Wie bereitet man Auberginen zu?

Ratgeber Wie lassen sich Auberginen am besten zubereiten? Aus gesundheitlichen Gründen möchten meine Frau und ich (70 und 75) auf mediterrane Kost umsteigen. Unser Interesse gilt hier aktuell vor allem den Gemüsesorten der Mittelmeerländer, insbesondere der Aubergine. Welche Zubereitungsarten empfehlen Sie für dieses Gemüse? Herbert Huber* 22.08.2021, 14.00 Uhr

In der Türkei kennt man die geschmorten, mit Tomaten und Zwiebeln gefüllten Auberginen als Imam Bayildi. In Griechenland heisst das Nationalgericht, ein saftiger Auberginen-Auflauf, Moussaka. Dieses wird mit Lammhackfleisch gekocht. Vor allem aber eignet sich die Aubergine für vegetarische Tafelfreuden und ist somit für gesundheitsbewusste Esser durchaus ein Gewinn.

Die Aubergine – auch bekannt als Eierfrucht – ist ein ursprünglich aus Indien stammendes Nachtschattengewächs. Sie wurde im 13. Jahrhundert von den Arabern nach Europa gebracht. In der Schweiz wird sie hauptsächlich in den wärmeren Gegenden, so im Tessin und in der Region um den Genfersee, angepflanzt und zwischen Juni und Oktober geerntet.

Nun zuerst einige allgemeine Tipps zur Aubergine: Beim Braten kann ein vorheriges Salzen sinnvoll sein. So wird der Aubergine Wasser entzogen. Sie kocht in der Pfanne daher nicht im ausgetretenen eigenen Saft, nimmt weniger Fett auf und erhält ein milderes Aroma sowie eine weichere Konsistenz.

Eine Frage, welche immer wieder gestellt wird, ist diese: Kann und darf man die Schale essen? Ja, man kann. Schale und Kerne der Aubergine sind unbedenklich geniessbar. Auberginen sollten aber nur gekauft werden, wenn man sie innerhalb von drei Tagen verzehrt. Vor dem Verarbeiten unbedingt waschen, da sie eben meist mit Schale gegessen werden.

Das Fleisch muss fest sein

Und wann kann man eine Aubergine nicht mehr essen? Lässt sich das weisse Fruchtfleisch der Aubergine einfach schneiden, ist es noch fest und riecht es nicht pilzig, ist alles gut. Ist die Aubergine verdorben, dann ist sie durch und durch weich und es bildet sich auch Schimmel. In diesem Fall das Gemüse nicht mehr verwenden.

Und jetzt zum Kochen: Herrlich mundet Aubergine auf Risotto. Als Einstieg eignet sich zum Beispiel eine Piccata aus Auberginen. Die Eierfrucht gut waschen, abtrocknen und in 1 cm dicke Scheiben schneiden. Mit Salz und Pfeffer leicht würzen, in wenig Mehl wenden und in aufgeschlagene Eier legen. Etwa 10 Minuten ziehen lassen. Dann in Olivenöl goldgelb ausbacken. Auf einem Risotto angerichtet, schmeckt die Piccata einfach köstlich.

Ab auf den Grill: Hier eignet sich die Aubergine besonders gut. Und so wird’s gemacht: Auberginen in etwa 1 cm dicke Scheiben schneiden. Diese mit Öl bestreichen und gleichmässig mit Salz und Pfeffer würzen. Über direkter, mittlerer Grillhitze (180–230°C) bei geschlossenem Deckel oder mit Folie zugedeckt rund 6 Minuten grillieren, bis die Scheiben weich sind und ein hübsches Grillmuster entstanden ist. Die Scheiben zwischendurch einmal wenden. Bei einer Moussaka: Das Fleisch nach Wunsch mit Fleischersatzprodukten ersetzen.

*Herbert Huber ist Koch, Buchautor, Gastronom und diplomierter Hotelier.