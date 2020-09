Ratgeber Teilpensionierung: Soll ich PK-Teilrente vorbeziehen? Ich (61, verheiratet) bin Angestellter und habe mit meinem Arbeitgeber vereinbart, dass ich mein Arbeits­pensum ab Alter 62 auf 70 Prozent reduzieren und bis 65 weiterarbeiten werde. Mir wurde gesagt, dass ich auf den Zeitpunkt der Pensumsreduktion Leistungen aus der Pensionskasse beziehen kann. Ist dies ratsam? Patrick Schobinger* 10.09.2020, 15.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Patrick Schobinger.

Ihre Pensionskasse bietet die Möglichkeit einer Teilpensionierung. Bei einer Teilpensionierung können auf den Zeitpunkt der Reduktion des Arbeitspensums bereits Altersleistungen aus der Pensionskasse bezogen werden, meist im Umfang der Pensumsreduktion. In Ihrem Fall können also 30 Prozent der im Alter 62 vorhandenen Altersleistung ausgelöst werden, wählbar als Rente und/oder Kapital. Voraussetzung dafür ist, dass diese Möglichkeit im Reglement Ihrer Pensionskasse vorgesehen ist. Das restliche Pensionskassenguthaben wird dann per Pensionierung im Alter 65 fällig.

Wird eine Rente ausbezahlt, wird diese mit einem tieferen Umwandlungssatz berechnet, als dies im Alter 65 der Fall wäre. Beträgt der Umwandlungssatz im Alter 65 6 Prozent, würde dieser per Alter 62 beispielsweise auf 5,64 Prozent reduziert, die Rente der Teilpensionierung fällt lebenslang tiefer aus, beginnt aber zu einem früheren Zeitpunkt. Wird der Totalbetrag der ab Alter 62 erhaltenen Teilrenten mit der Rentenreduktion verglichen, stellt man fest, dass sich ein finanzieller Nachteil erst nach 30 Jahren, also ab Alter 92, einstellt – eine Teilpensionierung mit Rentenbezug ist in diesem Beispiel also attraktiv. Entscheidend für die konkrete Beurteilung ist der Umfang der Reduktion des Umwandlungssatzes im Zeitpunkt der Teilpensionierung.

Interessante Option

Wird ein Kapitalbezug angestrebt, bietet ein Teilpensionierungsschritt eine spannende Möglichkeit, die Auszahlung des Kapitals auf zwei Jahre zu verteilen. Dies reduziert die Kapitalleistungssteuern, die beim Bezug anfallen, in der Regel erheblich. Voraussetzung dafür ist, dass die Pensums­reduktion massgeblich und dauerhaft ist. Auch gilt es, weitere Auswirkungen der vorzeitigen Kapitalauszahlung – z.B. auf Pensionskasseneinkäufe oder die Vermögenssteuern – zu berücksichtigen. Ein Teilpensionierungsschritt kann für Sie also interessant sein, im Fall eines Renten- wie auch Kapitalbezugs. Wichtig dabei ist, dass der zentrale Entscheid «Rente oder Kapital?» rechtzeitig und fundiert gefällt wurde. Mit der Reduktion des Arbeitspensums wird der in der Pensionskasse versicherte Lohn angepasst, was auf den Pensionierungszeitpunkt hin tiefere Altersleistungen zur Folge haben wird.

Einige Pensionskassen bieten alternativ an, dass die Vorsorge nach der Reduktion des Arbeitspensums mit dem bisherigen Lohn weitergeführt werden kann. Dies hat den Vorteil, dass die Altersleistung durch die Pensumsreduktion nicht geschmälert wird. Die gesamten Beiträge der Weiterversicherung müssen in der Regel selber getragen werden.

Welche der Möglichkeiten für Sie am vorteilhaftesten ist, muss individuell beurteilt werden. Die persönlichen Bedürfnisse, die Vermögenssituation und auch das Einkommen und die Vorsorgesituation Ihrer Frau beeinflussen den Entscheid massgeblich.

* Patrick Schobinger ist Experte für private Vorsorge.