Ratgeber Wie werden Krampfadern am besten untersucht und behandelt? Ich (w, 70) leide an Krampfadern, frage mich aber, ob ich wirklich richtig behandelt werde. Gibt es zuverlässigere Untersuchungsmethoden als Ultraschall? Und könnte man bei der Sanierung auch Stents einsetzen? Dr. med. Francesco Marra* Jetzt kommentieren 21.03.2022, 13.48 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Krampfadern (Varizen) sollten behandelt werden, wenn sie Beschwerden verursachen. Typisch sind Schweregefühl und Müdigkeit, gelegentlich auch Krämpfe in den Beinen sowie Juckreiz und Schwellung. Beim Fortschreiten der Erkrankung treten Hautveränderungen auf, von Farbveränderungen über Gewebeverhärtungen bis zum gefürchteten Bild der offenen Beine.

Dr. med Francesco Marra

Risikofaktoren sind – wie laut Begleitschreiben offenbar bei Ihnen – vor allem eine familiäre Belastung, Bewegungsmangel, Beinverletzungen, langes Sitzen oder Stehen, Übergewicht, gehabte Schwangerschaften und Rauchen. Das zugrunde liegende Problem ist der sogenannte venöse Reflux, das heisst, das Zurückfliessen des Blutes in der erkrankten Vene mit Zurückbleiben und Stauung des Blutes im Bein. Dies geschieht, weil Klappen in den Venen, die wie ein Ventilmechanismus funktionieren, nicht mehr richtig arbeiten. Durch den Rückfluss des Blutes erweitern sich die Venen, und sie werden geschlängelt. Daher die typische «krumme» Ader. Die Hautverfärbungen entstehen deshalb, weil durch das Liegenbleiben des Blutes der rote Farbstoff in das Gewebe übertritt.

Ziel eines Eingriffes ist die Reduktion bzw. das Stoppen dieses Rückflusses des Blutes in den Venen. Der Blutfluss erfolgt normalerweise «vorwärts», das heisst weg vom Bein und hin zum Herzen.

Deutung des Ultraschalls erfordert viel Erfahrung

Die diagnostische Abklärung der Wahl ist eine spezielle Ultraschalluntersuchung, Duplexuntersuchung genannt. Sie ist schnell, nicht invasiv, schmerzlos und erlaubt vor allem eine dynamische Untersuchung des Krankheitsbildes. Da der Ultraschall aber nicht ohne weiteres einwandfrei zu deuten ist, sollte ein versierter Facharzt oder eine versierte Fachärztin beurteilen, ob Ihre Venen tatsächlich im Sinne von Krampfadern erkrankt sind und ob dies Ihnen auch Ihre Beschwerden verursacht. Nur dann ist eine invasive Therapie erfolgversprechend.

Einzig bei speziellen Fragestellungen und wiederholten Rückfällen sowie zum Ausschluss von anderen Venenerkrankungen sind Untersuchungen wie CT- oder MR-Phlebografien hilfreich. Die Krampfadern gehören nämlich zum oberflächlichen Venensystem. Daneben gibt es das tiefe Venensystem, das immer vor einer invasiven Therapie an den Krampfadern auch untersucht werden sollte. Grund: Falls das tiefe System eine Thrombose oder einen Reflux aufweist, ist eine Krampfadern-Sanierung im schlimmsten Fall kontraproduktiv.

Praktisch ausschliesslich im tiefen System kommt es im Zusammenhang mit Venenerkrankungen bei Bedarf teils zum Einsatz von Stents.

Therapie ist individuell unterschiedlich

Je nach erkranktem Krampfadertyp kommt es zur spezifischen Behandlung. Sind die Stammvenen betroffen, sind klassische chirurgische Therapie und endovenöse minimal-invasive Therapie in gleichem Mass erfolgreich. Es hängt vom einzelnen Patienten bzw. der einzelnen Patientin sowie von der gegebenen Morphologie ab, das geeignetste Verfahren zu wählen, das letztlich die betroffene Person zufriedenstellt. Eine ebenfalls mögliche Verödung ist in speziellen Fällen von Wiedererkrankungen der Stammvenen und vor allem zur Therapie von kleineren Krampfadern und Besenreisern indiziert.

* Dr. med. Francesco Marra ist Facharzt für Chirurgie, spez. Gefässchirurgie; Gefässmedizin an der Hirslanden Klinik Stephanshorn, St. Gallen, www.hirslanden.ch/sh