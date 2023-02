Ratgeber Wie sollen wir die Hypothek erneuern, wenn wir unser Haus in ein paar Jahren verkaufen wollen? Wir besitzen ein Reihen-Einfamilienhaus mit einer zehnjährigen Hypothek von 460000 Franken, die im kommenden Frühling ausläuft. Wir beabsichtigen das Haus in drei bis vier Jahren zu verkaufen. Was für eine Finanzierung der Hypothek würden Sie uns empfehlen? Sasa Vranjes* Jetzt kommentieren 22.02.2023, 10.24 Uhr

Die Art der zu wählenden Hypothek hängt stark von Ihrer aktuellen und zukünftigen finanziellen Situation ab und vom geplanten Verkaufszeitpunkt, der sich oftmals nicht genau planen lässt. Kommt hinzu, dass es in der aktuellen Zinssituation nicht die eine richtige Lösung gibt. Sie kommen daher nicht drum herum, verschiedene Optionen zu prüfen.

Saron: Flexibilität, aber auch Zinsänderungsrisiko

Grundsätzlich ist eine Saron-Hypothek prädestiniert für Ihren Fall, weil sie in den meisten Fällen unter Einhaltung der Rahmenlaufzeit (in der Regel drei Jahre) innerhalb von drei Monaten kündigen, sprich die Hypothek beim Verkauf auflösen können. Im Vergleich zu Ihrer aktuellen Festhypothek wäre eine Saron-Hypothek aktuell vergleichbar oder sogar günstiger. Die Gefahr, dass in den nächsten Quartalen weitere Zinserhöhungen durch die Schweizerische Nationalbank folgen und der Zinssatz der Saron-Hypothek damit wieder deutlich über zwei Prozent steigt, ist dabei aber nicht zu unterschätzen.

Festhypothek ohne Vorfälligkeitsentschädigung

Entsprechend sollten Sie auch prüfen, ob Sie nicht eine Festhypothek mit mittelfristiger Laufzeit von bspw. fünf Jahren wählen möchten, die derzeit für rund zwei Prozent zu haben ist. Und darauf achten, dass Sie einen Anbieter wählen, der bei vorzeitigem Verkauf keine oder eine pauschale Vorfälligkeitsentschädigung von zum Beispiel 1000 Franken erhebt.

Diese Anbieter haben zwar eine strengere Kreditvergabepolitik, sie hätten dann aber sowohl die Zinssicherheit als auch die Flexibilität beim Ausstieg. Je nach Zinsentwicklung kann diese Variante etwas mehr kosten als eine Saron-Hypothek, es sei denn, der Zinsanstieg geht weiter.

Günstigste Hypothek suchen, auf neues Objekt übertragen

Es kann sich unabhängig von der Laufzeit auch lohnen, einfach das günstigste Angebot für eine Festhypothek am Markt zu suchen und die Vorfälligkeitsentschädigung beim Verkauf einzuberechnen. Geht das Zinsniveau markant zurück, womit aktuell eher nicht zu rechnen ist, müssen Sie sich auf eine Vorfälligkeitsentschädigung einstellen, deren Höhe Sie mit kostenlosen Rechnern im Internet erheben können. Allenfalls ist die Entschädigung tiefer als die Zinskosten, die Sie mit dem günstigsten Angebot einsparen.

Vorteil bei steigendem Zinsniveau

Steigt das Zinsniveau bis zum Verkaufszeitpunkt an, besteht eine reelle Chance, dass der Käufer die Hypothek übernimmt oder Sie beim Ausstieg keine Vorfälligkeitsentschädigung bezahlen müssen. Auch kann es sein, dass Sie sich bis in vier Jahren entscheiden, eine neue Immobilie zu kaufen und Ihre bestehende Hypothek dann einfach auf die neue Immobilie übertragen. Auf jeden Fall lohnt es sich, diese Optionen durchzuspielen und nicht einfach das erstbeste Angebot der Hausbank anzunehmen.

* Sasa Vranjes ist Leiter Vertrieb bei Moneypark

