Selbstorganisation: 9 Tipps für mehr Erfolg und weniger Stress

SELBSTORGANISATION Mehr Erfolg, weniger Stress – Mit diesen neun Tipps holen Sie das Optimum aus ihrer Arbeitszeit heraus Wir sind darauf getrimmt, viel zu leisten, viel zu erledigen, viel zu kommunizieren. Doch schneller, weiter, höher führt im Job rasch zu ungesundem Stress. Mit ein paar einfachen Regeln können Sie sich auf das fokussieren, was wichtig ist. So erreichen Sie bessere Resultate und mehr Zufriedenheit. Martin Oswald 17.05.2021, 05.01 Uhr

«Ohne Fleiss, kein Preis» hat man uns als Kind beigebracht. Also sind wir fleissig und versuchen, möglichst viel zu erledigen. Und weil es immer viel zu tun gibt, versuchen wir auch möglichst viel in einen Arbeitstag hineinzupacken. Unser Gewissen sagt uns: Je mehr wir schaffen, desto wertvoller sind wir. Doch dieses Streben nach Maximierung führt unweigerlich zu langen Arbeitstagen, Stress und über kurz oder lang zu Unzufriedenheit. Es braucht ein Umdenken: Um erfolgreich zu sein, geht es nicht darum, möglichst viel zu schaffen, sondern darum, das Richtige zu tun.

Gary Keller reduziert es in seinem Buch «The One Thing» auf eine entscheidende Frage: «Welches ist die eine Sache, die ich tun kann, damit alles andere einfacher oder sogar überflüssiger wird?» Sie haben nur eine begrenzte Menge an Zeit und Energie. Wenn Sie sich also verzetteln, können Sie sich auf nichts richtig konzentrieren. Darum: Wenige Dinge effektiver tun, anstatt mehr Dinge halbherzig erledigen. Die Reduzierung auf das Wesentliche ist eine einfache Methode, um ausserordentliche Ergebnisse zu erzielen.

Tipp: Starten Sie Ihren Arbeitstag, indem Sie Ihr wichtigstes Vorhaben für diesen Tag auf einen Zettel schreiben und den Tag so organisieren, damit Sie dieses eine Ziel erreichen können. «Wichtige Dinge dürfen nie den unwichtigen untergeordnet werden», sagte Johann Wolfgang von Goethe.

«Better done than perfect» oder mit anderen Worten: Kriegen Sie lieber Dinge umgesetzt, als ewig an einer perfekten Lösung zu schrauben. Immer das Beste geben zu wollen, ist ein ehrbarer Vorsatz. Aber mehr auch nicht, denn Perfektion ist ein Phantom. Sie werden immer einen Grund zum Nachbessern finden. Perfektion vergessen heisst aber nicht, Dinge schludrig zu machen. Andere merken schnell, wenn ein Projekt vollkommen lieblos umgesetzt wurde.

Silke Weinig, Coach für Selbstmanagement rät dazu, Arbeit auch mal im unfertigen Zustand zu präsentieren: «Die aktuell beste Lösung zu präsentieren, ist ein Meilenstein, der nicht aufhalten, sondern den Weg weisen soll. Es ist die erste vorzeigbare Version dessen, was nun mit Hilfe von konstruktivem Feedback verfeinert wird. Der Austausch mit anderen bietet einen enormen Wert, der Sie voranbringt.»

Noch nicht überzeugt? Dann hilft Ihnen vielleicht die Entdeckung von Vilfredo Pareto. Der italienische Ökonom fand heraus, dass Aufwand und Ertrag nicht proportional verteilt sind: 80 Prozent der Ergebnisse können mit 20 Prozent des Gesamtaufwandes erreicht werden; die verbleibenden 20 Prozent benötigen hingegen 80 Prozent des Einsatzes. Wenn man für den perfekten Vortrag 20 Stunden investieren muss, reichen 4 Stunden für einen sehr guten Vortrag. Das Pareto-Prinzip kann befreiend wirken.

So viel wie möglich auf einmal erledigen, klingt nach Effizienz pur. Multitasking gilt in vielen Branchen und bei den meisten Arbeitgebern als Nonplusultra der Aufgabenerfüllung. Motto: Wer alles auf einmal macht, schafft einfach mehr und verbessert nicht nur die eigenen Ergebnisse, sondern den Erfolg der gesamten Abteilung. So weit zumindest die Theorie, denn in der Praxis zeigt sich immer wieder sehr deutlich: Multitasking funktioniert nicht!

Nils Warkentin, Autor der «Karrierebibel» erklärt: «Multitasking führt nur dazu, dass man länger braucht, sich leichter von seinen Aufgaben ablenken lässt und dadurch mehr Fehler macht.» Multitasking dauert also länger und liefert am Ende das schlechtere Ergebnis. Der Grund, warum Multitasking nicht funktioniert, liegt im menschlichen Gehirn. Wir sind bei vielen Dingen einfach nicht in der Lage, diese gleichzeitig zu tun. Zwar können wir gleichzeitig spazieren, telefonieren und dazu Kaffee trinken. Das kriegen wir aber nur hin, weil die Kapazitäten unseres Gehirns dafür nahezu überhaupt nicht belastet werden. «Es handelt sich um absolute Routineprozesse, die das menschliche Gehirn im Schlaf abspulen kann», sagt Warkentin. Ganz anders sieht es aus, wenn komplexe Denkprozesse gleichzeitig durchgeführt werden sollen. Bei einer Telefonkonferenz zuhören und gleichzeitig eine E-Mail lesen, dazu ist das Gehirn einfach nicht in der Lage.

Beim Multitasking machen wir deshalb nicht wirklich etwas gleichzeitig, wir konzentrieren uns nur abwechselnd auf verschiedene Dinge, was dazu führt, dass wir bei allen Aufgaben etwas übersehen, nirgendwo ganz bei der Sache sind und erst gar nicht fokussiert arbeiten können, weil sich unser Gehirn im ständigen Wechsel zwischen den Prioritäten befindet.

Die Lösung: Setzen Sie Prioritäten, fokussieren Sie dabei auf die Dinge, welche wirklich wichtig sind und nehmen Sie sich eine Aufgabe nach der anderen vor.

Kanban ist eine Prozessmethode aus der Software-Entwicklung und hat sich vor allem in digitalen Berufsfeldern ausgebreitet. Doch die Methodik ist denkbar einfach und auch für Sie anwendbar. Kanban unterteilt Arbeiten in verschiedene Prozessstufen. Ist etwas erst eine Idee, wollen Sie diese Idee konkret anpacken, wird an dieser Idee bereits gearbeitet, oder ist eine Aufgabe bereits abgeschlossen?

Und so geht es: Schreiben Sie jedes Ihrer Vorhaben auf je einen Post-it-Zettel und hängen Sie diese an die Wand neben Ihrem Schreibtisch. Und zwar unterteilt in die Kategorien «Idee», «Aufgabe», «in Arbeit» und «erledigt». So haben Sie stets den Überblick über Ihre Projekte und sehen auf einen Blick, was gerade ansteht und was Sie schon geschafft haben. Auf einen Blick wird so auch klar, wenn Sie an zu vielen Aufgaben gleichzeitig arbeiten. Wer es lieber digital mag, nutzt dafür zum Beispiel Trello.

Ganz im Zeitgeist sind auch To-do-Listen. Es gibt unzählige Apps dazu. Aber Vorsicht: Wenn Sie sich zu viele Aufgaben vornehmen, verlieren Sie rasch den Durchblick. Dann hat eine Liste ihren Zweck verfehlt und wird Ihre Produktivität kaum steigern. Überprüfen Sie deshalb regelmässig, ob Ihre Methode tatsächlich zeitsparend ist.

Sie kennen das: Da schreiben Sie gerade an einer Arbeit oder studieren konzentriert einen Geschäftsbericht – Bing – kommt unten rechts auf ihrem Bildschirm die Meldung, dass soeben eine neue E-Mail eingetroffen sei. Selbst wenn Sie diese E-Mail nicht sofort öffnen und lesen, Ihre Konzentration ist trotzdem gestört und Ihr Kopf braucht wieder einen Moment Zeit, um sich auf die Aufgabe davor zu konzentrieren.

Wollen Sie erfolgreicher arbeiten und weniger Stress empfinden, gibt es nur eine Lösung: Schalten Sie all diese Störmeldungen aus. Keine E-Mail-Benachrichtigungen und auch keine Zahl auf dem Programm-Icon. Beides registriert ihr Hirn und löst in Ihnen unweigerlich ein Gefühl von Stress aus, weil Sie diese noch zu erledigende Aufgabe nicht ignorieren können.

Gleiches gilt für Ihr Mobiltelefon: Wenn Sie fokussiert arbeiten wollen, haben Pushnachrichten, Tweets, Whatsapp und Co. nichts verloren. Auch hier hilft es, wenn Sie in den Einstellungen die Nummern auf den Apps ausstellen. Wir sind darauf programmiert, offene Aufgaben so rasch wie möglich zu erledigen. Die Anzahl nicht gesehener Postings bei Facebook oder Instagram lenken Sie nur ab. Tipp: Reservieren Sie für solche Tätigkeiten ein Zeitfenster, wo Sie ganz entspannt surfen dürfen.

E-Mails sind wahre Zeitfresser. Ganze Tage lassen sich mit ihrer Beantwortung verbringen. Laut der Gesellschaft für Konsumforschung empfangen Büroangestellte rund 600 E-Mails pro Monat. Mit jeder Nachricht ist man im Schnitt drei Minuten lang beschäftigt. Das zeigt: Auch die Digitalisierung kann Produktivität kosten.

Der erste Tipp ist darum einfach: Weniger E-Mails schreiben. Oft entstehen daraus Dialoge, welche per Telefon viel einfacher und speditiver geführt würden. Das gilt durchaus auch für Nachrichten mit Tools wie Slack oder Teams.

Der zweite Tipp: Wer es sich leisten kann, sollte E-Mails am Stück bearbeiten – und sich dafür beispielsweise jeden Tag eine Stunde fest einteilen. So unterbrechen eintreffende E-Mails nicht den Arbeitsfluss. Ein weiterer Stressfaktor und wenig effizient ist ein volles Postfach. In einer vollgelaufenen Inbox blickt niemand mehr durch – Wichtiges und Unwichtiges lassen sich nicht mehr trennen. Nach dem Motto «Nur ein leeres Postfach ist ein gutes Postfach» gehen daher E-Mail-Nutzer vor, die dem Prinzip «InboxZero» folgen. Dabei werden alle E-Mails, die fertig bearbeitet wurden – also gelesen und falls nötig beantwortet – archiviert. So sehen Sie nur noch jene E-Mails im Posteingang, deren Beantwortung Sie auf später verschoben haben.

Auch permanente Diskussionen im Team sollten Sie nicht von Ihrer fokussierten Arbeit abhalten. Austausch ist wichtig, braucht aber einen zeitlichen Rahmen und einen Ort. So kann es beispielsweise sinnvoll sein, innerhalb des Teams eine halbe Stunde Zeit im Kalender für den Austausch von Ideen zu reservieren. Ob nun physisch im Büro oder von zu Hause aus über einen Videocall schaffen solche klar definierte Zeitfenster einen Rahmen und machen so andere Zeitflächen frei, in denen alle ungestört arbeiten können. Manche Teams definieren auch eine «Silent hour», in der alle ruhig für sich arbeiten.

Die Software-Firma GitHub hat in ihrem Manifest geschrieben: «Kann dein Anliegen ein paar Minuten, ein paar Stunden oder gar ein paar Tage warten? Störe andere nicht bei der Arbeit, wenn es nicht zwingend nötig ist.» Sie wissen, wie kostbar die Konzentration ihrer Mitarbeiter ist und rund um die Uhr zu kommunizieren, ist nicht produktiv.

Haben Sie oft das Gefühl, nach Meetings nicht schlauer zu sein als zuvor? Da sind Sie nicht allein. Christina Holl vom Beratungsunternehmen Robert Half sieht die Schuld an ineffektiven Besprechungen meistens bei fehlenden Zielvorgaben. Wenn die Agenda oder der Leiter des Meetings Ihnen nicht klarmachen können, welchen Nutzen Sie von einer Besprechung haben oder wie die Runde von Ihrer Anwesenheit profitiert, dann sagen Sie ab. Punkt. Die so gewonnene Zeit können Sie anderen Aufgaben widmen und produktiv arbeiten.

Und falls Sie selbst das Meeting leiten: Erstellen Sie eine Traktandenliste, definieren Sie eine bestimmte Dauer für jedes Thema und wählen Sie die Teilnehmer sinnvoll aus. Nicht über jedes Thema muss das komplette Team diskutieren. Zum Schluss eines jeden Meetings gehören konkrete Aufgaben verteilt.

Klingt im ersten Moment komisch, aber Sie bekommen mehr erledigt, wenn Sie regelmässig eine Pause einbauen. Frische Luft tanken, den Körper bewegen, die Gedanken einen Moment loslassen. Die Psychologin Anne Frobeen untersuchte 2020 die Wirkung von Pausen und fand Folgendes heraus: Unsere Leistungsfähigkeit schwankt in einem etwa 90-minütigem Rhythmus. Nach spätestens 70 bis 80 Minuten konzentrierter Arbeit schaltet der Körper für etwa 20 Minuten auf Erholung um. In dieser Zeit sind wir weniger aufmerksam und konzentriert. Spätestens jetzt sollten Sie eine Pause einlegen. Viele Studien belegen, dass eine kurze Pause nach etwa einer Stunde Arbeit besonders wohl tut. Sie beugt der Müdigkeit vor und steigert die Leistung.

Was für Pausen stimmt, gilt auch für den Feierabend. Machen Sie darum rechtzeitig Schluss. Ausgeruht erledigt man viele Aufgaben in einer halben Stunde, in die man am Abend vorher zwei Überstunden investiert hätte.

Arbeit und Privatleben vermischen sich immer mehr. In den USA der 80er-Jahre kam der Begriff der Work-Life-Balance auf und erlangte in den 90er-Jahren auch in Europa Bedeutung. Heute empfinden viele stattdessen ein Work-Life-Blending als positiv. Für sie klingt Feierabend zunehmend altmodisch. Doch auf Dauer geht das an die Substanz. Die ewige Suche nach der Balance zwischen Arbeit und Freizeit ist und bleibt konfliktbehaftet, denn irgendwas kommt immer zu kurz. Work-Life-Blending versucht zu beschreiben, dass heute persönliche Bedürfnisse besser im Tagesablauf berücksichtigt werden können. Mit einem flexiblen Arbeitgeber kann das funktionieren. Es bleibt aber Ihre individuelle Aufgabe, bei aller Leidenschaft für Ihren Job, Grenzen zu setzen.

Andreas Weck, Ressortleiter Arbeit und Karriere bei t3n schreibt: «Viele arbeiten in ihrem Vollzeitjob keine acht Stunden am Stück durch. Studien zufolge sind es eher sechs. Die restliche Zeit sitzen wir rum, scrollen am iPhone oder quatschen mit Kollegen. Das ist Zeit, die der Familie zugutekommen könnte.»

Also braucht es Disziplin. Definieren Sie für sich Ruhezeiten, in denen Sie nicht erreichbar sind und auch nicht nachschauen, ob eine neue Nachricht reingekommen ist oder vielleicht doch noch jemand aus dem Büro Ihre Hilfe braucht. Es gibt auch Firmen, die über das Wochenende den E-Mailserver ausschalten, sodass gar keine Nachrichten verschickt werden können.

Ein letzter Tipp: Sagen Sie öfters mal Nein. Rasch wird Ja zur Routineantwort auf Anfragen von Vorgesetzten und schon landen viele Aufgaben auf Ihrem Schreibtisch, die nicht in Ihren Aufgabenbereich fallen. Und bleiben Sie am Abend nicht sitzen, nur weil das nach grossem Einsatz aussieht. Wer Leistung bringt, muss auch die Batterien immer wieder aufladen.