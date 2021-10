Wie überbrücke ich den Geldengpass?

Ratgeber Wie überbrücke ich den momentanen Geldengpass? Ich, verheiratet, 52, habe praktisch meine ganzen Ersparnisse in Fonds und Aktien angelegt. Nun bin ich mit einer unvorhergesehenen grösseren Rechnung konfrontiert, für die das Geld nicht ausreicht. Ich möchte die Aktien nicht verkaufen. Wie komme ich am günstigsten aus der vorübergehenden Geldknappheit heraus? Boris Purtschert * Jetzt kommentieren 28.10.2021, 13.15 Uhr

Ich gehe davon aus, dass die aktuelle Zusammensetzung Ihrer Vermögenswerte Ihrem persönlichen Anlegerprofil (Risikofähigkeit und Risikobereitschaft) entspricht.

Wenn Sie ein Wertschriftendepot mit Aktien, Obligationen, Fonds usw. besitzen, können Sie bei Ihrer Bank einen sogenannten Lombardkredit beantragen und diese Vermögenswerte als Sicherheit hinterlegen («verpfänden»). So können Sie temporäre Liquiditätsbedürfnisse auch kurzfristig abdecken, ohne dass Sie Ihre Vermögenswerte verkaufen müssen. Auf diese Weise ist es möglich, einen vorübergehender Liquiditätsengpass zu überbrücken.

Individuelle Belehnung

Die Bank belehnt die verpfändeten Sicherheiten zu einem individuellen Prozentsatz. Individuell deshalb, weil nicht alle Wertpapiere das gleiche Risiko und somit nicht den identischen Belehnungswert aufweisen. So werden beispielsweise Obligationenfonds in der Regel höher belehnt als Aktienfonds. Auch die Handelbarkeit der einzelnen Anlagen und die Diversifikation des Portfolios beeinflussen den Belehnungswert. Die maximale Höhe eines Lombardkredites hat also immer einen Bezug zu den hinterlegten Vermögenswerten. Als Faustregel gilt: Bei einem diversifizierten Depot mit einer ausgewogenen Strategie können Sie von einer Belehnung von rund 60% ausgehen.

Sie können mit einem Lombardkredit rasch, unkompliziert und im aktuellen Marktumfeld auch zu relativ günstigen Zinssätzen liquide Mittel beschaffen. Die Kreditzinsen, die Sie der Bank für den Lombardkredit bezahlen, können Sie in der Steuererklärung vom steuerbaren Einkommen ­abziehen.

Weil Ihre Wertpapiere nicht veräussert werden, profitieren Sie weiterhin von allfälligen Dividenden- und Zinserträgen. Da sich die Wertpapiere nach wie vor in Ihrem Depot befinden, sind Sie als Eigentümer auch weiterhin dem Wertschwankungsrisiko Ihrer Anlagen ausgesetzt. Falls der Belehnungswert der hinterlegten Vermögenswerte zum Beispiel durch einen Kursrückgang sinkt, besteht die Möglichkeit, dass Sie von der Bank aufgefordert werden, zusätzliche Vermögenswerte einzubringen und zu verpfänden bzw. den Kreditbetrag im notwendigen Umfang zurückzuzahlen («Margen-Einforderung»). Wenn Sie dieser Aufforderung nicht nachkommen, hat die Bank das Recht, die als Sicherheit hinterlegten Vermögenswerte zu verkaufen («Liquidation»).

Wann sinnvoll?

Falls Sie davon ausgehen, dass sich der Wert Ihrer Anlagen (Kursentwicklung und/oder Dividenden- bzw. Zinsertrag) positiv entwickelt, können Sie die Aufnahme eines Lombardkredites in Betracht ziehen. Beachten Sie dabei – wie oben dargestellt – die Höhe des Belehnungswerts bei der Festlegung des Lombardkreditbetrages. Stellen Sie ausserdem sicher, dass Sie einer allfälligen Margen-Einforderung der Bank jederzeit nachkommen können.

* Boris Purtschert ist Finanzberater Private Banking bei der Luzerner Kantonalbank AG.

