Ratgeber Wie plane ich das Backen von Guetzli mit Kindern am besten? Ich möchte mit Freunden und deren Kindern Guetzli fürs Weihnachtsfest backen. Wie plane ich das am besten, damit es für alle ein entspannter Tag wird? Hätten Sie mir Tipps zum Ablauf und der Organisation? Sarah Elkazaz*

Sarah Elkazaz Bild: Emilie Hallard

Beim jährlichen Guetzlitag mit dem Nachwuchs meiner Freunde ist gute Vorbereitung alles. Es ist mir wichtig, die Kinder selbst viel machen zu lassen, noch wichtiger ist es mir, einen schönen und lustigen Tag zu verbringen. Das Ausprobieren, die haptische Erfahrung des Formens der Guetzli und anschliessend die Freude über das Produkt stehen im Mittelpunkt.

Meine Lieblingssorten sind Zimtsterne, Mailänderli, Zitronenherzli, Orangenmöndli, Schokokugeln und natürlich Spitzbuben. Ich bereite am Vortag die Butterteige zu und lege diese in Portionen flach ausgewallt in Gefrierbeutel in den Kühlschrank. Den Schokokugelteig auch am Vortag zubereiten und auf Schüsseln der Anzahl Kinder entsprechend verteilen.

Am Backtag will ich den Kindern Zeit geben, in ihrem Tempo zu arbeiten. Damit die Teige kühl und gut formbar sind, ist das Vorportionieren zudem praktisch. Ich mag auch kein Kind ermahnen, nicht vom Teig zu probieren. Also hat einfach jedes seinen eigenen Teig. Ebenfalls bereite ich ein Mittagessen vor und eine Kiste mit allen Utensilien.

Am Backtag kommen alle an, und dann gilt es, Schuhe auszuziehen und die Hände zu waschen. Sodann mache ich Kaffee für die Grossen, und die Kleinen dürfen währenddessen die auf dem Boden stehende Kiste mit den Utensilien ausräumen. Wichtig ist, alles bereit zu haben: Mixer, Spachtel, so viele Wallhölzer wie Kinder, Waage, Teigstäbchen (besser mehr als ein Satz), Ausstechformen, Gitter, Blech, Backtrennpapier, Pinsel, Dekomaterial und Guetzlikisten sind die Grundausstattung.

Hilfe in Anspruch nehmen

Nun bereiten wir Zimtstern- und Orangenmondteig zu. Die Grossen sind hier aussen vor, und nach Bedarf präsent. Ab vier Kindern mache ich zwei Teige beziehungsweise arbeite ich die ganze Zeit an zwei Stationen. Das geht aber nur, wenn ein zweiter Erwachsener hilft. Bei den Teigen ist es wichtig, die Zutaten bereit zu haben, ich mache eine Zutatentasche für die Monde und eine für die Sterne.

Gleich im Anschluss stechen wir die Sterne und Monde aus. Die können jetzt in aller Ruhe trocknen. Während die Kinder ausstechen, helfe ich, wo es nötig ist. Ein Tipp zum Start: Die ganze Hand auf den Ausstecher legen, die Kinderhand auf die Hand legen, definieren, was senkrecht ist, und dann drücken lassen.

Ich heize den Ofen vor und nehme für jedes Kind oder jede Station einen Butterteig aus dem Kühlschrank. Währenddessen befreien die Kinder den Tisch vom Zucker und können Mehl zum Auswallen verstreuen. Jetzt bearbeiten sie Sorte für Sorte und Form für Form. Backzeit und Temperatur sind unterschiedlich. Ich beginne immer mit den Guetzli mit der tiefsten Backtemperatur. Für die Zitronenherzli bereite ich eine Glasur vor, und auch Zitronenzesten. Hier kommen jetzt die Erwachsenen ins Spiel, sie glasieren, und die Kinder verstreuen die Zesten. Nach den Butterteigen und den Schokoladenkugeln gibt es eine Mittagspause. Denn nach dem Essen sind die Sterne und Monde dann auch schon trocken genug, um gebacken und glasiert zu werden.

Sarah Elkazaz ist Privatköchin, selbstständige Sprachlehrerin, freie Künstlerin.

