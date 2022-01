Reisen Ab auf die Wasserpiste – wieso Kajakfahren im Winter doppelt Spass macht Seen sind im Winter keine Ausflugsziele. Zu Unrecht, wie ein Tag auf dem Brienzersee zeigt: Winterkajaken entschleunigt und zum Znacht gibt es ein schwimmendes Raclette. Annika Bangerter Jetzt kommentieren 22.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Brienzersee ist betörend schön. Ganz besonders im Winter. Bild: Dave Storey

Dort oben in den Bergen drängen sich die Frischlufthungrigen und Bewegungslustigen in Gondeln, stehen Schlange vor den Skiliften und in Selbstbedienungsrestaurants. Ich sehe sie nicht, die Menschen dort oben, doch ich blicke auf die verschneite Bergwelt. Rund herum türmt sie sich auf und reckt ihre Gipfel in den Himmel.

Würde ich meine Hand ausstrecken, könnte ich die Spiegelbilder im Wasser streicheln. Doch ich halte mich zurück. Mein Vertrauen in die eigene Stabilität ist noch ausbaufähig. Nur eine dünne Plastikwand trennt mich vom 5 Grad kalten Nass. Mitten im Januar sitze ich in einem Kajak.

Sprenkeln die gelben, roten und blauen Kajaks im Sommer die Seen und Flüsse, überwintern sie meistens mit dem Bauch nach oben und unter Planen. Anders in Bönigen, nahe bei Interlaken. Dort paddelt Dave Storey das ganze Jahr hindurch mit Gästen los. Der gebürtige Engländer führt die Kajakschule Hightide und bietet Ausflüge auf den Brienzersee an. Auch Anfänger nimmt er mit.

«Im Winter ist es auf dem See am schönsten», sagt Dave, während er Neoprenschuhe und gelb-graue Trockenanzüge verteilt. Jene Kleidung, die uns vor der Nässe schützt, sollten wir ins Wasser purzeln. Etwas, was nur ganz selten vorkomme, sagt der Kajakguide. Der Trockenanzug, der eine Mischung von Tauch- und Skianzug ist, wärme zudem beim Fahren. Drunter dicke Socken, Skiunterwäsche und ein zusätzlicher Pulli: Das sollte auch für Gförlis wie mich reichen bei Temperaturen um die Nullgradgrenze.

Dave Storey zeigt, wie man mit trockenen Füssen ins Kajak steigt. Bild: Hightide

Etwas klamm sind die Füsse, als wir auf dem Kiesstrand stehen und in die Kajaks klettern. Die kalten Zehen sind aber sofort vergessen, als Dave die Kajaks ins Wasser schiebt und sie sachte über die Wasseroberfläche gleiten. Tiefblau liegt der Brienzersee vor uns. Das markante Türkis – das vor allem im Sommer betörend strahlt – schimmert, wenn die Wintersonne mit aller Kraft auf die Oberfläche scheint. Auf dem See ist es ruhig. Ab und an krächzt eine Möwe, sonst durchbricht einzig das Paddeln die magische Stille.

Wir überqueren den See. Dave steuert sein Kajak schnurgerade auf das gegenüberliegende Ufer zu, wir folgen ihm meist im Zickzackkurs. Das Boot hat immer mal wieder andere Pläne als die Paddlerin. Aber das trifft sich ganz gut. So gibt es mehr Zeit, um die Landschaft auf sich wirken zu lassen. Am Tag zuvor hat sich eine dünne Schneedecke über die Wälder gelegt. Flauschige Wolken schmiegen sich um die Gipfel.

Felswände ragen aus dem See. Bild: Dave Storey

Auf der näherkommenden Seeseite ragen Felswände aus dem See. Als wir sie erreichen, klappt es mit dem Steuern schon besser. Wir paddeln nahe entlang des geschichteten Steins, der an die Fjorde im hohen Norden erinnert. Efeu, winterlich braune Grasbüschel und Moos überziehen die Felsen, recken sich aus dessen tiefen Rissen und akzentuieren den mystischen Anblick.

Beim Winterkajaken gehört einem der See alleine

Ausser uns ist niemand auf dem Wasser unterwegs. Der See gehört uns ganz allein. Das kleine Motorboot, in dessen Bugwellen wir zu Beginn kurz schaukelten, ist verschwunden. Auf den Hosenbeinen perlen Wassertropfen ab. Und obwohl die Hände immer wieder nass werden, kühlen sie in den Neoprenhüllen am Paddel nicht aus.

Wir passieren einen Schiffsteg mit Restaurant, das im Winterschlaf zu dösen scheint. Die Kirche und die Burgruine Ringgenberg tauchen vor uns auf. Wenn wir möchten, können wir aussteigen und sie besichtigen. Doch hat niemand Lust dazu. Zu sehr hat uns der See in seinen Bann gezogen.

