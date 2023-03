Reisen Die kommunistischen Blöcke werden zum Kapitalistentraum: Deshalb ist Ostdeutschland für Reisen gerade so beliebt In Ostdeutschland stehen noch immer viele Hotels aus DDR-Zeiten leer. Das ändert sich nun, denn Sanierungen scheinen sich zu lohnen. Dirk Engelhardt Jetzt kommentieren 25.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nächtigen im Riesenplattenbau – das Ahorn-Seehotel in Templin. Imago

Manchen Hoteldirektoren in Ost­deutsch­land ist es offenbar unangenehm, auf die DDR-Vergangenheit ihrer Häuser angesprochen zu werden. «Da wir schon über Jahre mit grossen Investitionen versuchen, dieses alte Image loszuwerden, möchten wir es nicht immer wieder erwähnt haben», sagt etwa Stefan Sühr, Direktor des Ahorn-Seehotels in Templin.

Erbaut wurde das riesige Haus in den 80er-Jahren als FDGB-Heim «Friedrich Engels». Es war das grösste Investitionsvorhaben des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes mit 1368 Betten, Schwimmhalle und Sauna. Harry Tisch übergab das Haus, das in Plattenbauweise errichtet wurde, 1984 seiner Bestimmung, mitsamt Tanzcafé auf der Dachterrasse. Nach dem Mauerfall erfolgte dann der Umbau, die Bettenzahl wurde auf unter 500 gedrückt. Seit 2000 gehört das Haus der Hotelgruppe Albeck & Zehden und verfügt über drei Sterne. Markant ist es durch das Pop-Art-Kunstwerk auf der Wand– eines der grössten Fassadenwerke Europas mit über 12 000 Quadratmetern. Über Geschmack lässt sich streiten, nicht allen gefällt die bunte Farbe auf dem riesenhaften Plattenbau in bester Seelage.

Urlaub in der DDR war stärker nachgefragt als Urlaub in Westdeutschland, wo Auslandsreisen eine viel grössere Rolle spielten. So schuf die DDR eine Vielzahl an Urlaubsmöglichkeiten, das reichte vom Hotel über Pensionen, Campingplätze, Ferienheime bis zu umgebauten Schlössern. Allein der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund besass 1988 etwa 695 Erholungsheime und 428 weitere Einrichtungen, die er nutzte. Unter anderem auch das Urlauberschiff «Völkerfreundschaft». Dazu kamen 76000 betriebliche Erholungseinrichtungen, für die FDGB-Mitglieder einen Ferienscheck erwerben mussten. Urlaub war preiswert, und sogar die Bahnanreise an den Urlaubsort wurde mit 33 Prozent subventioniert.

Nach dem Mauerfall musste die DDR als Urlaubsdestination hohe Einbussen verkraften, und viele Objekte standen leer. Nicht nur Plattenbauten, auch Bungalowanlagen und klassische Hotels. Sie sind nirgends kategorisiert, und es gehört etwas Spürsinn dazu, sie aufzufinden. Oft sind sie in besten Lagen, am Seeufer, in den Bergen, am Strand oder im Wald in Naturparks.

39 Euro kostet der Retro- DDR-Chic pro Nacht

Authentisches DDR-Feeling gibt es ­heute noch auf der Insel Rügen. Beim Urlaub im «Betriebsferienlager Gera» am Ostseestrand in Dranske auf Rügen, in einem Original DDR-Bungalow für 2 Personen, Kostenpunkt: 39 Euro pro Nacht. «Wie ein in der Zeit stehen gebliebenes Örtchen trotzt das ehemalige Bungalowdorf eines volkseigenen Betriebes erfolgreich den Veränderungen auch 33 Jahre nach dem Mauerfall», heisst es im Werbetext.

Die Inneneinrichtung beliess man im Stil von 1986. Im Klartext heisst das: fliessendes Wasser, Fernsehen, WLAN oder ein Luxusbad gibt es nicht, dafür aber jede Menge Nostalgie an Urlaube in der DDR. Sogar das Geschirr im Küchenschrank stammt teilweise noch aus der Deutschen Demokratischen Republik. Die spartanischen Hütten, ohne Heizung, sind gefragt und oft ausgebucht.

Campen auf dem Dach eines Trabis – das Betriebs- ferienlager Gera auf Rügen. Dein Bungalow

Den Sprung in den Kapitalismus geschafft hat die rund 1100 Betten grosse «Pionierrepublik Ernst Thälmann» am Werbellinsee, nördlich von Berlin. Eine der grössten Einrichtungen dieser Art. In der 1952 errichteten Anlage machten Thälmannpioniere aus der ganzen Republik Urlaub. Die Anlage war mit Kino, Diskothek, Hochschule, Sportanlagen, Cafés und einer Kinderkrippe gut ausgestattet. Nach dem Mauerfall wandelte man sie in die europäische Jugenderholungs- und Begegnungsstätte um, die meisten Gebäude sind denkmalgeschützt. Heute sind die Hauptzielgruppe Klassenfahrten, Jugendfreizeiten, Trainingscamps, Ferienlager und Familien.

Die Pionierrepublik hatte allerdings wegen ihrer einmaligen Lage am waldigen Seeufer und ihrer Architektur Glück. Andere FDGB-Heime, erbaut im Plattenbaustil, stehen bis heute leer. Etwa das FDGB-Heim im Winterland, erbaut 1984. Es wurde 1994 aufgegeben, seitdem dämmert es mit zerbrochenen Fensterscheiben vor sich hin.

In Schmiedefeld am Rennsteig steht das FDGB-Heim «Schöne Aussicht», ein in die Jahre gekommener Plattenbau. Nach Jahren des Leerstands sieht es nicht so aus, als ob bald Bewegung in die Hotelruine kommt. «Es gibt keinen Investor, also auch keine Aussicht, das Gebäude einer neuen Nutzung zuzuführen», sagt Monika Möller von der Touristinformation Suhl. Ausserdem, fügt sie an, seien Planungen durch ungeklärte Eigentumsfragen hinsichtlich der Grundstücke nicht möglich.

Ein Problem, das auch andere Hotels in Ostdeutschland betrifft. Ein anderes Hotel am Rennsteig ist das Ahorn-Panorama-Hotel Oberhof, archi­tektonisch das wohl auffälligste Haus der Interhotel-Gruppe. Es ist gestaltet in der Form von zwei Sprungschanzen. 1969 wurde es kurz nach seiner Eröffnung wieder geschlossen, weil die Architekten aus Jugoslawien die Windverhältnisse auf 825 Meter Höhe unterschätzt hatten und die Dachkonstruktion nachbessern mussten. Heute verfügt das Skihotel über 485 Zimmer und besticht mit Preisen, die ab 54 Euro pro Nacht inklusive Halbpension losgehen.

Ein markanter Bau wie der Anlaufturm einer Sprungschanze – das Ahorn-Hotel in Oberhof. Imago

Ein weiteres Hotel in Oberwiesenthal, das bekannte Sporthotel aus dem Jahr 1911, 1970 mit einem Bettenhaus erweitert, soll jetzt als Apartmenthotel nach 20 Jahren Leerstand neues Leben erhalten. Ein Chemnitzer Unternehmer, Ullrich Hintzen, investiert hier rund 25 Millionen Euro, der Testbetrieb soll 2023 anlaufen. «Vom Lost Place zum Luxus-Quartier», titeln Lokalzeitungen erfreut, denn der denkmalgeschützte Bau war schon länger Dorfgespräch.

In Finowfurt, nahe des Biosphärenreservats Schorfheide, ist Marc Lorenz gerade dabei, das alte Schlossgut als Biohotel und Generationenhaus umzugestalten. Zu DDR-Zeiten residierte dort die Verwaltung einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, der Zustand ist marode. Doch Lorenz, der dort rund 25 Millionen Euro investiert, ist zuversichtlich: «Wenn ich mir das Potenzial des Schlossgutes Finowfurt anschaue, das wir teilweise als Hotel entwickeln, denke ich, dass es in diesen Regionen im Osten schon noch ordentlich Potenzial gibt.» Die grösste Herausforderung, so Lorenz, sei es, Hotelbetreiber zu finden, die Interesse an solchen Projekten haben und sie dann auch umsetzen. «Es sollte eben nicht nur investiert werden, um dann kurz vor Fertigstellung jemanden zu finden, der es übernimmt und betreibt, aber leider oft keine wirkliche Ahnung von Hotellerie hat.»

Wenn man heute, das weiss Marc Lorenz aus eigener Erfahrung, die grosse Herausforderung annimmt, Personal anzustellen und dieses an den Betrieb zu binden, dann geht das kaum ohne Hotellerieerfahrung. Es sei schwierig, Hotels wirtschaftlich zu betreiben. Das ginge nur, wenn man offen gegenüber digitalen und modernen Lösungen sei, die Tradition aber nicht ganz vernachlässige.

Die Kapitalisten entdecken das kommunistische Flair

Die Reba Immobilien AG aus Berlin bezeichnet sich als Off-Market-Immobilien-Spezialist. Vorstand Rene Reimann berichtet, dass seine Firma in Ostdeutschland gerade zwei Hotelobjekte saniert. «Es ist ja so: wenn Sie im Raum München ein Hotel kaufen, hat das einen Wert und wird ihn so schnell nicht verlieren. In Ostdeutschland aber sehen wir im Moment einen sehr schnell aufsteigenden Markt», so der Experte.

Nach weiten Urlaubsreisen, so Reimann, würden die Menschen in Ostdeutschland jetzt merken, dass man auch in der Heimat sehr schön Urlaub machen kann. Die Investitionen in Sanierungen vor allem kleiner Hotels seien in den letzten Jahren in Ostdeutschland um 16 Prozent gestiegen, hat die Reba Immobilien AG beobachtet. Bedeutend mehr als anderswo. Anlagen in kommunistischer Tradition erfreuen das kapitalistische Hotellerieherz.