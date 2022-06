Ratgeber Wie pflege ich ein Holzschneidebrett richtig? Kürzlich habe ich ein schönes Holzschneidebrett geschenkt bekommen. Wie pflege ich dieses richtig? Und sind Schneidebretter aus Holz besser als solche aus Plastik? Wie sieht das aus hygienischer Sicht aus? Monika Neidhart, WAH-/Hauswirtschaftslehrerin* Jetzt kommentieren 10.06.2022, 11.30 Uhr

«Holz isch heimelig» heisst ein Werbespruch. Vor allem Schneidebretter aus Edelhölzern sind ein Hingucker sowohl auf der Küchenablage wie auch als Servierunterlage von Käse- oder Fleischplatten oder auch als Tranchierunterlage am Tisch für Brot, Fleisch und Ähnliches.

Monika Neidhart Bild: Luzerner Zeitung

Einfache Holzbrettli sind sehr günstig, Edelhölzer sind je nach Ausführung deutlich teurer als Varianten aus Plastik. Dafür sind sie aus nachwachsendem Rohstoff (FSC-zertifiziertes Holz beachten), je nach Wahl aus der Schweiz, hitzebeständig, antibakteriell und zudem sehr langlebig.

Voraussetzung ist, dass die Holzbrettli richtig gepflegt werden. Und diesbezüglich sind diese aufwendiger zu handhaben und empfindlicher als solche aus Kunststoff. Das liegt in der Natur des Materials. Holz hat Poren. Dadurch kann es Wasser aufnehmen. In der Folge dehnt es sich aus, verbiegt sich und bricht sogar allenfalls. Deshalb gilt der Grundsatz, dass der Kontakt von Holz mit Wasser auf das Nötigste beschränkt werden soll. Entsprechend Gegenstände mit Holzanteilen, wie auch Spachteln oder Messer mit Holzgriffen, nicht im Abwaschwasser liegen lassen. Absolut ungeeignet für die Reinigung ist die Abwaschmaschine.

Holzbrettli und Utensilien, die Holzteile enthalten, am besten sofort nach Gebrauch abwaschen. So trocknen die Reste nicht ein und lassen sich leichter entfernen. Für die Alltagspflege reicht je nach dem Nahrungsmittel, das auf dem Brett geschnitten wurde, eine trockene Reinigung oder ein kurzes Abwaschen mit warmem Wasser. Hat es auch Fettrückstände, Spülmittel mit verwenden.

Damit sich das Brett nicht ungleich verzieht, beide Seiten des Brettes nass machen. Anschliessend das Holz aufstellen (nicht auf die Seite der Jahrringe, damit die Kapillaren des Holzes austrocknen können) und ganz austrocknen lassen vor dem Versorgen. Wird das Brett so getrocknet, bietet es Bakterien und anderen Mikroorganismen keine Grundlage mehr sich zu vermehren. So schneidet das Holz in Punkto Hygiene im Vergleich zu Kunststoffbrettern nicht schlechter ab.

Salz auf die Oberfläche

Je nach Verwendung können die Holzschneidebretter einer gründlichen Reinigung und Pflege unterzogen werden. Dafür kann man Salz auf die Oberfläche streuen, das anschliessend mit einer halben Zitrone gründlich eingerieben wird. Nach einer kurzen Einwirkzeit die Reste abwischen, trocknen lassen und mit einem neutralen Speiseöl einreiben. Durch diesen Vorgang werden unangenehme Gerüche beseitigt und Mikroorganismen minimiert. Eine ähnliche Wirkung kann mit grobkörnigem Natron und neutralem Essig erzielt werden.

Bei Kunststoffschneidebrettern bleiben Messerabriebe und Verfärbungen sichtbar. Holzschneidebretter können hingegen abgeschliffen werden. Wird das Holz anschliessend mit einem neutralen Pflanzenöl oder mit einem speziellen Pflegemittel eingerieben, sehen die Holzschneidebretter fast wieder wie neu aus. So stellt auch ihre Langlebigkeit ein grosses Plus für die Holzschneidebretter dar.

* Monika Neidhart ist WAH-/Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch

