Ratgeber Wieso sind auf meinem Fernseher zwei Energieetiketten? Zu Weihnachten gönnte ich mir einen neuen Fernseher. Auf diesem sind zwei Energieetiketten angebracht. Beide sind mit unterschiedlichen Angaben versehen. Was soll ich davon halten? Monika Neidhart* Jetzt kommentieren 30.01.2022, 11.30 Uhr

Dazu müssen Sie wissen, dass am 1. März 2021 die neue Verordnung zur Energieeffizienz in der Schweiz in Kraft getreten ist. Der Bundesrat hat darin Anpassungen übernommen, welche von der EU beschlossen wurden. Dies beinhaltet eine geänderte Einteilung sowie eine Verschärfung der Anforderungen an Energieeffizienz, die in der Energieetikette sichtbar werden. In der Übergangszeit kann es entsprechend vorkommen, dass die alte wie die neue Etikette auf Produkte angebracht wird.

Monika Neidhart Bild: Luzerner Zeitung

Eine Hilfe für Konsumenten

Die Energieetikette gibt seit über 25 Jahren Auskunft über die Energieklassen. Dabei soll sie für die Konsumenten eine Hilfe bei der Auswahl von energieeffizienteren Produkten sein. Gleichzeitig soll sie auch ein Anreiz für die Industrie sein, energiesparendere Produkte zu entwickeln. Weil in der Zwischenzeit immer mehr Geräte auf den Markt kamen, die beispielsweise der höchsten Energieklasse A entsprachen, mussten die Einteilungen mit einem A+ bis zu drei Plus A+++ erweitert werden. Das machte die Etikette weniger transparent, der Vergleich wurde schwieriger.

Das neue Label umfasst nun nur noch die Effizienzklassen A bis G. Die Zusatzbezeichnungen mit + fallen weg. Die Regenbogenfarben von grün (sehr gut) bis rot bleiben jedoch bestehen. Auch die optische Erscheinung in Balkonform bleibt erhalten.

Bessere Messmethoden

Damit die Etikette der Entwicklung stand hält, können die Kriterien für die Klassengrenzen entsprechend der Markt- und Technologieentwicklung angepasst werden. Verbessert wurden auch die Messmethoden. Zudem gelten verschärfte Ökodesign-Anforderungen. Dazu werden neu unter anderem auch Ressourceneffizienz, die Frage, ob die Geräte reparierbar sind und ob Ersatzteile verfügbar sind, oder auch die Möglichkeiten des Recyclings mit berücksichtigt.

All diese Neuerungen haben zur Folge, dass ein Vergleich zwischen der alten und der neuen Energieetikette nicht möglich ist. Geräte, die bis anhin die Bezeichnung A+++ oder A++ hatten, befinden sich nun in der Klasse B oder C. Im Moment gibt es erst wenige Modelle mit der Klasse «A». Mit dieser soll in der neuen Energieetikette Platz für Produktverbesserungen möglich sein.

In der EU mit QR-Code

All diese Änderungen sind bisher für folgende Produkte in der Energieetikette umgesetzt worden: Fernseher, Monitore, Geschirrspüler, Kühl- und Gefrierschränke (inklusive Weinkühlschränke und Minibars), Waschmaschinen, Waschtrockner und für Lampen und Leuchten.

Für andere Produktgruppen wie Staubsauger oder Klimaanlagen wird das Label frühestens auf 2023 erwartet, dann, wenn die EU-Verordnung dafür in Kraft ist. In der EU sind die Etiketten zusätzlich mit einem QR-Code versehen. Dadurch kann man auf eine EU-Datenbank gelangen, um weitere Informationen über das Produkt zu erhalten. In der Schweiz ist dieser Code nicht obligatorisch, er darf jedoch aufgedruckt werden.

* Monika Neidhart ist WAH-/Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch

