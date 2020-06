Soll ich besser gelochte Kuchenbleche benutzen? Wie sinnvoll sind eigentlich gelochte Kuchenbleche? Man hört, mit diesen Blechen würden Kuchenboden knuspriger, da die Feuchtigkeit entweichen könne. Ich bin da etwas skeptisch. Und noch eine Frage: Spielt das Material der Backbleche eine Rolle? Monika Neidhart* 14.06.2020, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gelochte Kuchenbleche nutzen eigentlich nur Bäckereien und Grossbäckereien. In privaten Haushalten kommen vor allem Bleche aus Schwarzblech oder Aluminium zum Einsatz. Schwarzblech nimmt Hitze rasch auf und leitet sie schnell weiter. Aluminium reflektiert Wärme und nimmt selber wenig davon auf. Getty

Der Markt von Backformen und Backblechen ist sehr gross. Es gibt sie in allen möglichen Formen und aus den verschiedensten Materialien. Lochbleche werden von Bäckereien und Grossbäckereien eingesetzt, die mit Backschränken backen. Sichtbar wird das durch die getupfte Unterseite des Gebäcks. Der Vorteil ist, dass der Kontakt von Teiglingen mit der Hitze sofort da ist. So geht das Brot schneller in die Höhe statt in die Breite.

Monika Neidhart Luzerner Zeitung

Am besten sieht man die direkte Hitzeübertragung bei Schamottöfen, die für Pizza in Mode gekommen sind oder bei Holzofenbacköfen, wo das Brot direkt auf dem Stein gebacken wird. Hier muss nicht zuerst ein Blech miterwärmt werden, was anfänglich zu einem Wärmeverlust im Ofen führt. Insofern sind gelochte Bleche also von Vorteil, weil sie durchlässiger sind für die Hitze, was man jedoch auch mit dünnen Formen erreicht.

Wird das Gebäck beim Auskühlen auf dem Blech gelassen, kann der Wasserdampf auch nach unten entweichen. Dadurch entsteht kein Kondenswasser auf dem Blech; das Gebäck beginnt nicht zu schwitzen. Alternative: Gebäck aus der Form nehmen und auf einem Gitter auskühlen lassen. Bei Wähen erzielt man mit gelochten Blechen gute Resultate. In solchen Blechen gebacken, entstehen kaum Blasen, was sonst gerne passieren kann.

Für Früchtebrot ungeeignet

All diese Vorteile gelten aber nur, wenn kein Blechreinpapier oder Backfolie verwendet wird. Das würde die Vorteile im grossen Masse wieder aufheben. Für sehr reichhaltige Gebäcke wie Früchtebrot sind Lochbleche weniger gut geeignet. Das Gebäck hätte zu schnell zu viel Hitze mit dem Resultat, dass der Boden schnell schwarz wird. Ob sich die Anschaffung von Lochblechen im Privathaushalt lohnt, richtet sich nach den individuellen Ansprüchen. Ich selber habe keine, zumal auch die Standardbleche des Backofens vorhanden sind.

Zum Backen von Brot und Gebäcken eignen sich am besten Metallformen. Blaublech und Schwarzblech nehmen die Hitze rasch auf und leiten sie schnell ans Backgut weiter. Entsprechend sind sie ideal fürs Backen. Schwarzblech muss nach Gebrauch gut ausgetrocknet werden, da es sonst rosten kann. Weissblech oder Aluminium reflektieren die Wärme. Sie nehmen also selber wenig davon auf. Daher beim Backen gerne eine Rille tiefer einschieben und Temperatur etwas erhöhen.

Beschichtete Formen (etwa mit Teflon) haben den Vorteil, dass das Backgut nicht klebt, jedoch nur so lange, wie die Beschichtung intakt ist (sie sind schnitt- und kratzempfindlich). Bei Silikonformen besteht der Verdacht, dass Bestandteile in das Gebäck übergehen können. Backformen aus Porzellan, Steingut oder Glas sehen schön aus. Für Gebäcke sind sie aber weniger geeignet, da die Hitzeleitung schwach ist. Insbesondere der Boden backt in solchen Formen schwächer.

* Monika Neidhart ist Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch