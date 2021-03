Ratgeber Wie komme ich als alleinstehende Betagte zu Kontakten? Ihr kürzlicher Ratgeber-Beitrag zum Thema fehlender Körperkontakt in Corona-Zeiten hat mich (w, 75) sehr berührt. Ich selber vermisse zwischenmenschliche Kontakte ganz allgemein, also Leute, mit denen ich plaudern, Kaffee trinken, spazieren gehen kann.Wie kann ich Menschen mit einer ähnlichen Situationen kennen lernen? Simon Gerber* 31.03.2021, 15.00 Uhr

Simon Gerber.

Rund ein Drittel der Schweizerinnen und Schweizer über 65 fühlen sich «manchmal» bis «sehr häufig» einsam, dies zeigen Zahlen des Gesundheitsobservatoriums. Obwohl alle Altersgruppen von Einsamkeit betroffen sein können, sind ältere Menschen speziell gefährdet. Denn sie haben weniger Gelegenheiten als jüngere, die zum Beispiel am Arbeitsplatz automatisch von anderen umgeben sind.

Insbesondere bei Älteren über 80 Jahren besteht ein deutlich höheres Risiko einer sozialen Isolation, gerade wenn Schicksalsschläge, Erkrankungen, abnehmende Mobilität, zunehmende Altersarmut oder Migrationshintergrund dazukommen.

Was können Sie konkret tun, wenn Sie sich einsam fühlen? Wichtig ist zunächst, festzustellen, was genau Ihnen fehlt und welche Bedürfnisse Sie haben. Dabei kann eine soziale Beratungsstelle helfen.

Es braucht Mut

Der nächste Schritt ist schon etwas anspruchsvoller. Denn es braucht Mut, auf (noch) fremde Menschen zuzugehen und ein Gespräch zu beginnen. Man hat Angst vor Ablehnung, auch wenn dies im Nachhinein fast immer unbegründet ist.

Eine Möglichkeit, in einem etwas engeren Rahmen Kontakte zu knüpfen, ist etwa ein Kursbesuch oder der Beitritt bei einem Verein. Über gemeinsame Interessen lässt sich ein Gespräch beginnen. Zudem sind so Regelmässigkeit und Wiedersehen gewährleistet. Es lohnt sich auch, vor Ort, etwa bei der Gemeindeverwaltung des Wohnortes, weitere Angebote zu erfragen.

Gerade Kirchgemeinden oder Seniorenvereinigungen bieten Anlässe und Möglichkeiten, um Kontakte zu knüpfen. Sei es bei einer morgendlichen Spielrunde, bei einem Mittagstisch, beim nachmittäglichen Quartierspaziergang. Auch die Ortsvertretungen von Pro Senectute oder kantonale Beratungsstellen kennen die Angebote in den Gemeinden und helfen gerne, entsprechende Kontakte herzustellen. Zwar ist für viele Menschen bereits der Schritt, sich über Angebote zu informieren, eine Herausforderung. Verwandte oder Bekannte können helfen, indem sie die betreffende Person das erste Mal etwa zu einem Jassnachmittag begleiten.

Freiwilligenarbeit verbindet

Auch auf Nachbarn darf man zugehen und vielleicht mal jemanden zum Kaffee oder zum Zmittag einladen. Daraus sind schon sehr geschätzte Tisch-gemeinschaften entstanden.

Eine weitere Möglichkeit ist Freiwilligenarbeit. Unweigerlich kommt man so in Kontakt mit anderen. Viele wohltätige Institutionen sind auf solches Engagement angewiesen und werden Sie mit offenen Armen empfangen. Und für Personen, die nicht mehr so mobil sind, gibt es Besuchsdienste, welche, oftmals mit Freiwilligen, regelmässige Kontakte zu Hause sicherstellen. In jedem Fall lohnt es sich also, aktiv zu werden, Leute anzusprechen oder zum Hörer zu greifen.

*Simon Gerber ist Bereichsleiter Sozialberatung bei der Pro Senectute;

www. lu.prosenectute.ch