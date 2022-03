Handysüchtig? So leben wir besser in einer digitalen Welt

Ratgeber zu Digitaler Balance – Teil 1 Sind wir alle Smartphone-Junkies? Expertin sagt, wie wir besser leben in einer digitalen Welt Wir entsperren 58-mal am Tag das Handy und scrollen durch 90 Meter Fotos, Videos und Nachrichten. Warum tun wir das? Dieser und weiteren Fragen gehen wir in einer vierteiligen Serie mit Journalistin und Psychologin Anna Miller nach. Anna Miller und Martin Oswald 3 Kommentare Aktualisiert 21.03.2022, 18.33 Uhr

Fesselt uns das Smartphone mehr, als uns lieb ist? Bild: Sabelskaya / Getty

Nie waren wir so digital wie heute. Was grossartig ist. Weil wir mit anderen vernetzt bleiben können, die uns lieb sind und weit weg. Weil wir zu Hause mal kurz nachschauen können, wie man einen Granatapfel richtig schält. Oder auf Wikipedia nachlesen, wo Einstein seine Kindheit verbrachte.

Doch das Digitale hat auch seine Schattenseiten. Nämlich dann, wenn wir uns nicht mehr recht davon lösen mögen, das Smartphone in unserer Hand zum ständigen Begleiter wird und uns so sehr in seinen Bann zieht, dass wir das, was um uns herum passiert, gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Oder wir am PC kleben bleiben, obwohl wir schon vor einer Stunde ins Bett wollten.

Doch warum ist das so? Woher kommt unser Drang, länger und häufiger online zu sein, als es uns guttäte? Wir haben uns auf die Suche nach Antworten gemacht.

Im Podcast unterhalten sich der Journalist Martin Oswald und die Psychologin Anna Miller über die Herausforderung, einen gesunden Umgang mit all den digitalen Ablenkungen und Verführungen zu finden. Unten im Text finden Sie die wichtigsten Punkte aus dem Podcast auch in schriftlicher Form.

Zur Person Bild: PD Anna Miller Die Journalistin schreibt regelmässig für CH Media und andere Publikationen. Dazu ist sie Positive Psychologin und Gründerin des Digital Balance Lab. Dabei beschäftigt sie sich intensiv mit der Frage, wie wir alle Mensch bleiben können in einer immer digitaleren Welt. www.digitalbalancelab.com

Wir sind süchtig nach guten Gefühlen

Wenn wir digital interagieren, schüttet der Körper Dopamin aus. Dopamin wird auch als «Glückshormon» bezeichnet: Wir haben erhöhte Werte, wenn wir beispielsweise verliebt sind, fettig essen, Sex haben, gamen oder einen Like auf Instagram kriegen.

Das Problem: Es tritt der sogenannte Gewöhnungseffekt ein. Die Folge: Wir brauchen mehr Stimulation und mehr Dopaminausschüttung, um die gleichen guten Gefühle wieder zu fühlen. Deshalb werden manche Menschen pornosüchtig, und es reicht ihnen nicht mehr, «normalen» Sex zu haben. Anderen reicht es irgendwann nicht mehr, 20 Likes für einen Post zu erhalten, wenn wir schon mal 100 hatten.

Und deshalb suchen wir auch immer wieder und immer häufiger und immer schneller nach möglichen Quellen in unserem Mobiltelefon, die uns einen kleinen Dopaminstoss geben. Deshalb checken wir die Mails, schauen, ob was Neues gekommen ist, und checken dann wie Irre alle Kanäle durch, die uns zur Verfügung stehen. Wie Ratten auf der Suche nach Nahrung.

Wir sind im Herzen Kinder, die gerne spielen

Social-Media- und Game-Apps, also alle Apps, die uns dazu verleiten, mehr online zu sein als nötig, bedienen sich ausgeklügelter Mechanismen und Designs, die uns dazu veranlassen, immer wiederkommen zu wollen. Beispielsweise «intermittent variable rewards», zu Deutsch: sich ständig wechselnde Belohnungen.

Die Programme auf Smartphones sind so designt, dass wir wissen, dass ein Like, ein Kommentar oder ein E-Mail kommen kann – wir kennen aber den Inhalt nicht vorher, wissen nicht, wann, auf welchem Kanal und in welchem Ausmass. Die Programmierer im Silicon Valley bedienen sich bei dieser Technik der gleichen Mechanismen wie Casinos mit ihren Slotmaschinen. Wir wissen nie, wann und ob wir gewinnen. Und machen deshalb immer weiter.

Auch sind wir Menschen im Geiste Kinder – wir spielen gerne, lenken uns gerne ab, suchen stets positive Gefühle und wollen negative vermeiden. Es liegt in der Natur des Menschen, dass er Mühsames, das ihn langfristig belohnt, aber kurzfristig anstrengend ist, eher vermeidet.

Wir sehnen uns nach Verbindung

Studien haben gezeigt, dass menschlicher Kontakt so wichtig ist wie Nahrung. Mangelnde Zuwendung ist lebensbedrohlich für uns. Deshalb sind auch weltweit die meistgenutzten Apps Kommunikationsapps. Und wenn Sie mal Ihre Statistik anschauen, werden Sie wohl das Gleiche auch bei sich selbst feststellen.

