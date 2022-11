Ratgeber Wie pflege ich meine sehr starken Locken gut und ohne Chemie? Ich (w/30) habe leider immer noch nicht herausgefunden, wie ich mein stark gelocktes Haar am besten pflegen kann. Wie bekomme ich es kämmbar, ohne viele verschiedene Produkte kaufen zu müssen? Gibt es eine gute, simple, günstige und möglichst auch chemiefreie Variante? Sarah Elkazaz* Jetzt kommentieren 18.11.2022, 11.30 Uhr

Wer Locken hat, der weiss meistens genau, wie aufwendig und auch teuer die Haarpflege ist. Oft bleibt die Mähne auch nach dem Waschen unkämmbar. Ohne einen Conditioner geht also gar nichts. Abgesehen davon, dass diese Pflegeprodukte sehr schnell sehr teuer werden, ist auch die chemische Belastung für das Haar nicht zu unterschätzen.

Möchte man gepflegtes, glänzendes und vitales Haar, kostet das viel Zeit, Geld und Geduld. Meine Locken habe ich schon vor Jahren abgeschnitten, mit ein Grund war der ständige Kampf mit dem Kämmen. Meine Haare waren ohne grossen Aufwand nicht zu bändigen. Als ich sie noch lang hatte, machte mir zudem zu schaffen, dass die Kopfhaut vom Benutzen der verschiedenen Produkte juckte.

Oft ergeben sich die besten Tipps aber ganz unerwartet aus dem Alltag. In diesem Fall kommen sie von meiner Mitbewohnerin, die die schönsten Locken hat, die ich kenne. Sie pflegt ihre Haare seit sechs Jahren nach der gleichen bewährten Methode. Diese sehen auch Tage nach dem Waschen noch grossartig aus und sind direkt nach dem Waschen leicht kämmbar.

Roggenmehl und Wasser

Man nehme pro Haarewaschen ungefähr drei Esslöffel Roggenmehl und rühre dieses mit Wasser zu einer glatten, nicht zu flüssigen Masse an. Vorzugsweise Vollkornmehl verwenden, weil dieses das Haar weicher und geschmeidiger macht. Helles (raffiniertes) Mehl lässt sich zwar besser auswaschen, hat aber nicht den gleichen tollen Effekt. Auf keinen Fall Weizenmehl verwenden: Gluten verklebt das Haar. Was man ja gerade vermeiden will.

Das Haar vor dem Waschen kämmen, damit sich die Knoten, welche sich die Woche über gebildet haben, lösen. Dann das Haar gut nassmachen, den Roggenbrei vornehmlich auf dem Ansatz auftragen, denn dort fettet das Haar nach. Die Haare sehr gut auswaschen. Kopfüber die nassen Haare mit einem grob gezinkten Kamm kämmen, und die Haare dann hochkneten beziehungsweise zusammendrücken. Am besten die Locken anschliessend mit einem Mikrofasertuch zusammendrücken, um sie etwas zu trocknen. Auf keinen Fall föhnen, sondern die Haare lufttrocknen lassen. Danach nicht mit blossen Händen in die Haare fassen.

Alle ein bis zwei Wochen Haarewaschen reicht aus, der Trick ist auch, sich nicht in das Haar zu fassen. Locken sind trockener als gerade Haare, und das Anfassen macht die Locken kaputt, weil sich einzelne Haare aus der Locke lösen. Das wiederum führt zu unschönen Krisselhaaren. Wenn man zwischen dem Waschen die Haare etwas bändigen möchte, einfach die Hände gut waschen, nassmachen und durch oder nur über die Haare fahren, um die Krisselhaare wieder anzudrücken.

* Sarah Elkazaz ist Privatköchin, selbstständige Sprachlehrerin, freie Künstlerin.

