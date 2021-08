Ratgeber Wie kommen wir zu unserem Traumhaus? Wir, (41, 38, 2 Kinder)sind schon seit über zwei Jahren erfolglos auf der Suche nach einem frei stehenden Einfamilienhaus und es scheitert immer entweder daran, dass das Traumhaus unter der Hand weggeht, oder jemand bereit ist, einen höheren Preis zu bezahlen. Haben Sie einen Rat, wie wir unseren Traum verwirklichen können? Shahram Shad* 12.08.2021, 11.30 Uhr

In der Tat ist seit Monaten die Nachfrage nach Eigenheimen viel höher als das Angebot – insbesondere bei Einfamilienhäusern. Aufgrund der grösseren Wohnfläche und dem privaten Umschwung sind sie deutlich gesuchter als noch vor der Pandemie. Zudem ist das Angebot rückläufig. Im ersten Quartal 2021 ist das Angebot auf unter 20000 Objekte pro Monat gefallen, nachdem in den Jahren davor immer über 20000 Häuser pro Monat ausgeschrieben waren.

Die Wohntraumstudie von Money-Park, Helvetia und Ala-Casa zeigt, dass mittlerweile knapp die Hälfte der Suchenden länger als ein Jahr nach dem Traumobjekt sucht, ein Drittel sogar mehr als drei Jahre. Zudem werden immer mehr Objekte besichtigt. Über 40 Prozent aller Käuferinnen und Käufer müssen mehr als sechs Objekte anschauen, um fündig zu werden – ein Drittel davon gar mehr als zehn.

Finanzierungseinschätzung verschafft Vorteile

Mit den bekannten Suchabos der Onlineplattformen hat man keinen wirklichen Informationsvorsprung mehr. Wird eine neue Immobilie ausgeschrieben, erhalten Hunderte von Suchenden sofort eine Meldung. Hier erhöht man die Chance auf einen Zuschlag, indem man schnell ist und dem Verkäufer eine Finanzierungseinschätzung vorweisen kann. Das Zertifikat zeigt dem Kaufinteressenten seine Kaufpreisspanne an und ist spätestens bei einem Bieterverfahren von zentraler Bedeutung. Zudem gewinnt der Verkäufer die Gewissheit, dass er einen Käufer vor sich hat, der sich das Objekt auch leisten kann.

Netzwerk ist wichtig: Alle Kanäle nutzen

Für eine erfolgreiche Suche ist zudem das Netzwerk zentral. Denn gesamtschweizerisch erhalten rund neun Prozent ihre Immobilie unter der Hand, also noch bevor sie öffentlich ausgeschrieben wird. Der Eigenheimwunsch sollte daher nicht nur bei Familie, Freunden und Verwandten platziert werden, man kann sich auch bei Bauherren und Projektentwicklern, Maklern oder unabhängigen Hypothekarvermittlern auf die Interessentenliste setzen lassen. Letztere verfügen über ein enormes Netzwerk und kommen oft mit Personen in Kontakt, welche eine Immobilie verkaufen möchten und nach einem geeigneten Käufer suchen.

Es kommt Bewegung in den Markt

Die eingangs erwähnte Studie zeigt aber auch, dass in den nächsten drei Jahren vier Prozent der befragten Eigentümerinnen und Eigentümer ihre Immobilie verkaufen möchten, zumeist aufgrund eines zu gross gewordenen Eigenheims. Sollte dies tatsächlich eintreffen, kämen nahezu 60000 Immobilien auf den Markt und würden damit das heutige Angebot ausweiten. Dabei geben nur rund 40 Prozent der Verkäuferinnen und Verkäufer den Zuschlag automatisch an den Höchstbietenden. In jedem vierten Fall wird auch der persönlichen Sympathie Rechnung getragen und in jedem fünften gibt es einen «Familienbonus».

