Wie stelle ich kalt gebrauten Tee her? In meinem Bekanntenkreis ist neuerdings viel die Rede von «Cold Brew Tea». Ich frage mich, was an dieser Mode dran ist und ob ich sie mitmachen soll. Hätten Sie mir ein paar Infos zu kalt gebrühtem Tee? Monika Neidhart* 02.08.2020, 11.30 Uhr

Im Sommer sehr erfrischend: kalt gebrauter Tee. Getty

Abwarten und Tee trinken. Dieses Sprichwort trifft bei «Cold Brew Tea» in besonderer Weise zu. Wörtlich übersetzt heisst «Cold brew» kalt gebraut. Teeblätter oder Kräuter werden mit kaltem Wasser angesetzt, statt sie mit heissem Wasser zu überbrühen. Damit sich die Aromen lösen, braucht es beim kalt angesetzten Tee Geduld. Idealerweise lässt man die Mischung mehrere Stunden oder über Nacht zugedeckt stehen, bevor man sie absiebt und nach Wunsch mit anderen Zutaten wie Zitronensaft oder Eiswürfeln mischt. Zucker oder andere Süssstoffe braucht es nicht, denn dieser Tee ist durch die schonende Zubereitung weniger bitter, dafür aber reich im Aroma.

Diese Art des Zubereitens von Tee wird in Taiwan und Japan schon lange praktiziert. Japanische Grüntees und Getreideaufgüsse sind besonders geeignet, um sie kalt anzusetzen. Auch im arabischen Kulturkreis kennt man den kalt angesetzten Tee: in Ägypten etwa unter dem Namen Karkadeh. Und während in Japan das grüne Teeblatt die Basis ist, sind es hier getrocknete Hibiskusblüten.

Statt Hitze wird Zeit verwendet, um die Aromen freizusetzen. Wohl möglich, dass der Tee dadurch reicher an Antioxidantien wie Polyphenolen oder anderen Inhaltsstoffen ist. Sicher ist, dass er gegenüber dem gekauften Eistee ungesüsst sehr gut schmeckt und ohne Zusatzstoffe und künstliche Aromen auskommt.

Am selben Tag trinken

Für Kaltaufgüsse eignen sich praktisch alle Tees vom Teestrauch: also Weiss-, Grün- und Schwarztee. Die Ziehdauer hängt vom Tee ab. Ein idealer Kaltaufguss wird normal dosiert (12 g pro Liter Wasser) und zieht im Kühlschrank über Nacht. Je nach Teeart kann die Ziehdauer auch nur ein paar Stunden betragen. Mit einer höheren Dosierung kann das Stehenlassen ebenfalls verkürzt werden.

Auch Kräuter eignen sich. Die Dosierung hängt von den jeweiligen Kräutern ab. Bei Lindenblüten braucht es eine Handvoll getrockneter Blüten auf einen Liter Wasser. Für Karkadeh nimmt man rund 20 g getrocknete Hibiskusblüten. Wie beim Anbrühen von Teegetränken ist auch bei dieser Methode die Qualität des Tees massgebend. Tee in Beuteln ist in der Zubereitung sehr bequem. Achten Sie hier aber auf die Qualität – oft haben Früchtetees mehr Früchte im Wort als im Beutel drin sind... Der kaltgebraute Tee sollte nicht für längere Zeit an der Sonne stehen, und er sollte am gleichen Tag getrunken werden.

Will man den Tee nicht kalt ansetzen, etwa weil man nicht weiss, ob die Kräuter «sauber» sind, gibt es auch andere Methoden, möglichst schnell kalten Tee zu haben. Statt einen ganzen Liter aufzukochen, nur ein Drittel bis die Hälfte sieden. Dann die übliche Menge Tee dazu geben. 3-5 Minuten ziehen lassen. Absieben. Das so entstandene Konzentrat mit kaltem Wasser verdünnen.

Ein über Eis aufgegossener Tee ist ebenfalls köstlich. Dafür braucht es ein mit Eis aufgefülltes Glas und einen im Konzentrat (doppelte bis fünffache Dosierung) heiss aufgegossenen Tee. Das Teekonzentrat wird über dem Eis schockartig heruntergekühlt.

* Monika Neidhart ist Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch