Woher kriege ich Geld, um eine Firma zu übernehmen?

Ich (42) arbeite als Informatiker in einem KMU (5 Angestellte). Der Betriebsinhaber will sich aus Altersgründen zurückziehen und bot mir an, die Firma zu kaufen. Die Firma floriert und interessiert mich, doch der Kaufpreis übersteigt meine vorhandenen Eigenmittel. Welche Finanzierungsmöglichkeiten bieten sich an?