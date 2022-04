Ratgeber Wie viele Eier verträgt der Organismus? Bald ist wieder Ostern, und zusammen mit meinen Kindern werde ich auch dieses Jahr wieder Eier färben. Nun stelle ich mir aber schon die Frage, wie viele Eier, in kurzer Zeit konsumiert, überhaupt gesund sind? Und haben Eier einen negativen Einfluss auf den Cholesterinspiegel? Monika Neidhart* Jetzt kommentieren 10.04.2022, 11.30 Uhr

In den Siebzigerjahren kam die Meinung auf, dass sich der Cholesteringehalt im Blut über die Ernährung beeinflussen lässt. In der Folge kamen Nahrungsmittel, die einen hohen Cholesterinwert hatten, wie das Ei, in Verruf. Inzwischen weiss die Forschung, dass sich die LDL-Cholesterinwerte um höchstens zehn Prozent über die Ernährung senken lassen.

Monika Neidhart Bild: Luzerner Zeitung

Der menschliche Körper produziert selber Cholesterin in der Leber. Essen wir zu viel Cholesterin, wird die eigene Produktion gedrosselt. Der Blutwert hängt also nicht alleine von den Eiern und der übrigen Ernährung ab, sondern von Faktoren wie Alter, Geschlecht, Menopause, genetischer Veranlagung sowie von gewissen Krankheiten. So gibt es auch keine weltweit einheitlichen Vorgaben über die Verzehrmenge von Eiern. Die USA verzichtet ganz auf einen Grenzwert, in Australien sind es sechs bis sieben, in Deutschland drei Stück pro Woche. Die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung SGE macht bei der Lebensmittelpyramide keine konkrete Angabe. Sie empfiehlt, jeden Tag abwechselnd eine Portion eines proteinreichen Nahrungsmittels wie Fleisch, Fisch, Eier, Tofu zu essen. Dabei entsprechen zwei bis drei Eier einer Portion.

Bewegung hilft immer

Wer zu erhöhten Cholesterinwerten neigt oder diese hat, dem rät die SGE, möglichst wenig gesättigte Fettsäuren zu sich zu nehmen (vor allem in tierischen Nahrungsmitteln wie Fleisch, Wurst, Fleischwaren sowie in Kokosfett und Palmöl), nahrungsfaserreich zu essen (Vollkornprodukte, Gemüse und Früchte) und sich regelmässig körperlich zu bewegen. Einem frohen Eiertütschen steht nichts im Wege.

Farbige, hartgekochte Eier gehören, zusammen mit den Schokoladenhasen, untrennbar zu Ostern. Der Brauch ist uralt und kommt nicht nur im Christentum vor. Bereits vor über 5000 Jahren verschenkten Chinesen zum Frühlingsfest bunte Eier. Aus Grabfunden weiss man, dass Römer Gänseeier bemalten. Dabei steht das Ei in verschiedenen Kulturen für die Fruchtbarkeit und die schöpferische Kraft. Aus einem wie tot scheinenden Ei entsteht neues Leben. Für Christen ist dies zum Symbol für das Aufbrechen des Grabes am Ostersonntag und für die Auferstehung geworden.

Rot war jahrhundertelang die dominierende Farbe für Ostereier: die Farbe des Blutes, der Liebe, des Sieges und der Königswürde. Zum Färben eignen sich farbige Servietten, Seidenpapier oder chemische Farben. Einfach geht es mit Naturmaterialien. Rotholz, Sandelholz und Zwiebelschalen (mit Essig) ergeben Rottöne, Brauntöne entstehen durch Zwiebelschalen, Kaffeesatz, Schwarztee oder Nussschalen. Dabei wird der Farbstoff im kalten Wasser aufgesetzt und ausgekocht, bis ein kräftiger Farbsud entsteht. Bei Hölzern 2-3 EL pro Liter Wasser berechnen. Färbemittel absieben. Eier vor oder nach dem Kochen im Farbbad verzieren.

* Monika Neidhart ist WAH-/Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch

