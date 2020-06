Ratgeber Wie starte ich nach der Corona-Pause mein Training? Ich (m, 40 Jahre) habe vor der Coronazeit dreimal wöchentlich im Fitnesscenter trainiert. Nun habe ich fast drei Monate wenig bis nichts mehr gemacht. Was muss ich beim Wiedereinstieg im Training beachten? Irene Brechbühl* 15.06.2020, 14.03 Uhr

Auch wenn man vor der Pause gut trainiert war, darf man den Körper nach dem Unterbruch nicht überfordern. Die Situation lässt sich auch mit einer Verletzungspause vergleichen: Der Körper ist schwächer als vorher und muss sich zuerst wieder an die Belastung gewöhnen. Auch wenn Sie nach dieser Zwangspause sicher sehr motiviert sind und am liebsten alles sofort aufholen möchten, sollten Sie auf keinen Fall einen falschen Ehrgeiz an den Tag legen. Damit würden Sie nur das Gegenteil erreichen und den Körper schwächen.

Steigen Sie also behutsam wieder ins Training ein: Reduzieren Sie beim Krafttraining unbedingt die Gewichte und steigern Sie dann langsam auch die Trainingshäufigkeit. Beim Ausdauertraining empfehle ich längere, dafür weniger intensive Einheiten. Bauen Sie hochintensive Trainings erst nach zwei bis drei Wochen ein. Wenn Sie aber, wie so viele, die Coronazeit mit vermehrtem Ausdauertraining genutzt haben, beispielsweise mit Joggen, dann können Sie auch wieder mit dem Intervalltraining starten.

Genügend Pausen und aktive Regeneration

Da ich Ihren Trainingsplan nicht kenne, rate ich Ihnen, den Trainingsaufbau gegebenenfalls gemeinsam mit einer Fachperson in Ihrem Fitnesscenter zu planen. Wichtig beim Wiedereinstieg: Räumen Sie auch der Regenerationszeit einen hohen Stellenwert ein. Das heisst, legen Sie nicht nur genügend Pausen zwischen den Trainingseinheiten ein, sondern fördern Sie auch aktiv die Regeneration, beispielsweise mit einem Saunagang oder einer Massage. Die Wellnessanlagen sind ja nun auch wieder geöffnet. Ihr Körper kann so wieder seine Kräfte sammeln und wird gestärkt. Eine gute Balance von Training und Erholung wirkt sich positiv auf das Immunsystem aus.

Ein trainierter Körper ist widerstandsfähiger

Im ersten Moment bedeutet Sport eine Art «Stress» für den Körper. Jedoch ist es ein «positiver» Stress, der uns schlussendlich widerstandsfähiger macht. Unser Stoffwechsel wird durch das Training angeregt, Giftstoffe werden so schneller nach aussen transportiert. Aber auch die Durchblutung wird verbessert. Ein gut trainierter Körper hat gerade dann, wenn er gefordert wird, grundsätzlich mehr Ressourcen für die Abwehr zur Verfügung.

In diesem Punkt ist sich auch die Wissenschaft einig: Wer regelmässig Sport treibt, wird seltener krank. Beispielsweise wird während des Trainings das Hormon Adrenalin ausgeschüttet. Das bewirkt, dass sich auch die Zahl der weissen Blutkörperchen (Abwehrzellen) vermehrt. Zudem wird auch die Durchblutung für das Immunsystem wichtiger Organe wie der Milz verbessert und die Produktivität der Lymphknoten wird gesteigert. Dies sind nur Beispiele von positiven Mechanismen, die durch das Training angeregt werden und auf die Stärkung unserer Abwehrkräfte einspielen. Mein Tipp also: Unbedingt wieder mit dem Training starten. Das fördert nicht nur die Produktivität am Arbeitsplatz oder im Homeoffice, sondern auch Ihr Immunsystem und Ihr Körper werden es Ihnen danken.

* Irene Brechbühl, Migros-Fitnesspark, www.migros-fitness.ch