Ratgeber Wir wollen Haus oder Wohnung kaufen: Doch wie können wir unser Eigenkapital erhöhen? Wir (23 und 25) sind kürzlich zusammengezogen und möchten in etwa zehn Jahren ein eigenes Haus kaufen. Wir haben gewisse Ersparnisse und verdienen gemeinsam 95000 Franken pro Jahr. Die hohen Immobilienpreise bereiten uns aber Sorge. Wie sollen wir sparen, um diesen Traum zu realisieren? Dr. Veronica Weisser* 24.03.2022, 16.30 Uhr

Die Eigenheimpreise sind in den letzten zehn Jahren fast siebenmal stärker gestiegen als die Haushaltseinkommen. Dadurch wurde der Kauf erschwert, aber nicht verunmöglicht. Um Wohneigentum im Wert von beispielsweise 1,4 Millionen Franken zu erwerben, brauchen Sie mindestens 280000 Franken Eigenkapital (20 Prozent des Kaufpreises).

Somit sind jährliche Ersparnisse von rund 28000 Franken über zehn Jahre hinweg notwendig. Mit einem durchdachten Budget ist dies bei Ihrem Einkommen machbar. Die Finanzierungshürde lässt sich durch die Verwendung von Vorsorgekapital und durch die Nutzung von Anlagerenditen auf Aktienfonds senken.

Profitieren mit 3a

Die Säule 3a erlaubt es, privates Vorsorgekapital anzusparen. Der zugelassene jährliche Maximalbetrag für Einzahlungen beträgt für Angestellte aktuell 6883 Franken und kann vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden. Dadurch kann die jährliche Steuerbelastung für zwei Erwerbstätige um 1400 bis 2400 Franken sinken.

Legen Sie diese Ersparnisse am Aktienmarkt an und erwirtschaften über den Anlagezeitraum im Schnitt 2,5 Prozent, haben Sie allein durch den Steuervorteil nach zehn Jahren 18000 bis 28000 Franken erwirtschaftet. In der Säule 3a haben sich, bei Ausschöpfung des Maximalbetrags für beide Partner und bei einer Rendite von angenommen 2,5 Prozent auf die gewählte Aktienfondlösung, in diesem Zeitraum etwa 81000 Franken angehäuft. Allerdings sind Aktienrenditen mit Schwankungsrisiken verbunden, sodass Sie beim Anlegen in Wertschriften die entsprechende Risikobereitschaft aufbringen müssen.

Im Rahmen der Wohneigentumsförderung kann das angesparte Vorsorgekapital für den Erwerb von Wohneigentum entweder vorbezogen oder verpfändet werden. Auch die Ersparnisse in Ihrer Pensionskasse können Sie für den Immobilienerwerb einsetzen. Dabei ist zu beachten, dass beim Vorbezug eine Kapitalsteuer erhoben wird, deren Höhe sich kantonal stark unterscheidet. Bei der Eigenheimfinanzierung zählen die Vermögenswerte aus der Säule 3a, im Gegensatz zur beruflichen Vorsorge, zu den sogenannten harten Eigenmitteln – und somit zu jenen zehn Prozent des Immobilienwerts, die durch private Ersparnisse aufgebracht werden müssen.

Verpfändung spart Steuern

Bei einer Verpfändung fallen keine Steuern an, und das Geld bleibt auf dem Vorsorgekonto oder -depot der 2. oder 3. Säule. Es zählt dann nicht zum Eigenkapital, sondern dient lediglich als Pfand und wird als Sicherheit vom Kreditgeber akzeptiert. Können Hypozinsen nicht mehr bezahlt werden, darf die Bank auf das Vorsorgekapital zurückgreifen. Durch die so erhöhte Sicherheit ist eine grössere Hypothek möglich, die als Hypothekarschuld vom steuerbaren Einkommen abgezogen wird.

Zugleich erfordert höheres Fremdkapital mehr Einkommen, um die Tragbarkeitskriterien zu erfüllen. Auch finanziell attraktiv ist die indirekte Amortisation der Hypothek über die Säule 3a. Durch Einzahlungen in die dritte Säule statt in die Amortisation der Hypothek profitieren Sie vom 3a-Steuervorteil und von langfristigen Wertsteigerungen des investierten 3a-Vermögens.

* Dr. Veronica Weisser ist Vorsorgeexpertin bei der UBS; www.ubs.ch

