Ratgeber Wie wichtig sind Angaben auf Lebensmittelprodukten? Seit ich mich bewusster ernähre, lese ich beim Einkaufen auch jeweils die Angaben auf den Verpackungen sehr genau. Es stehen einem in den Lebensmittelläden ja enorm viele Produkte zur Verfügung. Und auf diesen wiederum sind enorm viele Infos aufgedruckt? Welche sind wichtig? Und was ist etwa mit «davon Zucker» gemeint? Monika Neidhart* 23.03.2021, 13.31 Uhr

Das Lesen einer Verpackung braucht manchmal eine Lupe, vor allem auch Zeit und Wissen, das Wesentliche zu verstehen. So etwa bei kleinen Apéro-Peperoni aus einem Schweizer Einkaufsgeschäft. Erst wenn man die Plastikschale auf den Kopf stellt, erfährt man, dass die verarbeitete Milch aus Deutschland stammt, das Produkt selbst in Griechenland hergestellt wird. Für Personen mit Allergien, Intoleranzen oder Diäten ist es nötig, zu wissen, was im Produkt enthalten ist. Doch lohnt es sich für alle Konsumenten, Deklarationen zu verstehen. So kann man bewusste Einkaufsentscheide treffen. Was ein Produkt enthalten darf und wie es deklariert werden muss, ist in der Schweiz in der «Verordnung des EDI betreffend die Information über Lebensmittel» geregelt.

Im Folgenden Hinweise zu verschiedenen Pflichtangaben:

Zutaten: In der Liste müssen alle Bestandteile des Inhaltes aufgeführt werden, auch Zusatzstoffe. Was an erster Stelle steht, ist mengenmässig am meisten drin, dann in absteigender Reihenfolge gemäss des Gewichtes. Die 14 deklarationspflichtigen Allergene (etwa «natürliches Erdnussaroma») müssen deutlich gekennzeichnet sein, so durch Fettdruck oder Unterstreichen. Das Gesetz erlaubt es, dass etwa Zucker mehrfach in der Zutatenliste auftaucht – unter anderem als Saccharose, Laktose, Glukose, Honig.

Nährwertkennzeichnung: Der Energie-/Kaloriengehalt wird oft gut sichtbar in Portionen angegeben. Allerdings entsprechen sie nicht immer dem eigenen Konsum. Verpflichtend sind die Angaben über den Energiegehalt in Kilojoule (kj) oder Kilokalorien (kcal), in Gramm Fett (davon gesättigte Fettsäuren), Kohlenhydrate (davon Zucker), Ballaststoffe/Nahrungsfasern, Eiweiss/Protein und Salz. Diese Angaben sind meistens in einer Tabelle dargestellt. Gesättigte Fettsäuren sind nicht lebensnotwendig und weniger wertvoll als ungesättigte Fettsäuren. Sie erhöhen das Risiko für Herzkrankheiten und erhöhte Cholesterinwerte. Die Tageszufuhr sollte 20g bei Erwachsenen nicht überschreiten. Unter «davon Zucker» ist nicht nur der zugesetzte Zucker aufgeführt. In der Zahl enthalten ist auch der natürlich vorkommende Zucker. Bei Lebensmitteln, die von Natur aus Zucker enthalten, wie Fruchtsäfte oder Milchprodukte, steht manchmal freiwillig der Zusatz «enthält von Natur aus Zucker» und/oder der Zusatz in der Nährwerttabelle «milcheigener/fruchteigener Zucker».

Haltbarkeit: «Mindestens haltbar bis» steht auf gut haltbaren Lebensmitteln, die auch nach Ablauf noch gegessen werden dürfen, solange Geruch und Geschmack angenehm sind. Leicht verderbliche Nahrungsmittel aus Fleisch oder Fisch müssen mit dem Aufdruck «verbrauchen bis» versehen sein.

Monika Neidhart ist Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch