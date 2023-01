Kompostierbares Geschirr: Echt umweltfreundlicher als Plastik?

Ratgeber Wie umweltfreundlich ist kompostierbares Geschirr? Neuerdings stösst man ja immer wieder auf den Begriff des kompostierbaren Geschirrs. Ist dieses denn tatsächlich so viel umweltfreundlicher als Geschirr aus Plastik? Und ist es möglich, benutztes kompostierbares Geschirr der Grünabfuhr mitzugeben? Monika Neidhart* Jetzt kommentieren 27.01.2023, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Monika Neidhart Bild: Luzerner Zeitung

Auf den ersten Blick scheint die Antwort klar zu sein, was umweltfreundlicher ist. Doch so einfach ist es nicht – Plastik hat ein negatives Image. Doch das Material ist per se nicht so schlecht. (Das Problem besteht vor allem darin, dass Plastik nach dem Gebrauch zu wenig korrekt entsorgt wird.) Im konkreten Fall zeigen Studien von Carbotech, dass ein PLA-Becher aus Maisstärke einen grösseren Fussabdruck hat als PET-Becher, PP-Becher (beide aus Kunststoff hergestellt) oder Kartonbecher.

Bei der Beurteilung der ökologischen Belastung muss der ganze Lebenszyklus eines Produktes mitberücksichtigt werden. Also nicht nur die Entsorgung. Entscheidend sind vor allem die Herstellung der Materialien, dann auch der Transport, die viel Energie und Rohstoffe verbrauchen. So entsteht beim PLA-Becher die grösste Umweltbelastung durch den Maisanbau und die Herstellung. Land, Wasser, Dünge- und Spritzmittel braucht es auch bei anderen Ausgangsstoffen für «kompostierbares» Einweggeschirr. Bei den eingesetzten, nachwachsenden Materialien dominieren Zellulose- und Faserprodukte auf der Basis von Zuckerrohr- und Palmblättern.

Wer die umweltfreundlichste Variante will, setzt auf Mehrweggeschirr. Auch wenn dieses abgewaschen werden muss, zählt der Aspekt, dass kein neues Material und keine Herstellung die Umwelt belasten. Ist das nicht möglich, ist Einweggeschirr aus Recycling-Karton die umweltfreundlichere Alternative als kompostierbares Material.

Nicht in die Grünabfuhr

Auch wenn Einweggeschirr als «kompostierbar» angepriesen wird, in die öffentliche Grünabfuhr darf es nicht mitgegeben werden. Es muss via Kehrrichtsack entsorgt werden. Gründe dafür liegen bei den Konsumenten wie in der Entsorgungsbranche. Das Material ist zwischen kompostierbarem und nicht kompostierbarem Geschirr schwer zu unterscheiden. Zudem bringt die aufwendige Sortierung und Kompostierung in den Anlagen keinen ökologischen Mehrwert, weil keine, respektive kaum eine Düngewirkung entsteht. Fallen grössere Mengen an wie bei einem Fest, empfiehlt es sich, das Geschirr und Besteck direkt in eine Kompostieranlage zu bringen. So kann der Betrieb es kontrolliert entgegennehmen und entscheiden, ob sie es verwerten können. Die Bedingungen in den Schweizer Grüngutverwertungsanlagen (Vergärungs- und Kompostierungsanlagen) sind sehr unterschiedlich. Je nach Grösse des Betriebes und des Verfahrens ist die Temperatur und die Abbauzeit (Verweilzeit im biologisch aktiven Milieu) sehr unterschiedlich. Nicht abgebaute Produkte, wie zum Beispiel Plastikanteile, sind mehrfach relevant. Betrieblich können sie zur Beeinträchtigung von Apparaten und Abläufen führen.

Monika Neidhart ist WAH-/Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen