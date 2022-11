Ratgeber Wie mache ich aus Wasserflaschen Blumentöpfe? Ich habe gehört, dass man aus Wasserflaschen Blumentöpfe machen kann. Wie geht das? Und wie baue ich Kräuter an und locke gleichzeitig noch ein paar Bienen an? Sarah Elkazaz* Jetzt kommentieren 11.11.2022, 11.30 Uhr

Sarah Elkazaz Bild: Emilie Hallard

Upcycling statt Recycling ist das Thema der Stunde. In der Architektur wie auch bei der Wiederverwendung von Alltagsmaterialien. Verwendet man Material, sei das in einem grossen Gebäude oder eben bei etwas Kleinem wie Wasserflaschen, zu einem neuen Zweck wieder und wertet das Material dabei auf, spricht man von Upcycling. Statt also PET-Flaschen zu einer Recyclingstelle zu bringen, verarbeitet man sie zu etwas Neuem, etwas, das mehr Wert hat als die ursprüngliche PET-Flasche. So funktioniert auch die Idee der zirkulären Bauweise immer damit, Energie zu sparen und Bestehendes kreativ zu nutzen.

Aus grösseren PET-Flaschen lassen sich sehr einfach Blumentöpfe herstellen. Man halbiert die Flaschen und steckt sie mit der Öffnung nach unten ineinander. Eventuell nicht exakt in der Mitte halbieren, sondern so, dass der obere Teil stabil im unteren Teil steckt, ohne den Boden zu berühren. So kann das Wasser abfliessen, Staunässe wird vermieden, denn die meisten Pflanzen wollen nicht im Wasser stehen. Die untere Hälfte dient gleichzeitig als Übertopf, so kann das Wasser erneut zum Tränken verwendet werden, es verdunstet nicht und kann von der Pflanze nachgezogen werden. Bei Regen oder nach dem Giessen, wenn sich viel Wasser angesammelt hat, dieses am besten in einem grossen Fass oder Ähnlichem auffangen und erneut zum Tränken nutzen.

Legt man Muschelschalen auf die fertig bepflanzten Töpfe, schützt man die Erdoberfläche vor dem Austrocknen und braucht noch einmal weniger Wasser. Gleichzeitig giesst man über die Muscheln, und es lösen sich Mineralien und andere Nährstoffe, die den Pflanzen Energie liefern. Das sieht auch sehr schön aus, und wer keine Muscheln zur Verfügung hat, der nehme Baumrinde oder auch schöne Steine.

Hängende Gärten gestalten

Mit kleineren PET-Flaschen und etwas mehr Aufwand kann man hängende Gärten gestalten. Hier muss man auf Stabilität und Platz achten. Man schneidet die Flaschen oben auf und befestigt sie danach mit Kabelbindern an einem Gitter oder Zaun. Unten in die Flasche kleine Löcher machen, damit das Wasser ablaufen kann oder mit Sukkulenten und Kakteen bepflanzen. Je nachdem, wie der Balkon gemacht ist, können die Flaschen auch Sichtschutz sein und direkt am Geländer angebracht werden. Wer gerne selbst Setzlinge anzieht: in diesen Flaschen gelingen sie super. Auch Schnittsalat oder Kresse sehen grossartig aus und schmecken toll.

Übrigens: Mehrwegtaschen lassen sich auch sehr gut bepflanzen. Die Ränder oben nach innen falten, so sieht es schöner aus, und wer gut faltet, bekommt auch mehr Stabilität. Die Taschen mit Erde füllen, und fertig ist der Topf. Je nach Grösse können hier kleine Mischkulturbeete angelegt werden. Man kann so Nutzpflanzen einfach auf dem Balkon ziehen, Bienen anlocken, und man schützt, durch die Pflanzenkombination, die Pflanzen gleichzeitig gegen Schädlinge. Hier hat man keinen Übertopf, also entweder einen grossen Untertopf darunter stellen oder mit Holzstücken unterlegen, damit das Wasser gut ablaufen kann.

* Sarah Elkazaz ist Privatköchin, selbstständige Sprachlehrerin, freie Künstlerin.

