Ratgeber Wie verwerte ich die übrig gebliebenen Weihnachtsguetzli? Was mache ich bloss mit den vielen Weihnachtsguetzli, die noch nicht gegessen wurden? Niemand in der Familie will mehr so richtig zugreifen und Gästen möchte ich sie erst recht nicht mehr vorsetzen. Sie einfach wegzuwerfen, widerstrebt mir aber. Das wäre doch Verschwendung. Monika Neidhart* Jetzt kommentieren 13.01.2023, 11.30 Uhr

Monika Neidhart Bild: PD

Während die Büchse mit den Guetzli im Advent vor keinem Schleckmaul sicher war, leert sie sich im Januar nur zögerlich. Andere Süssigkeiten locken. Es wäre jedoch schade, die Guetzli einfach wegzuwerfen. Zu viel steckt in ihnen: gute Zutaten, viel Freude und investierte Zeit. Auch Geld.

Wenn Nahrungsmittel keine Abnehmer mehr finden, liegt das oft daran, dass sie optisch nicht mehr ansprechen, sei es, weil der Apfel runzlig ist, das Gemüse einen Flecken hat oder, wie im Falle der Weihnachtsguetzli, die Sättigung erreicht ist. Gegen das Wegwerfen hilft fast immer, die Erscheinungsform des Nahrungsmittels zu verändern.

Guetzli werden mit der Zeit hart. Essbar sind sie dennoch. So können sie überall dort, wo Nüsse und Zucker für eine Füllung gebraucht werden, verwertet werden. Besonders geeignet für eine Wiederverwertung sind Nussgipfel, gefülltes Hefegebäck (Schnecken, Russenzopf) oder gefüllte Äpfel – im Backofen gebacken. Um dafür eine streichfähige Masse zu erhalten, ist es allenfalls nötig, die Guetzli im 100 °C warmen Ofen grob zerkleinert zu trocknen. So können sie anschliessend geraffelt und mit den weiteren Zutaten für die Füllung gemischt werden. Oder Guetzli in einem Gefriersack mit dem Wallholz zerstossen. Damit die Masse nicht zu trocken ist, je nach Verwendung etwas Zitronensaft, Milch, Rahm, Quark oder einen geraffelten Apfel zugeben.

Je nach verwendeten Guetzli schmeckt die Füllung unterschiedlich. Deshalb die Füllung vor der weiteren Verarbeitung probieren. Braucht es mehr Zucker oder ein intensiveres Aroma? Zimt, Vanillezucker, Bittermandelaroma oder auch Schokoladenpulver verleihen eine intensivere Note.

Cheesecakes und ähnliche Torten verwenden für die Böden Guetzlibrösel. Da bieten sich auch die übrig gebliebenen Weihnachtsguetzli an. Besonders geeignet dafür sind ungefüllte, trockene Guetzli, die grob gemahlen oder zerstossen werden. Danach gemäss Rezept weiter verarbeiten.

Für Schichtdesserts ideal

Die zerkleinerten Guetzli können als Crumbles über Glace- oder Cremedesserts gestreut werden. In dieser Form ergänzen sie auch ein Birchermüesli oder ersetzen die Löffelbiskuits in einem Tiramisu. Fein gemahlen können sie Nüsse auf Wähenböden oder im Apfelstrudel ersetzen. Rumkugeln und Studentenschnitten sind weitere Möglichkeiten.

Ideal sind auch Schichtdesserts für die Resteverwertung: Dafür trockene oder getrocknete Guetzlireste etwas zerkleinern und in Gläser verteilen, in denen das Dessert später serviert wird. Mit etwas Fruchtsaft oder Likör tränken, Saisonfrüchte wie Äpfel und Orangen in Stücke schneiden und darauf verteilen. Eine Quark- oder Vanillecreme darüber geben. Mit Früchten und gemahlenen Guetzli ausgarnieren.

* Monika Neidhart ist WAH-/Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch

