde 1894 eröffnet. www.alamy.com

Mag sein, dass St. Moritz, diese Luxuskarosse unter den alpinen Ferienorten, in den vergangenen Jahren ein bisschen seine Seele verloren hat. Der Fels in der Brandung: das Caféhaus Hanselmann, 1894 eröffnet. Wer das Haus mit der wunderbaren Sgraffito-Fassade betritt, findet sich im Gourmet-Paradies wieder; jedes Stück aus Confiserie und Bäckerei ist ein Traum, die Atmosphäre gediegen aus der Zeit gefallen. Nach dieser Aufwärmpause geht es beschwingt in den Engadiner Winter zurück.

Via Maistra 8, St. Moritz www.hanselmann.ch

Café Frühling, Basel

Stimmig: das Café Frühling in Basel. Alexander Kutschmann

Hier wird der Kaffee noch selber geröstet, und das schmeckt man. Durch unterschiedliche Zubereitungsmethoden entstehen erstaunliche Aromen – für Kaffeefans ist das «Frühling» ein Spielplatz. Dahinter stecken die Kaffeemacherinnen, ein vielfach ausgezeichnetes Team von Barista. Im «Frühling» wird aber auch der Frühstückskultur gefrönt. Am Wochenende ganz opulent mit den allseits beliebten Etagèren und mit gutem Gewissen, denn es kommen nur frische Bioprodukte aus der Region auf den Tisch. Werktags wird hier gearbeitet, Zeitung gelesen. Besonders Studenten lieben den Ort.

Klybeckstrasse 69, Basel www.cafe-fruehling.ch

Odéon, Biel

Langweilig wird es im« Odeon» in Biel nie. Facebook

Ist es die Tapete aus den 30er-Jahren, der karminrote Samt der Sitzrondellen oder doch die Wandleuchter, die diese wohlig-nostalgischen Gefühle wecken? Wahrscheinlich eine Mélange von allem. Klar ist, dass man locker einen ganzen Tag im «Odéon» verbringen kann. Langweilig wird es nie, dafür ist das Publikum zu heterogen, die Bedienung zu freundlich und der Kaffee, der nach Hausrezept geröstet wird, zu gut. Auf der Karte: französische Klassiker von Cordon bleu bis Tatar, vom Metzger und nicht vom Grossverteiler, wie gerne betont wird. Viel falsch machen kann man in der ersten eingetragenen Bar der Schweiz ohnehin nicht, denn «à l’Odéon, tout est bon».

Bahnhofstrasse 31, Biel www.odeon-bienne.ch

Tea Room Brändli, Aarau

Retro-Gemütlichkeit mit viel Stil: der Tea Room der Confiserie Brändli in Aarau. Zvg

Der Heimatschutz zähle das «Brändli» zu den schönsten Cafés und Tea-Rooms der Schweiz, wird auf der Website verkündet. Ja, die Besitzerfamilie ist stolz auf ihre Institution, und das völlig zu Recht: Hier sorgt der Geist der 1940er-Jahre, als der Tea-Room umgebaut wurde, für eine einzigartige Retro-Gemütlichkeit mit englischem Flair. Trotz seines Alters ist das Mobiliar prima im Schuss, man merkt: Es wird Sorge getragen. Getränke und Speisen tun ihr Übriges, auch da steckt viel Liebe drin. Insbesondere bei den legendären «Brändli»-Bomben, die man probiert haben muss. Bahnhofstrasse 37, Aarau www.confiserie-braendli.ch

Grand Café al Porto, Lugano

Geschichtsträchtig: Das Grand Cafe al Porto in Lugano. www.alamy.com

Was auch immer geschehen mag, das im 1803 eröffnete Grand Café bleibt Treffpunkt von Künstlern, Politikern und allen anderen, der «Salotto» von tutto Lugano. In der Auslage der Confiserie finden sich die himmlischsten Amaretti, in der Tasse erlesener Kaffee. Man schlürft unter wunderschöner Holzdecke und umringt von denkmalgeschützter Ausstattung auch immer ein bisschen Geschichte mit: Ende des Zweiten Weltkriegs fanden im «Cenacolo» Verhandlungen zwischen Deutschland und den Alliierten statt. Heute kann der Saal, der berühmt ist für seine florentinischen Fresken, gemietet werden.

Via Pessina 3, Lugano www.grand-cafe-lugano.ch

Babu's Bakery, Zürich

Wie eine Filmkulisse: Babu's Bakery und Coffeehouse in Zürich. Zvg

Müsste man ein Kaffeehaus für eine romantische Netflixserie als Location casten, Babu’s Bakery und Coffeehouse käme definitiv in die engere Auswahl. Das Lokal, das sich in den letzten Jahren zum Hotspot in der Stadt entwickelt hat, ist wie eine Filmkulisse gestylt: kuschelig und amerikanisch cosy. Das Publikum ist ein Mix aus Züriberg-Damen, Studenten oder Menschen, die alleine eine Pause vom Alltag oder Shoppingnachmittag einlegen. Aufgrund der dichten Bestuhlung ist das Lokal nicht Kinderwagen-tauglich, was den angenehmen Nebeneffekt hat, dass man sich hier nie wie an einem Kleinkindernachmittag fühlt. (mbo) Löwenstrasse 1, Zürich www.babus.ch

Noch mehr Cafés!

Café de Grancy, Lausanne

Wie daheim in der Stube, nur mit besserem Kaffee. Ein Must: der Brunch am Wochenende. Av. du Rond-Point 1, Lausanne. www.cafedegrancy.ch

Confiserie Roggwiller, St. Gallen

Das Café ist ein Bijou aus vergangener Zeit, die Karte hat Schlaraffenland-Potenzial. Multergasse 17, St. Gallen. www.roggwiller.ch

Zum Hinteren Hecht, Winterthur Kleinod in der Altstadt mit superbem Kaffee und noch besserem homemade Ingwertee. Tösstalstr. 2, Winterthur. www.zumhinterenhecht.ch

Confiserie Schiesser, Basel

Ältestes Kaffeehaus der Schweiz mit Blick auf das Rathaus und Chocolaterie zum Dahinschmelzen. Marktplatz 19, Basel.

www.confiserie-schiesser.ch

La Stanza, Zürich Bester Kaffee der Stadt. Tagsüber voll mit Bankern, abends Jeunesse dorée und Cocktails. Bleicherweg 10, Zürich. www.lastanza.ch

Einstein-Café, Bern Kaffeespezialitäten in Ledersesselambiente, grandiose Plättli. Kramgasse 29, Bern. www.einstein-cafe.ch

