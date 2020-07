Ratgeber Sollen wir unserer Katze das Zügeln zumuten? Unsere Katze ist neun Jahre alt und gehört seit acht Jahren zu uns. Wir leben derzeit noch in einem Einfamilienhaus und unsere Katze hat Freigang. Das hat sie, seit sie bei uns lebt. Ihr erstes Jahr verbrachte sie zusammen mit zwei Katern in einer Mietwohnung ohne Auslauf. Nun ziehen wir in eine Wohnung. Geht das gut? Dr. med. vet. Susi Paul 08.07.2020, 16.00 Uhr

Sie schreiben, dass noch offen ist, wohin Sie ziehen. Es könnte eine Parterrewohnung mit Gartensitzplatz sein oder auch eine Wohnung in einem höheren Stockwerk, mit einem grösseren Balkon. Nun machen Sie sich Gedanken, ob Ihr Büsi, an dem Sie sehr hängen, sich in solcher Umgebung wohlfühlen würde – ohne Freigang.

Weshalb Sie sich auch überlegen, Ihr Büsi gegebenenfalls in einer anderen Familie unterzubringen. Doch natürlich ist Ihnen Ihre Katze ans Herz gewachsen. Deshalb ist es den Versuch wert, mit Ihrer Katze zu zügeln. Denn nicht nur Sie würden das Büsi vermissen, auch die Katze würde Sie vermissen.

Zuerst sollten Sie abklären, ob in Ihrer neuen Wohnung überhaupt Haustiere erlaubt sind. Dann fragen Sie nach, ob von der Terrasse runter eine Katzenleiter erlaubt ist. Ist das erlaubt, muss die Katze vorerst in der Wohnung bleiben, bis sie dann runter darf. Sie muss aber die Gelegenheit haben, mindestens drei Wochen, das neue Revier von oben auszukundschaften. Sie wird das über Geruchssinn und Gehör tun.

Erst wenn sie sicher ist, darf sie die Leiter runter und ihr neues Revier Stück für Stück einnehmen. Wenn die Katze einen Ab- und Aufstieg benutzen darf, sollten Sie ihr keinesfalls den Weg zeigen. Die Katze muss selber entscheiden, wann und wie sie das neue Revier einnehmen will. Sie muss selbst herausfinden, wie sie sich nach unten und oben bewegt. Durch ihren Aufenthalt an Fenstern und auf der Terrasse der neuen Wohnung wird sie schon wissen, was sie unten erwartet.

Ob die Katze rausgeht oder ob sie eine Wohnungskatze bleibt, hängt auch von der Umgebung ab. Ist die neue Wohnung an einer stark befahrenen Strasse, wird das für die Katze sehr gefährlich. Ausschlaggebend ist also auch, wie katzenfreundlich die neue Umgebung ist.

So oder so, ob Ihre Katze eine Wohnungskatze wird oder nicht, Einrichtung und Eingewöhnung sind eminent wichtig. Ihre Aufgabe ist es, am neuen Ort ein Katzenzimmer einzurichten, das auf die Bedürfnisse Ihres Büsi abgestimmt ist. Die Devise heisst: Von klein auf gross. Zuerst das Katzenzimmer, dann der Gang, dann Ihr Schlafzimmer, dann die Stube, und so weiter.

Rituale sind wichtig

Ich zähle mal auf, was der Katze angeboten werden kann. Ein Katzenbaum, eine erhöhte und nicht gut einsehbare Liegefläche. Mindestens zwei Katzenkistchen mit Sand, die nicht nebeneinander stehen und so platziert sind, dass sie zwar nicht gut einsehbar sind, aber bei Gefahr jederzeit verlassen werden können.

Futter wird von jetzt an (also noch am alten Ort) versteckt, so dass die Katze zu tun hat. Es gibt verschiedene Futteranbieter, die es der Katze «schwer» machen. Eine Katze, die sich selber ernähren muss, ist mindestens acht Stunden am Tag auf der Pirsch, um Mäuse zu fangen. Legen Sie sich Rituale zu, etwa beim Bürsten. Der Tierarzt bietet einen «Raumduft» (Pheromonstecker) an, der die Katze beruhigt. Ein pflanzliches Beruhigungsmittel wird die Eingewöhnung noch leichter machen.

* Dr. med. vet. Susi Paul, aus Meggen, ist Fachtierärztin für Verhaltens­medizin STVV.