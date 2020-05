Ratgeber Unverteilte Erbschaft: Was sind die Steuerfolgen? Meine verwitwete Mutter ist vor sechs Monaten verstorben. Im Nachlass befinden sich eine Liegenschaft sowie Konten und Wertschriften. Weil die Liegenschaft noch nicht verkauft ist, wurde das Erbe noch nicht zugeteilt (wir sind 3 Kinder). Wie müssen wir die unverteilte Erbschaft versteuern? Sergej Schwegler* 14.05.2020, 13.59 Uhr

Da die Erbschaft noch nicht geteilt wurde, bilden Sie mit Ihren beiden Geschwistern eine Erbengemeinschaft. Sie alle müssen darum in Ihrer Steuererklärung jeweils deklarieren, dass Sie an einer nicht verteilten Erbschaft beteiligt sind, mit Angabe des Namens der Erblasserin und dem Verwandtschaftsgrad und auch dem Todesdatum.

In der Praxis der meisten Kantone bildet die Erben­gemeinschaft kein eigenes Steuersubjekt. Je nach Kanton kann es vereinzelt Ausnahmen geben, beispielsweise dann, wenn die Erbfolge strittig ist oder bei einer grossen Zahl Beteiligter.

Diese Regel bedeutet konkret, dass nicht die Erbengemeinschaft als solche besteuert wird, sondern deren Mitglieder. Das Einkommen und das Vermögen aus nicht verteilten Erbschaften sind ab Todestag des Erblassers bzw. der Erblasserin bis zur Erbteilung von den einzelnen Erben anteilmässig (das heisst entsprechend ihrer erbrechtlichen Quote) zu versteuern. Es gilt somit, das Einkommen und das Vermögen aus der Liegenschaft, den Konten und den Wertschriften für den Zeitraum ab Todestag bis am Ende der Steuerperiode zu ermitteln. Die einzelnen Mitglieder der Erbengemeinschaft müssen ihre jeweiligen Anteile daran in Ihre private Steuererklärung übertragen.

Teilweise stellen die kantonalen Steuerverwaltungen den Erbengemeinschaften eigene Formulare für die Ermittlung der Anteile des steuerbaren Einkommens und Vermögens bereit (häufig als «Fragebogen Erbgengemeinschaft»). Das Formular wird von einem Vertreter der Erbengemeinschaft ausgefüllt und allen anderen Mitgliedern zur Verfügung gestellt. Dieser Fragebogen ist ebenfalls der persönlichen Steuererklärung beizulegen.

Unter Umständen ist es auch möglich, eine eigene Excel-Tabelle mit allen verlangten Angaben zu erstellen. Die Rückforderung für nach dem Todestag angefallene Verrechnungssteuern kann die Erbengemeinschaft gemeinsam beantragen. Einige Kan­tone stellen dafür ebenfalls eigene Formulare zur Verfügung, andere verwenden das Formular der eidgenössischen Steuerverwaltung (Formular S-167). Der Antrag ist bei der am Veranlagungsort des Erblassers zuständigen Steuer­behörde einzureichen, mit je einem Doppel für jeden Kanton, in dem die zur Erbengemeinschaft gehörenden Erben steuerpflichtig sind.

Fristen beachten

Der Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer erlischt, wenn der Antrag nicht innert drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die steuerbare Leistung fällig geworden ist, gestellt wird. Falls die Erben ihre Quoten infolge erbrechtlicher Auseinandersetzungen nicht innert der gesetzlichen Frist angeben können, ist zumindest ein vorsorglicher Antrag einzureichen, damit der Rückerstattungsanspruch gewahrt bleibt.

* Sergej Schwegler ist Experte für Steuern.