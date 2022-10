Ratgeber Winteressen Eintopf – wie viele Varianten gibt es? Jetzt im Herbst und Winter möchte ich wieder vermehrt Eintopfgerichte für meine Familie zubereiten. Hätten Sie mir ein paar Anregungen, damit künftig auf meinem Menüplan nicht nur die Kartoffelsuppe steht? Herbert Huber* Jetzt kommentieren 28.10.2022, 11.30 Uhr

Herbert Huber Bild: Luzerner Zeitung

Eintöpfe haben ihren Ursprung in den einfachen, sättigenden Suppen der Bauersleute – mit Hülsenfrüchten wie Linsen, Erbsen oder Bohnen zubereitet, gegart in Wasser oder einer Fleischbrühe. Aber auch Rüebli, Kohl, Kartoffeln, Rollgerste oder Brotstücke wurden beigegeben. Mit der Zeit entwickelten sich diese Suppen zu genussvollen Eintöpfen – und zu kompletten Mahlzeiten, indem man noch Fleisch, Wurst oder Speck mitzukochen begann. Sinnigerweise wurden diese Eintöpfe als «kulinarisches Durcheinander» bezeichnet. Sie erfreuen sich – gerade im Winter – immer grösserer Beliebtheit.

Eintöpfe bieten für jeden Geschmack etwas. Beim Einkauf gilt, immer auf beste Qualität der Zutaten zu achten. Aus dem Emmental kommt bei uns ab und zu Lamm als «Emmentaler Zafferet», ein «Vorässe» mit Gemüse und Salzkartoffeln, auf den Tisch. Das Spezielle an diesem Rezept ist die Safransauce (Zafferet). Aus der Romandie kennen wir den «Papet vaudois», die herrliche Waadtländer Saucisson auf Lauch-Kartoffel-Gemüse gegart. Den grosszügigen Gutsch Weisswein in den Papet vaudois bitte nicht vergessen.

Und dann koche man ab und zu den währschaften Linseneintopf «Lenticchie alla montanara»! In den Abruzzen essen die Einwohner an Silvester diesen Linsen-Marroni-Eintopf. Die Linsen sollen an diesem Tag Glück und Geld für das neue Jahr bringen.

In Ungarn ist das «Szegediner Gulasch», ein Voressen aus Schweinefleisch mit viel Paprika und Zwiebeln, heimisch. Man kocht es mit Sauerkraut und Kartoffeln und setzt vor dem Servieren noch einen grossen Tupfer Sauerrahm obendrauf. Und ordentlich scharf darf es sein.

In England werden den Eintöpfen sogar noch Deckel aufgesetzt. In den legendären Pies werden Rind, Huhn, Truthahn oder Lamm mit Gemüsewürfelchen unter einer Teighaube im Ofen gegart.

Eintopf beim Militär

Zum Schluss noch eine Geschichte zu meinem Lieblingseintopf «Pot-au-feu», dem klassischen Eintopf der ländlichen Küche Nord­frankreichs. Während eines Wiederholungskurses der Schweizer Armee musste meine Kompanie manöverhalber nach La Brévine. Dort oben im Jura war es bitterkalt – soweit ich mich erinnern kann, um die 30 Grad unter Null.

Als Küchenchef hatte ich die nicht ganz leichte Aufgabe, die 150-köpfige Mannschaft bei Laune zu halten. Der legendäre «Pot-au-feu à la militaire», von den Soldaten «Spatz» genannt, war angesagt. Der Fourier überliess mir den Einkauf. Beim Armeemetzger bestellte ich gleichmässige Würfel von der Schulter, mit etwas Fett dran und möglichst von einer jüngeren Kuh. Gelagertes Rindfleisch lag damals nicht im Budget des Oberkriegskommissariats. Dann ging alles haargenau nach Rezept. In den Kochkisten köchelte die Mahlzeit während gut sechs Stunden.

Erst dann war das Fleisch weich, die Bouillon maximal würzig und das Gemüse ebenfalls gar. Selten habe ich so dankbare Esser erlebt, wie meine arg unterkühlten Kameraden beim Verzehren dieses wärmenden Eintopfes. Zumal dieser in einem zugigen Unterstand serviert wurde.

* Herbert Huber ist Koch, Buchautor, Gastronom und diplomierter Hotelier.

