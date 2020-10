Ratgeber Sollen wir eine Wertsachenversicherung abschliessen? Ich habe von meiner Grossmutter wertvollen Schmuck geerbt. Zudem besitzt mein Mann ein teures Bike. Lohnt es sich für uns, dafür eine Wertsachenversicherung abzuschliessen, oder sind wir mit der Hausrat­versicherung bereits genügend abgedeckt? Ralph Echensperger* 08.10.2020, 13.56 Uhr

Eine Wertsachenversicherung macht nicht nur Sinn für den 100000 Franken teuren Ring, die Perlenkette oder das antike Bild, sondern auch für alles, was Ihnen lieb und teuer ist. Dies reicht von der teuren Louis-Vuitton-Handtasche bis zum Mountainbike für 7000 Franken. Auch medizinische Hilfsmittel wie beispielsweise die Sehbrille oder das Hörgerät können abgesichert werden.

Eine Wertsachenversicherung kann also viel mehr umfassen, als man gemeinhin denkt. Wertsachenversicherungen sind All-Risk-Versicherungen. Das mag vielleicht kompliziert tönen, ist es aber nicht, im Gegenteil: Bei All- Risk-Versicherungen sind alle Schäden versichert, die nicht explizit ausgeschlossen sind.

Wichtig ist: Bei der Wertsachenversicherung handelt es sich – im Gegensatz zur Hausratversicherung – um eine Objektversicherung: Es wird also in der Police klar definiert, welche einzelnen Gegenstände versichert sind. Zudem sollten die Gegenstände etwas Spezi­elles sein, also keine Gebrauchs­gegenstände. Ein Gegenstand, der nach dem Kauf stark an Wert einbüsst, versichern Sie besser über die Hausratversicherung. So zum Beispiel Elektrogeräte wie Smartphones, Tablets, Laptops oder Notebooks – diese sind am besten über die Hausratversicherung abgedeckt.

Weit gefasste Versicherung

Bei All-Risk-Versicherungen ist der Versicherungsschutz weit gefasst – dies ist der grosse Unterschied zur Hausratversicherung. Bei dieser sind Wertgegenstände zwar mitversichert. Doch schützt die Hausratversicherung in der Regel – je nach Vertrag – nur gegen die Risiken Feuer, Elementarereignisse, Wasser und Diebstahl.

Im Weiteren gilt es zu be- achten, dass beim Diebstahl (Einbruch, Beraubung und ein- facher Diebstahl zu Hause) die Deckung für Schmuck begrenzt ist. Bei vielen Hausratversicherern liegt die Limite in der Regel bei 20000 Franken. Und beim Zusatz «einfacher Diebstahl auswärts» haben die meisten Versicherten eine Deckungslimite von 2000 Franken vereinbart.

Im Gegensatz zu üblichen Hausratversicherungen greift die All-Risk-Lösung auch, wenn Sie aus Versehen selbst einen Schaden verursacht haben. Es empfiehlt sich, Offerten von verschiedenen Versicherern einzuholen. Denn «all risk» bedeutet nicht, dass gleich alle Risiken gedeckt sind: Je nach Anbieter gibt es mehr oder weniger Deckungsausschlüsse. Besonders für Personen, die Wertgegenstände von mehr als 5000 Franken oder einem Gesamtwert von 20000 Franken ihr Eigen nennen, ist eine Wertsachenversicherung sinnvoll.

Und noch was: Wenn Sie eine Wertsachenversicherung abgeschlossen haben, sind die versicherten Sachen nicht mehr in der Hausratversicherung versichert. Es empfiehlt sich also, die Versicherungssumme der Hausratpolice zu überprüfen. Möglicherweise können Sie da Geld sparen.

* Ralph Echensperger ist Leiter Schaden Zurich Schweiz; www.zurich.ch