Drohender Bindungsverlust macht uns Angst

Sind wir es uns gewohnt, fünfzig Nachrichten am Tag zu empfangen und zu senden, werden wir dreissig rasch als «Liebesentzug» deuten. Vor Jahrtausenden war der Ausschluss aus der Gruppe der sichere Tod eines Menschen. Unser Gehirn kann nicht unterscheiden, wie real eine Gefahr ist. Das heisst: Wenn wir digital plötzlich nicht mehr kommunizieren, sendet es Gefahrensignale aus. Wir bekommen Angst. Vor allem, wenn Selbstwertbestätigung über digitale Kommunikation läuft, sind wir anfälliger für Suchttendenzen.

Wir ahmen soziales Verhalten nach

Der Mensch ist mit Spiegelneuronen ausgestattet. Das heisst, er möchte evolutiv bedingt Verhalten nachahmen, dass andere Menschen aus der Gruppe auch tun. Weil er somit die Chance erhöht, Teil der Gruppe zu sein – das war früher und ist auch heute noch überlebenswichtig. Deshalb wollen die meisten von uns eben «mit dem Strom schwimmen».

Studien zeigen: Trinkt jemand aus einer Gruppe aus der Wasserflasche, ist die Wahrscheinlichkeit, dass einige innerhalb kurzer Zeit auch trinken, relativ gross. Meist nehmen wir diese Nachahmhandlungen gar nicht bewusst wahr. Und so nehmen auch viele Leute an einer Party das Smartphone in die Hand, sobald jemand in der Gruppe das Verhalten initiiert hat.

Wir wollen unsere negativen Gefühle und Gedanken nicht spüren

Wir Menschen vermeiden gerne Unangenehmes. Das Smartphone in unserer Tasche ist dabei die ideale Ablenkung. Wir können damit jede Art von Unsicherheit und Angst temporär ausser Gefecht setzen, indem wir uns ein lustiges Video reinziehen oder einfach unaufhörlich arbeiten.

Schon vor der Digitalisierung suchte der Mensch Zuflucht vor seinen Gefühlen in Dingen, die ihm ein gutes Gefühl gaben und ihn ablenkten. Das sind Dinge wie Sex, Arbeit, Sport, Essen. In der Psychologie nennt man dieses Phänomen «numbing» – sich sedieren.

Wir sind im Grunde gut

Wir wollen helfen! Wir wollen verlässlich sein! Wir sind erreichbar für die Freundin, die im Kleiderladen gerade nicht weiss, welches Kleid sie kaufen soll. Wir geben in Onlineforen Rat. Wir teilen und posten aktivistische Aufrufe von Kollegen, die sich für das Klima einsetzen.

Viele digitale Möglichkeiten eröffnen uns neue Möglichkeiten der Partizipation und machen die Welt auch offener und gerechter. Da automatisch reinzuspringen und jederzeit für alle und jeden erreichbar zu sein, ist deshalb nachvollziehbar. Und: Weil wir’s technisch können, ist die Verlockung gross, es auch zu machen.

Wir haben auf Gesellschaftsebene noch keine Regeln definiert

Es gibt sie, die Orte, die uns darauf hinweisen, dass wir das Mobiltelefon oder den Laptop in der Tasche lassen sollen. Beispielsweise in der Oper oder im Kino. Doch die allermeisten Räume sind frei von Regeln. Die Digitalisierung ist so schnell über uns hereingebrochen, dass wir erst langsam merken, dass sie Regeln und Schranken braucht: Wie wollen wir uns im digitalen Raum verständigen? Was ist anständiges und respektvolles Diskutieren? Wo gehören Geräte ausgepackt und welche Räume belassen wir bewusst digitalfrei?

Wir funktionieren nach unbewussten Glaubenssätzen

Keine Technologie der Welt könnte unser Verhalten so gut und nachhaltig steuern, wenn da nicht ganz viel Psychologie involviert wäre. Die grossen Internetfirmen, die was von uns wollen, haben Hunderte Ingenieure und Psychologinnen angestellt, um die menschlichen Schwächen auszuleuchten – und sie sich zunutze zu machen.

Von Gamification, also der Art und Weise, wie die Apps designt sind und unseren Spieltrieb fördern, bis hin zu Farbwahl und Belohnungssystemen, wenn wir dranbleiben: Unser Verhalten wird gesteuert und getriggert.

Studien fanden aber auch heraus, dass Menschen, die extrovertiert sind, einen niedrigen Selbstwert haben und generell grössere Angst haben, ausgeschlossen zu sein, eher abhängig von Social Media und Co. werden. Das Digitale funktioniert dabei wie ein Vergrösserungsglas: Es verstärkt Persönlichkeits- und Verhaltenstendenzen, die sich schon abseits des Digitalen zeigen. Deshalb ist es auch so wichtig, sich mit dem eigenen digitalen Konsum auseinanderzusetzen. Weil er ein Spiegel sein kann für eigene Wünsche und Ängste.

