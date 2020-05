Wie bereitet man Kaninchenfleisch am besten zu? Wir laden demnächst Freunde zum Essen ein und würden an diesem Abend gerne ein Gericht mit Kaninchenfleisch kochen. Hätten Sie uns hierzu Einkaufstipps und Zubereitungsvorschläge? Und was unterscheidet eigentlich das Kaninchen vom Hasen? Herbert Huber* 17.05.2020, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Brät man Kaninchenfleisch nicht zu heiss an, ist es butterzart und leicht verdaulich. Getty

Viele Leute machen zwischen Kaninchen und Hasen keinen Unterschied. Doch man unterscheidet klar zwischen Wildkaninchen und Feldhasen. Beide gehören zur Familie der «Hasenartigen».

Die Wildkaninchen sind kleiner als die Feldhasen. Sie graben Höhlen und bringen blinden und nackten Nachwuchs zur Welt. Die Feldhasen hingegen graben in Korn- oder Maisfeldern Gruben. Ihre Jungen sind behaart und sehend.

Zahm wurden die Kaninchen (Chüngel) erst, als man sie domestizierte, sie züchtete und für sie Ställe baute. Dabei wurden sie grösser als die ständig «umhersiebelnden» wilden Verwandten. Frischkost ab Hof, Getreide, ungespritztes und sauber gewaschenes Grünzeug stehen im Ernährungsplan der Kaninchen.

Herbert Huber

Was den Einkauf betrifft: Bei Grossverteilern und konventionellen Metzgereien gibt es Kaninchenfleisch sowohl frisch als auch gefroren. Einheimisches Kaninchenfleisch ist aber nach wie vor knapp. Deshalb stammt es häufig aus Osteuropa, vor allem aus Ungarn. So wird ungarisches Kaninchenfleisch mit dem ausdrücklichen Vermerk deklariert, dass die Tiere nach Schweizer Kriterien und Vorschriften gehalten und gezüchtet werden. Für Kenner das Höchste der Gefühle ist aber zweifelsohne Kaninchenfleisch vom Schweizer Chüngel. Direkt ab dem Hof. Im Internet findet man diverse Adressen.

Zubereitung

Kaninchenfleisch ist bei richtiger Zubereitung butterzart und leicht verdaulich. Der Metzger zerlegt das Tier in Rücken, Schlegel (Stötzli) und Schulter (Läffli). Die Knochen kann man für den guten, hausgemachten Jus rösten. Mit der Leber kann man eine spezielle kulinarische Rarität kreieren: Frisch in Butter sautiert, mit Eschalotten und Kräutlein vermischt, auf Risotto und Pasta angerichtet. Oder einfach als Vorspeise mit buntem, knackigem Blattsalat. Auch Hacktätschli aus Kaninchenfleisch-Abschnitten munden hervorragend. Ein Piccata oder ein Cordon bleu aus Kaninchenfleisch ist eine Bereicherung des kreativen Speiseplans. Oder wie wäre es mit einem Geschnetzelten mit frischen Pilzen an Rahmsauce?

Kochtipps

Kaninchenfleisch darf man nie zu heiss anbraten! Es wird rasch sehr trocken. Also ist liebevolles Dünsten in Olivenöl oder Bratbutter angesagt, mit anschliessendem sanften «Süderlen». Bei einem Voressen (Ragout) dünstet man gleich das Gemüse mit, vorwiegend Knollen- und Wurzelgemüse. Mit Zwiebeln und Knoblauch sollte man sparsam umgehen, weil ansonsten der Fleischgeschmack vergewaltigt wird. Als natürlichen Saucenbinder gibt man während des Köchelns noch ein Stück altbackenes Weissbrot hinzu. Sauce mit dem Stabmixer mixen. Sowohl in Weisswein (Riesling) wie auch in Rotwein (Merlot) darf ein Kaninchen gedünstet werden.

* Herbert Huber ist Koch, Gastronom und diplomierter Hotelier.