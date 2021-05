Ratgeber Wie kommen wir uns auch körperlich wieder näher? Nach 18 Jahren Ehe haben mein Mann und ich uns etwas auseinandergelebt. Wir streiten zwar nicht oft, vertragen uns insgesamt gut und haben einander sicher auch noch gern. Aber die Zärtlichkeit ist beinahe eingeschlafen, der Sex selten und wenig prickelnd. Wir können wir einander wieder näher kommen? Birgit Kollmeyer* 19.05.2021, 15.00 Uhr

Birgit Kollmeyer, dipl. Psychologin.

Wenn sich distanziertes Verhalten eingeschlichen und festgesetzt hat, muss man sich einen Schubs geben, um einander wieder näher zu kommen. Denn wenn jeder auf einen Schritt des anderen wartet, passiert natürlich nichts.

Die Basis bei Ihnen beiden scheint ja noch recht gut zu sein. Was es braucht, ist das Wiederaufleben und Pflegen des Miteinanders. Setzen Sie bei dem, was noch vorhanden ist und weiten Sie das aus. Welche Aktivitäten finden noch, aber zu selten statt? Schlagen Sie Ihrem Mann vor, genau dies regelmässiger zu tun. Sagen Sie ihm, dass Sie das Bedürfnis haben, ihm wieder näher zu kommen, und dass Sie sich dafür einsetzen wollen. Sie können ihn auch fragen, ob er mithelfen würde, indem er Ihre Ideen ausprobiert oder sich auch selber etwas überlegt. Gibt es etwas, das Sie beide schon immer mal miteinander erleben wollten?

Positive Feedbacks geben

Erzählen Sie nach einer gemeinsamen Aktivität Ihrem Mann, was Sie dabei erlebt haben, wie es ganz persönlich für Sie war, und fragen Sie ihn, wie es ihm ergangen ist. Vielleicht so: «Es war schön, das mit dir zu machen. Es hat Spass gemacht und mir gutgetan. Vor allem, dass wir zusammen gelacht haben. Ich fühle mich dir dadurch wieder näher.» Positive Rückmeldungen stärken den Wunsch, mit der Aktivität weiterzumachen.

Berühren Sie einander wieder mehr und schauen Sie sich in die Augen: Legen Sie zum Beispiel Ihre Hand beim Sprechen auf seine und schauen Sie ihn direkt an. Verlängern Sie flüchtige Begrüssungsküsschen ein bisschen und nehmen Sie sich möglichst täglich ein paar Minuten lang in den Arm. Die meisten Umarmungen dauern nur Sekunden – verlängern Sie dies. Entspannen Sie sich dabei und reden Sie nicht.

Richten Sie sich Momente ein, die nur für Sie zwei sind: «Paarinseln für Körperlichkeit». Was wäre schön für Sie? Massagen, zusammen baden oder duschen, sich gegenseitig die Haare waschen und/oder kämmen, einander abtrocknen und eincremen…? Betrachten Sie den anderen mit offenem Blick; neugierig-wohlwollend. Probieren Sie jedes Mal etwas Neues aus, erweitern Sie Ihr Repertoire nach und nach.

Berührung wirkt emotional

Sie werden merken, dass Berührungen emotional viel auslösen und Verbindungen herstellen: Berühren berührt. Vielen Partnerschaften hilft es, wenn Paarzeiten eingeplant werden, auch wenn dies unromantisch klingt. Doch auf solch ein Rendez-vous kann man sich auch sehr freuen.

Jeder von Ihnen darf bei den Umarmungen und Berührungen «bei sich sein». Denn wenn Sie sich ständig fragen, was die/der andere jetzt wohl angenehm fände, sind Sie sehr «im Kopf». Konzentrieren Sie sich stattdessen auf Ihre eigenen Wahrnehmungen: Was löst eine Berührung bei Ihnen aus, was spüren Sie, was möchten Ihre Hände tun und entdecken? Es wird sich lohnen.

*Birgit Kollmeyer ist dipl.-Psychologin, Paar- und Sexualtherapie, Bern