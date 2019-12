Ratgeber Scheidung: Wie wird das Vermögen aufgeteilt? Meine Ehefrau und ich (45 und 40, kinderlos) sind seit sechs Jahren verheiratet. Wir haben keinen Ehe­vertrag abgeschlossen. Was gilt es für den Fall einer Scheidung in Bezug auf meine Apotheke, die ich seit zwei Jahren als Einzelunternehmen führe, zu beachten? Welche Vorkehrungen können wir treffen? MLaw Angela John* 10.12.2019, 17.45 Uhr

Angela John. Stefanpeter.ch

Der Güterstand regelt die Vermögensbeziehung unter den Ehegatten. Sie unterstehen dem ordentlichen Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung, weil sie keinen Ehevertrag abgeschlossen haben. Der Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung umfasst die Errungenschaft und das Eigengut jedes Ehegatten. Sämtliche während der Ehe entgeltlich erworbenen Vermögenswerte, wie insbesondere die Ersparnisse aus Ihrem Arbeitserwerb, gehören der Errungenschaft an. Das Eigengut beinhaltet hingegen alle unentgeltlich zu­gefallenen Vermögenswerte, so namentlich Schenkungen und Erbschaften sowie die vor­ehelichen, in die Ehe eingebrachten Ersparnisse.