Scheidung: Was passiert mit meinem PK-Kapital?

Ratgeber

Passe ich mich bei Mails dem Stil des Absenders an?

Mir fällt auf, dass bei geschäftlichen Mails die Leute sehr unterschiedliche Anreden und Verabschiedungen verwenden. Von «Mit freundlichen Grüssen» oder «Lieben Grüssen» am Ende bis zu «Hallo» oder «Sehr geehrte Damen und Herren» zu Beginn. In der Regel passe ich mich an. Ist das richtig?