Innert Kürze scheinen das Homeoffice und die Alltagshektik weit weg. Die gleichförmige Bewegung und das regelmässige Plätschern wirken fast meditativ. In gemächlichem Tempo passieren wir Bächlein, die über Steintreppe in den See plätschern, und kleine Kiesstrände. An einem, der sich nur vom Wasser aus erreichen lässt, legen wir einen Stopp mit Teepause ein.

Der Kiesstrand ist nur per Boot erreichbar und ideal für eine Teepause. Bild: Dave Storey

Dass Seen auch im Winter einiges bieten können, beweist der Brienzersee. In Iseltwald lässt sich beispielsweise der «HotTug» mieten – ein Boot, das primär aus einem Pool besteht. Eine Holzheizung sorgt für warmes Wasser; und mit einem Elektromotor lässt sich über den Brienzersee tuckern.

Abends dringt die Kälte durch die dicksten Kleider

In Bönigen, nahe der Kajakschule, startet zudem das Raclette-Rafting. Die Sonne ist bereits verschwunden, als wir in das rote Gummiboot klettern. Auf dem gedeckten Tisch stehen Raclette-Öfeli und eine Kanne Tee: Wir brechen auf zu einem schwimmenden Abendessen. Diesmal paddeln wir nicht selber, ein Neuseeländer, unser Rafting-Guide, übernimmt das für uns.

Er steuert das Boot entlang des Ufers in den Aare-Kanal. Während am Himmel der Halbmond leuchtet, schimmert die Brennpaste bläulich in den Raclette-Öfeli. Sachte gleiten wir über die Aare, langsam schmilzt der Käse. Wieder ist da diese magische Ruhe, die vom winterlichen Brienzersee ausgeht. Neigt sich der Tag seinem Ende zu, wirkt sie noch eindringlicher.

Beim Raclette-Rafting auf dem Brienzersee. Bild: Schweiz Tourismus

Das Gummiboot bietet Platz für bis zu acht Personen. Es gibt Weisswein, Kartoffeln sowie eingelegte Ananas und Peperoni. Der Käse stammt von lokalen Produzenten und ist hervorragend. Allerdings kühlt er bei den Minustemperaturen rasch aus, wodurch nur die ersten Bisse heiss oder zumindest warm sind.

Die Nacht legt sich über uns und verschluckt hinter uns den Brienzersee. In den vereinzelten Häusern am Ufer gehen die Lichter an. Die Schneeberge lassen sich als dunkle Schatten nur noch erahnen. Auf unserem Boot sorgen gedämpfte Glühbirnen für ein stimmungsvolles Ambiente. Eineinhalb Stunden dauert das Rafting. So schön es ist, den funkelnden Lichtern von Interlaken entgegenzugleiten: Mit der Zeit dringt die Kälte selbst durch die gefütterten Winterschuhe und die Skihosen.

Stimmungsvolle Ambiente auf dem Gummiboot. Bild: Schweiz Tourismus

Etwas wehmütig denke ich ans Kajaken zurück: Selber Paddeln hat seine Vorteile. Spätestens als Guide Dave die Gewichtsverlagerung erklärt hatte und fortan der ganze Körper sich sachte bewegte, wurden alle Glieder warm. Auch, als Wolken aufzogen und uns der Wind ins Gesicht blies.

Als wir in Interlaken klamm vor Kälte aus dem Raclette-Rafting-Boot auf den Quai steigen, lässt sich der Brienzersee nur noch erahnen. Doch wir wissen nun, wo sich im Winter abseits vom Pistenrummel ein ruhender Pol finden lässt. Gerade auch als Frischlufthungrige und Bewegungslustige.

Gut zu wissen Winterkajak Die Kajakschule Hightide in Bönigen bietet geführte Halbtagestouren auf dem Brienzersee an. Sie dauern drei Stunden, zwei davon verbringt man auf dem See. Die Touren eignen sich auch für Kajakanfänger. Mindestalter: 12 Jahre. Erwachsene zahlen 130 Franken, 12- bis 15-Jährige 115 Franken. Es werden Trockenanzüge und Kajaks zur Verfügung gestellt. Die Teilnehmenden erhalten nach der Tour Fotos von ihrem Ausflug. www.hightide.ch Raclette-Rafting

Der Veranstalter Outdoor Switzerland bietet das Raclette-Rafting ab Bönigen an. Ein Guide steuert das Boot durch den Aare-Kanal nach Interlaken. Im Preis (99 Franken pro Person) inbegriffen ist ein Raclette-Abendessen mit Weisswein. Die Tour dauert eineinhalb Stunden. Sehr warme Kleidung ist empfohlen. www.outdoor.ch/de/outdoor-activities/raclette-rafting-interlaken

Die Reise wurde durch «Made in Bern» ermöglicht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen