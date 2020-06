Warum wird zum Kaffee ein Glas Wasser serviert? Kürzlich war ich wieder einmal in Wien und genoss dort in einem Kaffeehaus die schöne Sitte, zum Kaffee ein Glas Wasser gereicht zu bekommen. Gerne wüsste ich, woher dieser Brauch eigentlich kommt. Soll der Kaffee mit einem Glas Wasser besser schmecken? Oder ist er auf diese Art und Weise bekömmlicher? Herbert Huber* 26.06.2020, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wasser macht den Kaffee bekömmlicher. Und man schmeckt ihn besser. Getty

Wasser und Kaffee gehören schon seit der «Entdeckung» des Kaffees zusammen. Tatsache ist, dass der Kaffee seinen Ursprung in Äthiopien hat. In «Kaffa» nämlich.

Die folgende Legende ist für mich persönlich am glaubwürdigsten: Einem Ziegenhirten namens «Kaldi» sei aufgefallen, dass seine Ziegen lebhafter waren als sonst. Daraufhin beobachtete er, wie sie Früchte eines Baumes assen, die diese neue Lebhaftigkeit auszulösen schienen. Um das Rätsel zu lösen, brachte der Hirte die «Kaffeekirschen» (wie man sie noch heute nennt) zu einem Weisen. Von dem bitteren Geschmack des rohen Kaffees enttäuscht, warfen beide die «Kirschen» ins Feuer, wo sie geröstet wurden und einen köstlichen Duft freigaben. Und so kochten die beiden die zu Bohnen gewordenen Früchte mit Wasser auf und tranken den ersten Kaffee.

Herbert Huber Luzerner Zeitung

Wiederum nach einer Legende soll die Sitte, Wasser zum Kaffee zu servieren, von den arabischen Nomaden stammen. Denn Wasser war das höchste Gut und weit mehr wert als Kaffee. Also reichte man jedem Gast zum schwarzen Kaffeegebräu ein Glas Wasser, um so den Gast besonders zu ehren.

Als die Türken ihre Belagerung von Wien im Jahr 1683 abbrechen mussten, liessen sie 500 Säcke Kaffee zurück. Ein findiger polnischer Kaufmann eröffnete damit das erste Wiener Kaffeehaus. An dieser Stelle beginnt eine weitere Legende: Man habe in den Kaffeehäusern in Wien zum Kaffee Wasser gereicht, um den Kaffeelöffel in diesem reinigen zu können – weil im türkischen Kaffee doch recht viel Kaffeesatz vorzufinden sei. Und das fand man der Legende nach nicht sehr appetitlich.

Und nun zu den Tatsachen: Wenn zusammen mit dem Kaffee etwas Wasser getrunken wird, neutralisiert das den Geschmackssinn. Man empfindet bei jedem Schluck aufs Neue den typischen Goût des gerösteten Kaffees. Zudem wurde einst der Kaffee oft sehr stark gebraut. Mit dem Glas Wasser hatte jeder Gast die Möglichkeit, seinen Kaffee individuell seinem Geschmack anzupassen.

Gut für Kopf und Nieren

Heute ist die Kaffeequalität ganz besonders in der Schweiz auf sehr hohem Niveau. Es gibt insgesamt gegen 103 verschiedene Kaffeearten. Die bekanntesten zwei, die wir aus den Läden kennen: die Coffea Arabica ist eine Art der Pflanzengattung Coffea und wird als Bergkaffee oder Javakaffee bezeichnet. Die Robusta ist eine Kaffeevarietät und nach Arabica die zweitbeliebteste Kaffeesorte der Welt.

Weil durch die Begleitung des Kaffees mit Wasser nicht nur die Hirntätigkeit, sondern auch die Nierentätigkeit angeregt wird, soll zum Kaffee gerne ein Glas Wasser getrunken werden. Zu guter Letzt wird dem Wasser nachgesagt, dass es den Kaffee bekömmlicher macht und dass durch das Wasser der Genuss im Magen «verlängert» wird.

* Herbert Huber ist Koch, Buchautor, Gastronom und diplomierter Hotelier.