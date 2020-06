Wie viele Bäume braucht es, um die Schadstoffe einer Gasheizung auszugleichen? Meine Familie diskutiert wegen der Anzahl Bäume in unserem Garten. Gleichzeitig müssen wir die Gasheizung ersetzen, für eine bessere CO2-Bilanz. Den noch bestehenden Ausstoss wandeln unsere Bäume in Sauerstoff um. Wie viele Bäume bräuchte es, um die Schadstoffe einer einzigen Gasheizung zu eliminieren? Christian Frank* 07.06.2020, 11.30 Uhr

Es bräuchte schon einen hauseigenen Park mit vielen, vielen Bäumen, um den Ausstoss einer kleinen Gasheizung zu binden. Getty

Für den Aufbau ihrer Substanz entnehmen Pflanzen Kohlendioxid (CO2) aus der Atmosphäre. Je mehr Masse Bäume zulegen, desto mehr CO2 binden sie. In den ersten Jahren nach der Pflanzung und im hohen Alter ist es deshalb weniger. Durchschnittlich sind es pro Jahr je nach Baumart, Grösse und Standort zirka 10-30 Kilogramm CO2.

Christian Frank PD

Eine Gasheizung für ein durchschnittliches Schweizer Einfamilienhaus stösst im Jahr etwa 4000 kg CO2 aus. Folglich wären scheinbar 133 bis 400 Bäume nötig, um den jährlichen CO2-Ausstoss dieser kleinen Gasheizung zu binden.

CO2 in der Luft ist für das Leben auf der Erde eminent wichtig. Menschen und Tiere atmen Sauerstoff (O2) ein und CO2 aus. Pflanzen wiederum nehmen für die Fotosynthese CO2 auf und geben O2 ab: ein perfekter Kreislauf. Bei der Verbrennung von Öl und Gas gelangt hingegen in kürzester Zeit und in grossen Mengen CO2 in die Atmosphäre, welches über Jahrmillionen als kohlenstoffhaltige Biomasse in der Erdkruste eingelagert wurde. Der Prozess ist unumkehrbar, weshalb diese Brennstoffe als «nicht erneuerbar» gelten.

Je mehr Öl und Gas verbrannt wird, desto mehr CO2 sammelt sich in der Atmosphäre. Es ist die wichtigste Ursache für den Klimawandel mit all seinen auch in der Schweiz schon deutlich spürbaren Auswirkungen, wie Gletscherschmelze, Bergstürze, Trockenheit, sommerliche Hitzewellen, Starkniederschläge oder klimabedingte Migration. Die jährlich 4000kg CO2 der Gasheizung waren folglich einst in der Erdkruste eingelagert und werden nun in die Atmosphäre freigesetzt.

Holz ist CO2-neutral

Betrachtet man den gesamten Lebenszyklus eines Baumes, so nimmt dieser während seiner Lebensdauer genau gleich viel CO2 auf, wie durch die Verbrennung oder Vermoderung am Lebensende wieder in die Luft freigesetzt wird. Bäume und (Regen-)Wälder, aber auch Holzhäuser oder Holzmöbel sind deshalb CO2-Speicher solange sie bestehen. Bei deren Rodung oder Verbrennung wird das gespeicherte CO2 jedoch wieder in die Luft freigesetzt. Folglich binden die 270 bis 400 benötigten Bäume die 4000kg CO2 nur solange sie bestehen. Hingegen gilt Holz als erneuerbarer und CO2-neutraler Energielieferant, weil bei der Verbrennung gleichviel CO2 in die Atmosphäre entweicht wie beim Wachstum gebunden wurde.

Umso wichtiger sind erneuerbare Heizungen. Nebst der Holzheizung nutzen auch Luft-Wasser- oder Erdsonden-Wärmepumpen sowie Sonnenkollektoren erneuerbare Energiequellen. Sie nehmen einen grossen Teil der Wärme zum Heizen aus der Umgebungstemperatur. Sie sind CO2-frei, wenn sie ausschliesslich mit erneuerbarem Strom aus Wasser-, Wind- oder Sonnenkraft betrieben werden.

* Christian Frank ist Leiter der Umweltberatung Luzern und Energieberater öko-forum. www.umweltberatung-luzern.ch