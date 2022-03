Ratgeber Wie viel Vitamin C enthält Rosenkohl? Kürzlich hat ein Kollege behauptet, nur ein Röschen Rosenkohl decke den Tagesbedarf an Vitamin C ab. Stimmt das? Und gibt es noch andere Nahrungsmittel, die so viel Vitamin C enthalten? Und was ist bei der Zubereitung dieser Nahrungsmittel zu beachten? Monika Neidhart* Jetzt kommentieren 11.03.2022, 11.30 Uhr

Rosenkohl hat in der Tat einen hohen Anteil an Vitamin C. Allerdings würde ein Röschen für den Tagesbedarf nicht reichen, es braucht ein paar davon. 100 g Rosenkohl liefern rund 110 mg Vitamin C. Dies entspricht etwa dem täglichen Bedarf eines Erwachsenen.

Vor allem Obst und Gemüse enthalten viel Vitamin C. Zitrusfrüchte, Erdbeeren, diverse Beeren, Kiwis und weitere Kohlsorten sind weitere wichtige Vitamin-C-Quellen. 60g Peperoni oder 90g Broccoli entsprechen ebenfalls einer Tagesdosis an Vitamin C. Da unser Körper nicht selbst Vitamin C produzieren kann, müssen wir es über die Nahrung aufnehmen. Eine ausgewogene Ernährung, wie sie die Schweizerische Lebensmittelpyramide mit fünf Portionen Früchte und Gemüse pro Tag empfiehlt, deckt die empfohlene Menge von 100 mg pro Tag problemlos ab.

Nicht zu lange lagern

Die Angaben über den Vitamin-C-Gehalt oder über andere Nährstoffe in den Nährwerttabellen müssen jedoch relativiert werden. Viele Faktoren beeinflussen den Wert, so etwa die Sorte, die Jahreszeit, der Boden, die Sonneneinstrahlung, ob das Obst geschält oder ungeschält ist etc. Es sind also Durchschnittswerte. Hinzu kommt, wie das Nahrungsmittel auf den Tisch gelangt. So isst man etwa den Rosenkohl nicht roh. Und auch nicht erntefrisch.

Die wichtigste Quelle für den Verlust von Vitaminen ist meist nicht das Kochen, sondern die falsche oder zu lange Lagerung und auch das Rüsten. Entsprechend Gemüse zu Hause nur kurz, dunkel und kühl lagern. Vitamin C reagiert unter allen Vitaminen am stärksten auf Lagereinflüsse. Auch im Kühlschrank wird der Vitamingehalt abgebaut. Bei Blattgemüse und Salat macht der Verlust bis zu 25% nach einem Tag aus. Bei gut lagerfähigem Gemüse sind die Verluste etwas geringer. Vitamin C ist zudem hitze-, luft- und wasserempfindlich. Entsprechend sollen Gemüse und Früchte ungeschält und nicht zerkleinert gewaschen werden. Geschnittenes Gemüse zudecken und für die kurze Zeit kühlstellen. Gerüstetes Gemüse schnell zubereiten. Werden die Nahrungsmittel gekocht, hat die Zubereitungsart massgeblichen Einfluss auf den Erhalt der Vitamine. Je nachdem, wie viel Garflüssigkeit, wie hoch die Gartemperatur und wie lange die Garzeit beim Zubereiten dauert, desto mehr oder weniger werden die Vitamine geschont.

Allgemein gilt: Je weniger Wasser, Temperatur und Zeit es beim Kochen braucht, desto geringer ist der Nährstoffverlust. Vitamin C reagiert am empfindlichsten auf Garprozesse. Es nimmt bei den meisten Gemüsearten und Kartoffeln durchschnittlich um 35 % beim Sieden (Kochen in viel Flüssigkeit), um 25 % beim Dämpfen auf dem Siebeinsatz und um 20 % beim Dünsten (Garen in wenig Wasser) ab. Und: Das Warmhalten von Gemüsegerichten vermeiden.

* Monika Neidhart ist WAH-/Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch

