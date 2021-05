Ratgeber Wieso heisst Fleischkäse eigentlich Fleischkäse? Kürzlich beim Abendessen wollten meine Kinder wissen, wieso Fleischkäse eigentlich Fleischkäse heissen würde – es sei doch hier gar kein Käse drin? Da Fleischkäse ein absolutes Leibgericht unserer Familie ist, würden wir seiner Bedeutung und Herkunft gerne mal etwas näher auf den Grund gehen. Herbert Huber* 14.05.2021, 17.50 Uhr

Ich selbst mag Fleischkäse seit ewigen Zeiten. Das liegt sicher auch an unserem einstigen Quartiermetzger, der seinerzeit den Herbertli mit einem, manchmal sogar zwei Rädchen Fleischkäse beglückte. Damals hinterfragte ich natürlich nicht, warum der Fleischkäse Fleischkäse heisst. Fleisch und Käse? Wo doch in diesem wurstähnlichen Gebilde weit und breit kein Käse zu erschmecken, geschweige denn zu erkennen ist?

Hochoffiziell wird der Fleischkäse zur Kategorie der Brühwurstwaren gezählt wie unter anderem auch die Cervelat. Stöbert man in der Fachliteratur, stösst man auf eine Übersetzung: Le fromage d’ Italie. So wird Fleischkäse in der Romandie genannt. Warum auch immer. Vielleicht, weil die Romands den Bayern eine solche Köstlichkeit nicht zutrauten, weswegen man sie kurzerhand nach Italien verlegte. Ich befragte sodann einen befreundeten Fleischfachmann, um mehr über Fleischkäse zu erfahren.

Seither weiss ich, dass Ende des 19. Jahrhunderts in Fachbüchern erstmals die Bezeichnung Fleischkäse auftauchte. Dieser wurde mit Rindfleisch, sehr fettem Schweinefleisch, Kalbsleber und Speckwürfeln hergestellt. Damit er saftig blieb, wurde er mit Eiern und Fleischbrühe angefeuchtet, Zwiebeln wurden beigegeben, und abgeschmeckt wurde das Ganze mit Salz und einer Würzmischung des jeweiligen Metzgers. Sogar etwas Mehl gehörte zur Bindung hinein. Denn noch gab es die Wundermaschine zum Blitzen der Brätmasse nicht.

Und was ist Leberkäse?

Der Fleischkäse von damals glich eher einer gescheffelten Wurstmasse – mit grober Struktur. In Rezepten um 1935 ist der Rindfleischanteil immer noch sehr hoch. Und auch die Leber fehlt nicht. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg, mit zunehmendem Wohlstand der Bevölkerung, kam edles Kalbfleisch und keine Leber mehr in den Fleischkäse. Mit der ursprünglichen Zutat Leber ist auch schon halbwegs erklärt, weshalb Fleischkäse in Deutschland, vornehmlich im Süden, Leberkäse genannt wird.

Oder ist alles doch ganz anders? In der Online-Enzyklopädie «Kulinarisches Erbe der Schweiz» ist zu lesen, dass das Wort Leber von «Laib» herrühren könnte, Käse wiederum von «Kas», einer kompakten Masse also. Der Leberkäse wäre demzufolge ein «Laib aus kompakter Masse».

Die Qualitätsunterschiede beim Fleischkäse sind übrigens markant. Ich habe meine Favoritenmetzger sowohl in der Stadt wie auf dem Land. Der sogenannte Bauernfleischkäse enthält gröberes Brät. Zu Hause backe ich eine Schale (Alu oder Backfolie) à circa 500 Gramm mit fertiger Brätmasse. 180 Grad Umluft, rund 40 Minuten. Aus der Form gestürzt, fingerdick geschnitten, mit einem lauwarmen Kartoffelsalat serviert. Der eine oder andere Metzger mischt unter das Brät übrigens Käsewürfelchen.

*Herbert Huber ist Koch, Buchautor, Gastronom und diplomierter Hotelier.