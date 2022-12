Reiche Ente Ausgerechnet an Weihnachten wird Onkel Dagobert 75 Jahre alt – seine besten Spartipps Der hartnäckigste Geizhals der Kulturgeschichte feiert Jubiläum. Wie er vom Schuhputzer zum Fantastilliardär wurde und warum man ihn nicht vorschnell moralisieren soll. Hansruedi Kugler Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Dagobert mit seinem Dollarnoten-Weihnachtsbaum auf dem ersten Cover 1947. Bild: Disney/Egmont

Dieser Mann, beziehungsweise diese Ente, würde am liebsten auf Weihnachten verzichten. Nicht, weil ihm – wie vielen von uns – «Stille Nacht, heilige Nacht» verleidet ist oder sich die christliche Tradition verflüchtigt hat. Auch nicht, weil er ohne Familie wäre. Neffe und Grossneffen wären schon da. Nein: An seinem Leitspruch «Leute, die Geld ausgeben, verstehen nichts von den wahren Freuden eines Kapitalisten» hält er auch am grossen Fest des Schenkens fest. Was heisst: Geschenke macht er aus Prinzip nicht. Höchstens schmückt er seinen Weihnachtsbaum mit Dollarnoten und krönt ihn mit einem Diamanten. Und wie der Journalist Serge Hediger, einer der besten Entenhausenkenner der Schweiz, verrät: Dagobert leistet sich nur einen einzigen, kleinen Luxus, nämlich Muskatnusstee.

Hediger, Ehrenmitglied der Akademie der Donaldistischen Wissenschaften, hat Entenhausen wissenschaftlich untersucht. Denn für die eingeschworenen Donaldisten, die sich im Verein D.O.N.A.L.D zusammengeschlossen haben, sind die Comics von Carl Barks keine blossen Geschichten, sondern Berichte aus einer Parallelwelt, die sie nach dem lateinischen Wort für Ente (Anas) Anaversum nennen.

Am eigenen schrulligen Image haben die Donaldisten offenbar selbst grossen Spass. Neben Hedigers Arbeiten zur Medienlandschaft und zum Versicherungswesen dieses Anaversums ist sein Text zum «Halbeigentum» besonders interessant. Denn im Gegensatz zum maximal knausrigen Dagobert besteht in den ländlichen Vororten von Entenhausen die ungeschriebene Regel, dass man ungefragt Nutztiere vom Nachbarn ausleihen darf. Tönt schon fast weihnächtlich, jedenfalls sympathischer als die 50 Prozent Zins, die Dagobert jeweils bei riskanten Geldausleihen als Wucher verlangt.

Gutherzigkeit ist dem reichen Onkel ein Gräuel

Dagobert Duck verkörpert also das genaue Gegenteil dessen, was wir gemeinhin als moralisch und sozial wünschenswert erachten. Und das Gegenteil dessen, was für die meisten unterdessen Hauptteil an Weihnachten ausmacht: Geselligkeit und Geschenke. Dagobert ist das schrullige Klischee des verbitterten Sparfuchses, des unglücklichen Reichen, der nicht begriffen hat, dass Schenken glücklich macht – mal abgesehen von möglichen Enttäuschungstränen wegen eines falschen Mitbringsels. Aber statt sich an Freudenjuchzern der herzigen Grossenkel Tick, Trick und Track zu erfreuen, hockt er lieber als trotziger Griesgram in seinem Luxusbunker, ballt seine Fäuste und denkt laut: «Dieses dumme Weihnachten, wenn alle alle lieben. Sie soll verflucht sein. Ich bin anders. Alle hassen mich und ich hasse alle.» So erschien er an Weihnachten 1947 zum ersten Mal in einem Comic.

Geht es noch verbitterter? Aber halt, vorschnell moralisieren sollte man Dagobert nicht. Und jede gute Geschichte lebt von Gegenfiguren zu unserer Moral. Und nur unglücklich ist er in seinem selbstsüchtigen Geiz gar nicht. Glück kennt er jedoch bloss als Aufleuchten der Dollar-Zeichen in seinen Augen und als Wellnessbad im Pool seiner vielen, vielen Goldtaler. Reinster Fetischismus also. In der Weihnachtsgeschichte «Die Mutprobe» hätte er zu einem gutherzigen und schenkfreudigen Mann geläutert werden sollen. Hat aber bis heute nicht wirklich geklappt. Dieser Dagobert sträubt sich hartnäckig gegen unsere zivilisatorischen Gebote.

Mehr Milliarden als Jeff Bezos und Elon Musk zusammen

Jetzt, 2022, sieht der mürrische Alte so alt aus, wie er eigentlich mit seinem weissen Backenbart immer schon war: 75 Jahre. Und wie soll man sagen: Man mag ihn wohl trotzdem lieber als seine aktuellen realen Jetset-Milliardärs-Nachfolger, die selbstgefälligen Jeff Bezos und Elon Musk. Deren lächerlicher Macho-Wettbewerb um die Position des reichsten Mannes der Welt mit den besten Raketen erinnert natürlich an ihren Comic-Vorläufer.

Don Rosa: Onkel Dagobert. Sein Leben, seine Milliarden. Egmont Comic Collection. 496 Seiten.

An Dagobert jedoch kommt keiner heran. Denn mit seinen 9 Fantastilliarden, 657 Zentrifugillionen Talern und 16 Kreuzern (die Donaldisten haben gut gezählt) bleibt dieser reichste Bewohner von Entenhausen seit 1947 auch in Zukunft konkurrenzlos. Aber auch Dagobert war besessen davon, den zweitreichsten Mann auf Distanz zu halten. Nummer 2 heisst in der deutschen Fassung Klaas Klever, im Original jedoch John D. Rockerduck – eine Anspielung auf den ersten Milliardär der Weltgeschichte, den amerikanischen Öl-Magnaten John D. Rockefeller, der von 1837 bis 1931 lebte.

Im Original liest man einiges mehr an Satire als in der deutschen Übersetzung. Zwar verehren die Donaldisten die Übersetzerin Erika Fuchs für deren wunderbare Kreationen wie «Dem Ingeniör ist nichts zu schwör» (die sie aus dem Ingenieurlied von Heinrich Seidel entnommen und leicht verändert hat). Ihre lautmalerischen, reduzierten Verbformen wie «Seufz», «Keuch» oder «Stöhn» werden scherzhaft auch als Erikative bezeichnet. Schaut man sich allerdings die Namen der Figuren an, so wird im amerikanischen Original auch der Charakter und die Herkunft des Geizhalses viel deutlicher. Dort heisst Dagobert Scrooge McDuck, was sowohl auf seine schottische Herkunft aus einem verarmten Landadel hinweist wie den Bezug herstellt zum geizigen, habgierigen Geldverleiher Ebenezer Scrooge aus Charles Dickens berühmten Erzählung «A Christmas Carol» aus dem Jahr 1843.

Die Parallele zu Bezos und Musk drängt sich auch auf, weil diese beiden sich wie Dagobert mit übergrossem Ego als geniale Selfmade-Milliardäre inszenieren. Dagobert sagt dazu jeweils klipp und klar: «Ich bin reich geworden, weil ich zäher war als die Zähs­ten und schlauer als die Schlausten! Und ich bin dabei ein ehrlicher Mann geblieben!» Die zahllosen Geschichten um den Goldschürfer und Abenteurer widerlegen natürlich das schönfärberische Selbstbild dieses cholerischen Manipulators – was ihn gerade deshalb zur besonders interessanten Figur voller Eitelkeit und Selbstmitleid macht.

Ein Schelm, wer bei Dagoberts hemmungslosem Narzissmus und skrupelloser Gewinnsucht nicht an aktuelle Beispiele denkt. Allerdings hat Dagobert wenigstens sein erstes Geld wirklich als Schuhputzer verdient, und blieb wegen eines betrügerischen Kunden lebenslang krankhaft misstrauisch. So weit zur Psychologie dieses Geizhalses.

Die bessere Identifikationsfigur aber bleibt der Tollpatsch Donald

Für eingefleischte Donaldisten sind das jedoch blosse Behauptungen. Auf ihren Kongressen beziehen sie sich ausschliesslich auf die Comics des Dagobert-Erfinders Carl Barks, dessen Duck-Comics bis in die 1960er-Jahre auf 6300 Seiten angewachsen sind. Der nächste Donaldisten-Kongress findet übrigens kommenden April an der Johann Wolfgang von Goethe Universität in Frankfurt statt, in der «Talerstadt am Main». Dann wird nach den Vorträgen jeweils nicht geklatscht, sondern in Donaldisten-Manier «klapp, klapp» gerufen.

Neben Dagoberts schrulligem Geiz ist für die allermeisten Donaldisten jedoch der Tollpatsch Donald die klare Identifikationsfigur. Mit seinen notorischen Pechsträhnen steht er uns mit seinem traurigen Spruch auch an Weihnachten näher: «Wie schön könnten solche Feiertage sein, wenn das liebe Geld nicht wäre.»

