Ratgeber Was tun, wenn Hörgeräte nichts (mehr) bringen? Ich (w, 72) leide zunehmend unter Schwerhörigkeit. Ich habe bereits mehrfach verschiedene Hörgeräte ausprobiert, trotzdem kann ich meine Umgebung kaum mehr verstehen. Warum ist das so? Gibt es noch andere Möglichkeiten, damit ich wieder besser hören kann? Dr. med. Claudia Candreia* 07.09.2020, 16.23 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ob und wie gut eine Hörstörung mit Hörgeräten verbessert werden kann, hängt entscheidend von der Art und dem Ausmass der Hörstörung und den betroffenen Frequenzen ab. Störungen der Schallüberleitung mit normalen Sinneszellen können in der Regel sehr gut korrigiert werden.

Dr. med. Claudia Candreia

Schwerhörigkeiten der Schallempfindung sind hingegen schwieriger zu verbessern, da defekte oder fehlende Sinneszellen durch Verstärkung nicht ersetzt werden können. Als Vergleich kann man sich Worte mit fehlenden Buchstaben vorstellen. Fehlen zu viele Teile, kann das Wort nicht verstanden werden. Da hilft es auch nicht, die vorhandenen Buchstaben lauter zu machen. Das Ausmass der möglichen Verstärkung ist ebenfalls beschränkt. In der Hörschnecke werden durch den Schall ausgelöste Bewegungen der Gehörknöchelchen nach Tonhöhen getrennt, durch die Haar-Zellen verstärkt und in elektrische Signale im Hörnerven umgewandelt. Fehlt diese Verstärkung, können Töne nicht mehr klar voneinander getrennt wahrgenommen werden, und es kommt zu Verzerrungen.

Die Patienten beschreiben in dieser Situation häufig, dass sie mit dem Hörgerät zwar hören, aber nichts verstehen. Viele Patienten versuchen, ihre Hörsituation durch Hörtraining zu verbessern – meist ohne anhaltenden Erfolg. Zwar können Hirnleistung, Aufmerksamkeit und Hörtaktik trainiert werden, aber ohne ausreichende informationstragende Signale ist der Nutzen limitiert. Das Lesen des Lippenbildes ist oft hilfreicher, da zusätzliche Information zur Verfügung gestellt wird.

Innenohrprothese als Alternative

Bei Patienten, die zunehmend schwerhörig werden und trotz Hörgeräteversorgung Sprache ungenügend verstehen, ist die Versorgung mit einer Innenohrprothese eine Alternative. Das Cochlea-Implantat besteht aus einem Sprachprozessor, welcher die akustischen Signale elektrisch codiert und an eine unter der Haut platzierte Elektrode weiterleitet. Diese wird während eines stationären Spitalaufenthalts mit einer mikrochirurgischen Operation über einen Kanal im Knochen hinter dem Ohr in die Hörschnecke eingeführt. Dadurch entstehen Signale mit einem Rhythmus und einer Frequenz, welche in die Hörzentren im Hirn weitergeleitet werden.

Die codierten Signale werden vom Hirn entschlüsselt und wie eine fremde Sprache erlernt. Damit dies möglich ist, muss das Gehirn im Kleinkindesalter über das Ohr und die Hörbahn mit ausreichend Sprachinformation versorgt worden sein. Die unter Anleitung einer Fachperson erfolgende Rehabilitation mit einem Cochlea-Implantat ist aufwendig und dauert oft einige Monate. Doch der Aufwand lohnt sich, die allermeisten Patienten können wieder ein nutzbares Gehör erreichen, auch im fortgeschrittenen Alter.

Dr. med. Claudia Candreia ist Fachärztin für Hals- und plastische Gesichtschirurgie, spez. Audiologie und Neurootologie