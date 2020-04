Warum habe ich trotz drei Wohnungen nur eine Stimme?

Ich bin Eigentümer von drei Wohnungen in einem in Stockwerkeigentum aufgeteilten Mehrfamilienhaus. Insgesamt bestehen zehn Wohnungen. An die gemeinschaftlichen Kosten bezahlen wir entsprechend für drei Einheiten. An der Stockwerkeigentümerversammlung haben wir aber nur eine Stimme, was wir als ungerecht empfinden. Ist es korrekt, dass wir nur eine Stimme haben? Kann das Stimmrecht geändert werden?

Dr. iur. Claudio Stocker* 21.04.2020, 17.30 Uhr