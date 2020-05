Ratgeber Vertrauensbruch: Übertreibt meine Frau nicht etwas? Vor einigen Wochen kam unser Kind zur Welt. Wir hatten vorher abgemacht, die ersten Tage in Ruhe daheim zu verbringen. Ich brachte es aber nicht übers Herz gebracht, meine Eltern zu bitten, nur kurz zu bleiben. So waren sie den ganzen Tag bei uns. Meine Frau findet, ich sei ihr in den Rücken gefallen. Übertreibt sie nicht etwas? Birgit Kollmeyer* 27.05.2020, 10.19 Uhr

Sie befanden sich sicherlich in einem Dilemma: Sie wollten Ihre Eltern nicht vor den Kopf stossen und haben gleichzeitig die Erwartungen Ihrer Frau wahrgenommen. Ich vermute, Sie haben mittlerweile gemerkt, dass es nicht hilft, Ihrer Frau zu erklären, warum Sie Ihr Handeln als angemessen empfunden haben.

Die Reaktion Ihrer Frau erscheint Ihnen übertrieben, vielleicht empfinden Sie sie auch als nachtragend. Damit Ihre Frau das Geschehene hinter sich lassen kann, sollten Sie genau verstehen, was ihr so wehgetan und was ihrem Vertrauen geschadet hat: Hat es Ihre Frau verletzt, dass Sie die getroffene Abmachung nicht eingehalten haben, sodass sie sich nun auf Ihr Wort nicht mehr verlassen mag? Oder ging es ihr darum, dass sie durch die gemeinsame Zeit spüren wollte, dass sie jetzt eine kleine Familie sind? Da sie Ihnen mitgeteilt hat, Sie seien ihr in den Rücken gefallen, scheint es ihr um Ihren Zusammenhalt zu gehen.

Loyalität ist zentral in einer Beziehung

Für eine Partnerschaft sind Zusammenhalt und gegenseitige Loyalität wichtig. Es verletzt den Partner/die Partnerin, wenn ohne Absprache das Interesse oder Wohl anderer über das eigene gestellt wird. Ihre Frau könnte gedacht haben, dass Sie die Bedürfnisse Ihrer Eltern über ihren eigenen stellen. Sie hat sich vermutlich allein gelassen gefühlt. Vielleicht sind bei ihr sogar Zweifel entstanden, ob Sie, falls es einmal notwendig sein sollte, zu ihr stehen würden.

Solche Gedanken und Gefühle werden nicht nur durch die aktuelle Situation ausgelöst, sondern auch durch frühere Erfahrungen, die nicht unbedingt etwas mit Ihnen als jetzigem Partner zu tun haben müssen. Lernerfahrungen – vor allem die, die wir in unserer Kindheit gemacht haben – prägen die Art, wie wir die Welt wahrnehmen und was wir fühlen. Alte Ängste werden schnell wieder ausgelöst.

Konzentrieren Sie sich darauf, die Gefühle Ihrer Frau nachzuempfinden und zu verstehen, was sie in solchen verzwickten Situationen, in denen Sie die Wünsche anderer Personen berücksichtigen möchten, von Ihnen braucht. Ich könnte mir vorstellen, dass es für Ihre Frau wichtig wäre, in Ihre Überlegungen einbezogen zu werden. Eine gemeinsame Entscheidung, ob etwa ein Kompromiss denkbar ist, wäre ideal.

Die Verletzung anerkennen

Nur wenn Sie den Schmerz Ihrer Frau vollumfänglich anerkennen und ihr zeigen bzw. sagen, dass es Ihnen wirklich leidtut, dass Sie ihr wehgetan haben, kann die Verletzung heilen. Natürlich nur, wenn Sie dies auch so meinen. Übernehmen Sie die Verantwortung für Ihr Handeln! Danach ist es an Ihrer Frau, sich zu entscheiden, ob sie Ihnen verzeihen will. Diese Entscheidung ist ein notwendiger erster Schritt, damit Sie beide zusammen weitergehen können ohne die Belastung durch das Geschehene.

* Birgit Kollmeyer ist dipl. Psychologin, Paar- und Sexualtherapie.