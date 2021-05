Ratgeber Wie vorgehen: Verkauf der Wohnung, Kauf eines Hauses? Wir planen, ein neues Haus zu erwerben und im Gegenzug die jetzige Eigentumswohnung zu verkaufen. Wie mache ich das am besten mit der alten und der neuen Hypothek? Was ist bei der Grundstückgewinnsteuer zu beachten? Und wie finde ich rasch den richtigen Käufer für meine jetzige Wohnung? Shahram Shad* 20.05.2021, 15.00 Uhr

In der Tat sehen wir immer wieder, dass viele Verkäufer genau diese drei erwähnten Punkte als schwierig erachten: die Grundstückgewinnsteuer, die Qualifizierung der Käufer und die Auflösung oder Ablösung der eigenen Hypothek.

Grundstückgewinnsteuer aufschieben

Eine gute Vorbereitung sollte schon früh beginnen: Es lohnt sich beim Verkauf einer Liegenschaft, die wertvermehrenden Investitionen während der Besitzdauer und die Kosten für den Verkauf zusammenzustellen, um sie später bei der Grundstückgewinnsteuer in Abzug zu bringen. Ebenfalls sollte die Möglichkeit des Aufschubs geprüft werden, wenn der Erlös zum Erwerb oder zum Bau einer gleich genutzten Ersatzliegenschaft verwendet wird. Eine Schwierigkeit ist, dass jeder Kanton eine eigene Berechnungsgrundlage anwendet und unterschiedliche Abzüge zulässt. Immerhin bieten aber die meisten Kantone einfache Online-Rechner an.

Suche nach dem richtigen Käufer

Den richtigen Käufer zu finden, ist oft eine schwierige Aufgabe. Dabei spielt sicherlich die Sympathie eine grosse Rolle, aber auch die finanzielle Qualifizierung der Käufer. Letztere lässt sich über eine Finanzierungseinschätzung sicherstellen, welche der Käufer bei einigen Anbietern kostenlos online beantragen kann. Sie zeigt, dass sich der Käufer eine entsprechende Immobilie leisten kann und es einen Anbieter gibt, der die Finanzierung übernehmen würde. So verhindert man zeitraubende Besichtigungstermine, die am Ende an der Finanzierung scheitern.

Bestehende Hypothek: Immer alle Optionen prüfen

Lastet auf der zu verkaufenden Immobilie eine Hypothek, ist der Verkäufer zusätzlich gefordert. Im günstigsten Fall übernimmt der Käufer der Liegenschaft auch gleich die Hypothek oder der Verkäufer hat die Option, die Hypothek auf eine neue oder andere bestehende Liegenschaft zu übertragen. Der Übertrag auf eine andere Liegenschaft ist eine sehr elegante Variante, während die Übernahme der Hypothek durch den Käufer mit einer Reduktion des Kaufpreises einhergehen kann, wenn die Hypothekarzinsen für den Käufer höher sind als bei einem Neuabschluss. Die Reduktion liegt entsprechend im Rahmen der für den Käufer zusätzlich zu bezahlenden Zinskosten.

Der Verkäufer kann bei einer Preisreduktion immerhin von einer geringeren Grundstückgewinnsteuer profitieren, während ein vorzeitiger Ausstieg aus einer Festhypothek in den allermeisten Fällen eine Vorfälligkeitsentschädigung und zusätzliche Gebühren für die Auflösung des Hypothekarvertrages mit sich zieht, was mehrere zehntausend Franken kosten kann. Prüfen Sie daher Ihre Optionen sorgfältig und ziehen Sie bei Bedarf einen Experten bei.

