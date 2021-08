Wie werden wir Stubenfliegen los?

Ratgeber Wie werden wir die Stubenfliegen los? Wir haben derzeit enorm viele Fliegen im Haus und werden sie einfach nicht los. Ist eine weg, kommt sofort die nächste. Was – abgesehen von Chemie – hilft gegen die lästigen Fliegen? Und woran kann es liegen, dass wir so viele im Haus haben? Monika Neidhart* 20.08.2021, 12.29 Uhr

Stubenfliegen sind für viele Personen lästige Tiere. Sie stechen zwar nicht, können dennoch die Nerven strapazieren. Dazu können sie Überträger von Bakterien und anderen Krankheitserregern sein, weil sie sich zwischen Nahrungsmitteln und Komposthaufen oder Miststock bewegen, wo sie ihre Eier ablegen. Zudem können sie mit dem Einschleppen von Bakterien die Haltbarkeit von Nahrungsmitteln verringern.

Ob man sie deshalb erschlagen, mit Chemie oder mit einer Klebefalle töten muss? Auch wenn die Biester als lästig empfunden werden, sind sie doch auch ein Teil der Biodiversität. Auch der wärmeren Jahreszeit. Neben der Gelassenheit gegenüber ein paar Fliegen möchte ich hier ein paar Tricks und Hausmittel gegen die Fliegen empfehlen. Eine einzelne Massnahme hilft wohl nicht, die Fliegen loszuwerden. Am besten ist es, man kombiniert ein paar Mittel miteinander.

Vorbeugende Massnahmen:

Stubenfliegen ernähren sich von Eiweiss und Kohlehydraten, insbesondere in Form von Zucker. Bereits kleine Spuren von Konfitüre, ein ausgetrunkenes Glas von einem Süssgetränk oder eine Frucht locken sie an. Entsprechend offene Speisen, Getränke und Speisereste in der Küche und auf dem Esstisch zudecken und im Kühlschrank oder Schrank versorgen. Den Tisch nach dem Essen sofort abräumen und gründlich reinigen. Eventuell auch den Boden wischen. Gebrauchtes Essgeschirr nicht herumstehen lassen, sondern sofort abwaschen oder in die Abwaschmaschine stellen. Fenster und Türen möglichst geschlossen halten oder mit Fliegengittern absichern.

Möchte man während des Tages lüften, Fenster auf der Schattenseite öffnen, da die Fliegen die warmen Stellen bevorzugen. Abfall- und Komposteimer nicht in der Nähe von (Sitz-)Plätzen deponieren, wo man seine Ruhe möchte. Nerven Fliegen in Innenräumen, ist es am einfachsten, gegenüberliegende Fenster und Türen für kurze Zeit zu öffnen. Durchzug behagt den Stubenfliegen gar nicht.

Tipp: Ätherische Öle

Auch ätherische Öle können helfen, sie zu vertreiben. Einige Tropfen Lavendel, Basilikum, Pfefferminze oder Eukalyptus in die Duftlampe geben oder damit ein Tuch tränken und stehen lassen. Mit einem Aufguss aus Lorbeerblättern kann man Abfallsäcke oder sonstige beliebte Stellen von Fliegen besprühen. Wer sich Fliegen vom Balkon fernhalten will, pflanzt Lavendel, Tomaten oder gar fleischfressende Pflanzen an.

Dies sind alles Massnahmen, die die Fliegen fernhalten oder vertreiben. Es gibt noch viele weitere Hausmittel. Möchte man die Tiere töten, gibt es im Internet Anleitungen, wie man ohne Chemie Fliegenfallen basteln kann, an denen sie kleben bleiben. Diese Streifen an windstillen Orten, im Freien an warmen, sonnigen Stellen aufhängen.

*Monika Neidhart ist Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch