Ratgeber Was kann ich zu Hause für meine Beweglichkeit tun? Ich (w, 40) war früher immer sehr beweglich, ohne gross trainieren zu müssen. Nun merke ich aber, dass diese Beweglichkeit laufend abnimmt. Natürlich bin ich nicht mehr 20, aber ich möchte so weit wie möglich meine alte «Form» wieder herstellen. Wie mache ich das am besten, ohne einen Riesenaufwand betreiben zu müssen? Irene Brechbühl* 25.05.2020, 15.53 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ab dem 30. Lebensjahr nimmt die Elastizität des Bindegewebes wie den Faszien, Muskeln, Bändern, Sehnen oder Knorpeln ab. Zusätzlich schränken auch falsche Körperhaltungen oder immer gleichbleibende Positionen, beispielsweise langes Sitzen vor dem Computer, die Beweglichkeit ein.

Irene Brechbühl

Die Gelenkigkeit, also der Bewegungsradius, welcher ein gesundes Gelenk anatomisch zulässt, ist erblich bedingt und kann nicht trainiert werden. Die Dehnfähigkeit hingegen kann bis ins hohe Alter trainiert werden. So erhält man auch in späteren Jahren die Lebensqualität und bleibt selbstständig und mobil. Andernfalls nimmt die Beweglichkeit aufgrund der Inaktivität ab, wodurch körperliche Aktivitäten immer schwieriger werden. Schlussendlich führt Unbeweglichkeit zu Versteifung. Folgen von verkürzter Rücken- und Hüftbeugemuskulatur sind beispielsweise Beschwerden an Wirbelsäule und Hüftgelenk.

Ein Sprichwort unter Sportlern lautet: «Man kann 20 Jahre lang 40 Jahre alt bleiben.» Dazu reichen kurze, aber regelmässige Trainingseinheiten. Sie werden sehen, bereits nach einigen Wochen spüren Sie einen Fortschritt!

Ideen für das Training zu Hause

Gerade die Coronakrise hat in Erinnerung gerufen, dass man ein einfaches Dehnprogramm zu Hause durchführen kann. Wichtig ist beim Dehnen, dass der Körper zuerst leicht aufgewärmt wird, beispielsweise zu Musik 10 Minuten tanzen. Hilfreich ist auch Treppensteigen. Bei den Dehnübungen wird die Position für eine Zeit lang gehalten, wodurch ein Zug entsteht, der gut tolerierbar ist: Anfänger für 15 bis 30 Sekunden, danach die Zeit nach und nach steigern. Das darf sich durchaus ein bisschen unangenehm anfühlen. Stechende Schmerzen jedoch sind ein Zeichen, dass die Dehnung zu intensiv oder falsch ausgeführt wurde.

Hier drei Ideen für die Schulter-, Rücken- und Beinmuskulatur: Nehmen Sie ein Handtuch in die Hände und strecken Sie die Arme weit über den Kopf. Halten Sie die Position. Die Wirbelsäule ist gestreckt, Brust- und Schultermuskulatur werden gedehnt. Versuchen Sie Bauch und Gesäss anzuspannen, damit Sie nicht in ein Hohlkreuz fallen. Anschliessend auch leicht nach links und rechts neigen. Für die Rückenmuskulatur neigen Sie sich nach vorne zum Boden, während die Arme das Tuch gespreizt halten.

Setzen Sie sich zum Schluss mit ausgestreckten Beinen auf den Boden. Legen Sie das Handtuch um die Füsse und greifen Sie es so weit vorne wie möglich. Ziehen Sie den Oberkörper leicht nach vorne, bis Sie die Dehnung in den hinteren Oberschenkel- und Gesässmuskeln spüren. Position halten und immer wieder versuchen, die Knie gestreckt zu halten. Viele weitere Anregungen mit Videos finden sich im Internet, beispielsweise unter www.migros-impuls.ch.

* Irene Brechbühl, Migros-Fitnesspark, www.migros-fitness.ch