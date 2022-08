Ratgeber Wie zaubere ich ein tolles und schmackhaftes Ratatouille auf den Tisch? Sehr gerne würde ich zum Ausklang des Sommers mal ein schmackhaftes Ratatouille kochen – auch wenn ich immer noch nicht weiss, woher dieser Name kommt. Hätten Sie mir die Erklärung und ein paar Kochtipps? Herbert Huber* Jetzt kommentieren 19.08.2022, 16.30 Uhr

Schon der wohlklingende Name Ratatouille lädt ein zu einem schönen Marktbesuch, um sich, von Stand zu Stand schlendernd, Auberginen, bunten Peperoni, Zucchetti, Tomaten, Zwiebeln und Knoblauch zu widmen.

Ratatouille war bis Anfang des 20. Jahrhunderts ein reines Regionalgericht. Der Name Ratatouille wurde allgemein für einfache Eintopfgerichte verwendet. Es ist ein Wortspiel und setzt sich zusammen aus «rat» (Frass) und «à touiller» (rühren, umrühren). Ein Ratatouille war vorwiegend ein Arme-Leute-Essen, gemacht aus den Resten von Gemüse. Bei uns war Derartiges zur damaligen Zeit wohl am ehesten ein «Brägu» – auch gut, aber halt nur nicht so vornehm benamst, wie es die Franzosen bestens beherrschen.

Apropos Ratatouille à la grand-mère: Eine bodenständige Wirtin in Südfrankreich hat mir einmal zugeflüstert, dass ein aufgewärmtes Ratatouille am besten schmecke. Mag sein, jeder soll nach seinem Geschmack glücklich werden. Mir jedoch war diese Version eindeutig zu schlabberig. Aber es gibt ja nicht nur frisch oder aufgewärmt, es gibt viele Ratatouille-Variationen.

Mit einem Ratatouille können Sie etwa einen würzigen Salat zubereiten. Das Ratatouille-Gemüse einfach knackig blanchieren und dann mit Olivenöl und mildem Rotweinessig, Salz und Pfeffer abschmecken. Passt bestens zu Grilladen.

Schakschuka aus Afrika

Aus allfälligen Resten kann man eine sämige Suppe köcheln. Ratatouille einfach im Mixer pürieren, abseihen (Haarsieb), hinein in eine Pfanne, aufkochen, mit etwas Sauerrahm abschmecken und mit dem Stabmixer aufrühren. Ein Basilikumblatt obendrauf. Tipp: Immer etwas mehr zubereiten, dann gibt es auch mal ein Suppenznacht, serviert mit Parisette.

Aus dem Ratatouille lässt sich auch die nordafrikanische Spezialität Schakschuka zubereiten: dafür das Gemüse mit wenig marokkanischem Kümmel abschmecken. Kleine Töpfchen mit etwas Ratatouille füllen. In der Mitte eine Vertiefung anbringen und je ein Ei hineinschlagen. Mit Salz und Pfeffer bestreuen. Mit Alufolie abdecken und etwa 3 Minuten bei 200 Grad im Backofen ziehen lassen. Dann ohne Folie noch 2 Minuten weiterbacken. Das Ei soll noch flüssig bleiben. Ratatouille auf einer gebratenen Maisschnitte anrichten, mit geriebenem Käse bestreuen und 3 bis 4 Minuten überbacken. Der Käse soll nur zerfliessen, jedoch nicht braun werden.

Im Ofen gebacken

Ofen-Ratatouille: Auch das geht ganz einfach. Sämtliche Ratatouille-Zutaten roh auf ein mit Backpapier belegtes Blech verteilen und mit Olivenöl grosszügig beträufeln. Zirka 10 Minuten auf mittlerer Rille bei rund 200 Grad und dann bei 150 Grad weitere 15 Minuten garen. Da kann man von Anfang an auch fein geschnittene Kartoffelscheiben (kurz blanchiert) dazugeben. Und 10 Minuten vor Schluss je einen Rosmarin-, Thymian- oder Oregano-Zweig drauflegen. Die original Zutaten miteinander im Olivenöl sautieren (nur die Tomaten zuletzt beigeben), dann alles abschmecken und servieren.

* Herbert Huber ist Koch, Buchautor, Gastronom und diplomierter Hotelier.

