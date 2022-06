Reisen Die ganze Romandie gibts neu in nur einem Buch – geschrieben hat es ausgerechnet eine Deutschweizerin Shutterstock / Gilles Baechler Ein Reiseführer über die gesamte französischsprachige Schweiz? Gab es bislang nicht. Mit «Die Romandie entdecken» ändert sich das. Annika Bangerter 0 Kommentare 18.06.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Reiseführer gibt es gefühlt zu jeder Region, jeder erdenklichen Fortbewegungsmöglichkeit oder nischigen Interessen. Was jedoch bis vor kurzem fehlte: ein Reiseführer, der die gesamte französischsprachige Schweiz abdeckt. Diese Leerstelle füllt nun das Buch «Die Romandie entdecken» von Eva Hirschi.

Ein Gespräch mit einer Weitgereisten über Klischees, unterschätzte Orte und eine ganz besondere Fernsehantenne.

Eva Hirschi ist in Bern aufgewachsen und lebt heute in Lausanne. zvg

Es gibt zig Reiseführer über die verschiedenen Gebiete der Westschweiz. Weshalb nicht zur gesamten Romandie?

Eva Hirschi: Vermutlich, weil die Romandie ein grosses Gebiet ist und sehr unterschiedliche Regionen vereint. Wer beispielsweise gerne in den Bergen unterwegs ist, orientiert sich am Wallis und nicht am Jura. Aber auch mich hat diese Lücke erstaunt. Ich habe mich sehr über die entsprechende Anfrage des Verlags gefreut. Vor Corona war ich vier Jahre lang als Reporterin auf der ganzen Welt unterwegs. Aufgrund der Pandemie blieb ich in der Schweiz stecken und zog nach Lausanne. Aufgewachsen bin ich in Bern, aber ich habe in Genf studiert und viele meiner Freunde leben in der Westschweiz.

Scheren die Deutschschweizer die Romands zu sehr über einen Kamm?

Auf jeden Fall. In der Deutschschweiz ist oft die Rede von der Romandie. Diese gibt es aber so nicht. Die Region ist kulturell wie auch historisch unterschiedlich geprägt. Genfer vergleichen sich beispielsweise eher mit Zürchern als mit Jurassiern. Das Dreiseenland orientiert sich stark an Bern und das Wallis an anderen Bergregionen. Deshalb habe ich den Reiseführer nach Themen und in fünf Regionen aufgebaut – aber nicht nach den Kantonen, deren Grenzen gerade in der Region Fribourg oder Waadtland mit all den Exklaven sowieso etwas absurd wirken.

Waren die Romands ebenfalls erstaunt, dass es keinen deutschsprachigen Reiseführer über ihren Landesteil gab?

Ja, die meisten waren überrascht. Als Minorität haben sie manchmal das Gefühl, dass die Deutschschweizer auf sie runterschauen. Die Idee mit dem Reiseführer kam sehr gut an – im Sinne einer Wertschätzung. Ich wurde überall herzlich empfangen, mit Traditionen bekanntgemacht und herumgeführt.

Welcher Ort hat Sie am meisten überrascht?

Die Radioantenne in Sottens, einem Waadtländer Dorf. Diese wurde sogar noch vor den zwei anderen Landessendern Beromünster und Monte Ceneri in Betrieb genommen. Heute ist sie stillgelegt, dafür kann man auf sie hochklettern und auf 100 Meter Höhe ein Fondue geniessen. Das macht grossen Spass: Mit Helm sowie Klettergerüst habe ich dort oben gegessen – inklusive einer grossartigen Aussicht. Um wieder runterzukommen, wurde ich abgeseilt.

Haben Sie einen Lieblingsort in der Romandie?

Schwierige Frage, mir gefallen viele Orte. Vom Wallis bin ich aber besonders Fan. Dort gehe ich sehr gerne wandern oder Wein degustieren.

Eva Hirschi:

«Die Romandie entdecken»,

K-Tipp-Ratgeber, 184 Seiten, 34 Fr. zvg

Trinken Sie mehr Alkohol und arbeiten weniger, seitdem Sie in der Romandie leben? Oder anders gefragt: Was ist an diesen Klischees dran?

Die sind tatsächlich weit verbreitet. Und sie haben auch einen wahren Kern. In der Romandie sieht man beispielsweise mittags eher Menschen mit einem Glas Wein in der Hand als in der Deutschschweiz. Was für Deutschschweizer ebenfalls unvorstellbar ist: Im Wallis ist eine Wein-Degustation um 11 Uhr völlig in Ordnung. Fairerweise muss dazu auch gesagt werden, dass der Hauptteil des Schweizer Weins in der Romandie hergestellt wird. Das prägt entsprechend.

Zum Savoir-vivre gehört auch das Essen.

Ja, jede Region in der Romandie hat ihre Spezialitäten. Das sind weitaus mehr, als man in der Deutschschweiz kennt. Wir denken vor allem an Raclette und Fondue. Meine grosse kulinarische Entdeckung sind Mala­koffs. Das sind kleine, frittierte Käsebällchen, die mit Essiggurken, Trockenfleisch und Salat gegessen werden. Sie sind typisch für die Weinregion La Côte in der Waadt. Besonders gute Malakoffs gibt es in Luins, am Ufer des Genfersees. Zwei Mal pro Woche gibt es in der «Auberge de Luins» die Käsebällchen sogar à discrétion.

Die Romandie ist bekannt für Rebberge, Seen oder den Creux du Van. Welche Orte werden zu Unrecht ausser Acht gelassen?

Die Stadt Fribourg und Umgebung werden unterschätzt. Auch für mich war Fribourg lange Zeit vor allem eine Durchgangsstation zwischen Bern und Genf. Dabei ist die Stadt historisch und kulturell wichtig für die Schweiz. Sie ist eine Hochburg des Katholizismus, beherbergt eine eindrückliche Kathedrale und hat mit Marguerite Bays eine Heilige. Auch die Freiburger Voralpen sind wunderschön, aber eher unbekannt. Dabei gibt es rund um den Moléson oder auf der Bergkette des Gastlosen super Wandergebiete.

Sehr bekannt ist der Creux du Van, der als Grand Canyon der Schweiz gilt. Weshalb hat er es nicht in den Reiseführer geschafft?

Weil er derart bekannt ist. Der Creux du Van wurde ein Opfer des Massentourismus. Die Behörden mussten gewisse Gebiete absperren, weil die Natur unter dem Besucheransturm derart stark gelitten hat. Deshalb machen die regionalen Tourismusbüros inzwischen keine Werbung mehr für die Felsenarena, sondern schlagen alternative Routen vor. Auch ich empfehle im Reiseführer stattdessen die Areuse-Schlucht – eine sehr schöne Wanderung entlang des Flusses in wilder Naturlandschaft.

Nach dem Ende der Coronamassnahmen reisen die Menschen wieder vermehrt ins Ausland. Rückt das Interesse am eigenen Land nun erneut in den Hintergrund?

Das glaube ich nicht. Während der Pandemie haben viele Leute festgestellt, dass sie nicht weit reisen müssen, um Neues zu entdecken. Der Vorteil an der Schweiz ist die kurze Anreise. Für einen Tapetenwechsel sorgen bereits Tages- oder Wochenendausflüge. Zudem haben viele gemerkt, dass Ferien in der Schweiz nicht unbedingt teuer sein müssen. Es gibt viele Outdoor-Aktivitäten, die kostenlos sind, und erschwingliche Campingplätze zum Übernachten.

1. Steinböcke im Kanton Fribourg beobachten

Keystone

Der Vanil Noir ist mit 2389 Metern über Meer der höchste Berg im Kanton Fribourg. Es gibt dort eine üppige Pflanzenwelt, Steinhühner, Bartgeier oder Steinböcke zu entdecken. Der Weg auf den Gipfel gehört zu den anspruchsvollsten Routen der Region.

Er enthält eine kurze Kletterpassage mit Fixseil über eine Schlucht und geht schliesslich auf einen weiss-blau-weissen Alpinwanderweg über. Startpunkt ist der Parkplatz bei Gros Mont, nahe Charmey. Die Wanderung dauert insgesamt sechseinhalb Stunden und 1268 Höhenmeter hoch und runter.

2. La Chaux-de-Fonds

Keystone

La Chaux-de-Fonds wurde als Zeugin einer Industrieepoche in die Liste des Unesco-Welterbes aufgenommen. Bekannt ist die Stadt im Kanton Neuenburg für ihre schachbrettartige Architektur, die unter anderem mit viel Licht auf die Bedürfnisse der Uhrenbranche zugeschnitten worden war.

Später kamen Gebäude im Jugendstil hinzu und die Stadt wurde mit Kunst verziert. Einen guten Überblick gibt es vom Espacité-Turm. Aus La Chaux-de-Fonds stammt auch der berühmte Architekt Charles-Édouard Jeanneret-Gris – besser bekannt als Le Corbusier. Einige Häuser von ihm lassen sich besichtigen.

3. Eine Anfahrt, die Mut braucht

zvg

Das Restaurant Le Relais des Chasseurs in Chiboz, Wallis, ist für seine Wild-Menüs bekannt. Daneben werden andere Spezialitäten wie Walliser Spargeln, Zicklein von Fully oder Eringer-Kalbfleisch serviert. Speziell ist die Anfahrt: Von Fully führt ein steiler, schmaler Weg mit unzähligen Kurven dicht am Abgrund den Berg hinauf.

Ist man oben angekommen, belohnen die schöne Aussicht und die grosse Gastfreundschaft der Familie Ançay. Wer sich nicht traut, selber hochzukurven: Im Juli und August fährt – auf Reservation – ein Shuttlebus zum Restaurant.

4. Die Festung von Chillon

zvg

Im Kanton Waadt und gleich gegenüber dem bekannten Schloss von Chillon befindet sich die Festung von Chillon. Das Ex-Réduit der Schweizer Armee ist erst seit 2020 der Öffentlichkeit zugänglich; bis 2001 war die Militäranlage im ­Felsen als geheim klassifiziert.

Heute befindet sich darin ein Museum mit eindrücklicher Szenografie. ­Spielerisch und interaktiv lässt sich der frühere Alltag der Soldaten ­kennen lernen. Zudem gibt es Strategiespiele, ein Wissensquiz und ein Virtual-Reality-Spiel. Es empfiehlt sich, ­Tickets im Voraus zu buchen. Die Anzahl der Besuchenden ist ­begrenzt.

5. Auf den Spuren des Robin Hood der Schweiz

Alamy

Im Walliser Dörfchen Saillon gibt es den kleinsten Weinberg der Welt. Dieser ist gerade mal 1,6 Quadratmeter gross und gehört einem strikten Anti-Alkoholiker, dem Dalai Lama. Gewidmet sind die Reben jedoch Joseph-Samuel Farinet, der als Schweizer Robin Hood gilt.

Er stellte Ende des 19. Jahrhunderts falsche Münzen her und gab sie der armen Bevölkerung. Auf dem Glasmalerei-Pfad gibt es 21 Bilder zu Farinets Leben zu sehen. Am Ende erreicht man eine spektakuläre Hängebrücke, wo der Blick über das Rhonetal schweifen kann.

