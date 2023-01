Ratgeber Wir wollen unser altes Haus renovieren: Sollen wir für Finanzierung die Hypothek erhöhen? Unser Haus ist rund 60 Jahre alt. Jetzt planen wir Bauarbeiten in Form eines kleinen Anbaus, die energetische Sanierung von Fassade und Dach sowie eine neue Küche und neue Bäder. Sollen wir die Hypothek erhöhen? Oder welche Finanzierungsmöglichkeiten gäbe es sonst noch? Stéphan Mischler* Jetzt kommentieren 11.01.2023, 16.00 Uhr

Es gibt sehr unterschiedliche Finanzierungslösungen für Renovationen. Je nachdem, ob es sich um wertvermehrende oder werterhaltende Investitionen handelt, betrifft es auch das Thema Steuern und die Vorsorgesituation. Ihre Pläne umfassen beides. Viele Eigentümerinnen und Eigentümer denken bei Renovationen primär an den Einsatz von flüssigen Eigenmitteln, sprich Ersparnissen.

Werterhaltende Renovationen von Steuern absetzen

Bei kleineren Renovationen und Beträgen, die bald wieder zurückbezahlt werden können, eignet sich allenfalls auch die Aufnahme eines Überbrückungskredites. Überschreitet der Betrag 20000 Franken, kommt auch der Bezug von Vorsorgegeldern in Frage und bei noch kostspieligeren Renovationen kann auch eine Aufstockung der Hypothek geprüft werden. Hausbesitzer können alle Investitionen, die den Zustand der Liegenschaft erhalten, vom steuerbaren Einkommen abziehen und damit Steuern sparen. Darunter fällt beispielsweise Ihre energetische Sanierung von Fassade und Dach.

Je nach Kanton können bis zu einem Viertel der Investitionskosten durch die Steuerreduktion wieder eingespart werden. Bei kostspieligen Renovationen kann es sich steuertechnisch lohnen, in Etappen vorzugehen und die geplanten Arbeiten auf mehrere Jahre zu verteilen, um so jedes Jahr von einer Steuerreduktion zu profitieren.

Mit Vorsorgegeld grössere Renovationen finanzieren

Gebundene Gelder wie jene der zweiten und dritten Säule dürfen alle fünf Jahre bezogen und sowohl für werterhaltende als auch wertvermehrende Investitionen eingesetzt werden. Durch wertvermehrende Investitionen wie Ihren Anbau beispielsweise findet eine erkennbare Aufwertung der Liegenschaft statt.

Bei Pensionskassen, also der zweiten Säule, gibt es bei Bezügen für Renovationen verschiedene Auflagen. Beispielsweise kann ein Mindestvorbezug von 20000 Franken vorgegeben sein. Hier ist es ratsam, eine Vorabklärung mit der jeweiligen Vorsorgestiftung zu treffen.

Verpfändung mit gleichzeitiger Erhöhung der Hypothek

Zudem müssen Sie beachten, dass der Bezug zu einer Kapitalleistungssteuer führt. Um diese zu vermeiden und gleichzeitig in der Steuererklärung höhere Hypothekarzinsaufwände geltend zu machen, kann anstelle des Bezugs eine Verpfändung mit gleichzeitiger Erhöhung der Hypothek ins Auge gefasst werden. So bleibt das Vorsorgeguthaben in der Pensionskasse respektive in der dritten Säule und wird dort weiterhin steuerfrei verzinst.

Bei wertvermehrenden Investitionen resultiert aufgrund des höheren Immobilienwertes nach der Renovation automatisch eine geringere Belehnung und damit Spielraum für eine Erhöhung, sofern die Tragbarkeit weiterhin gegeben ist. Bei werterhaltenden Investitionen gelingt die Aufstockung nur, wenn die Belehnungsgrenze von 80 Prozent nicht erreicht ist.

* Stéphan Mischler ist Chief Sales Officer, MoneyPark; www.moneypark.ch

