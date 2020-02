Ratgeber Trennung: Wie kann ich den Unterhalt sicherstellen? Ich (40, w, 2 Kinder, 6 und 10) will mich von meinem Mann trennen und evtl. später scheiden lassen. Wie kann ich sicherstellen, dass mein Mann mich und meine Kinder während der Trennung finanziell unterstützt? Ich arbeite 40 Prozent und verdiene knapp 2000 Franken pro Monat, mein Mann rund 7000 Franken. Corinne Willimann* 04.02.2020, 15.23 Uhr

Corinne Willimann.

Für die Regelung der Trennungsfolgen gibt es zwei Möglichkeiten: Sofern Sie mit Ihrem Mann einig werden, können Sie eine Trennungsvereinbarung erstellen, in der geregelt ist, per welchem Datum Sie getrennt leben, wer von Ihnen in der ehelichen Wohnung bleibt, wie die Obhut der Kinder oder das Besuchsrecht geregelt ist (d. h., bei wem sich die Kinder zu welchen Zeiten befinden), wie viel Unterhalt Ihr Ehemann einerseits für die beiden Kinder und andererseits für Sie bezahlt.